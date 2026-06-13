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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलMaa Kamakhya Tour Package: मां कामाख्या के दर्शन करने हैं तो IRCTC ले आया बेहतरीन प्लान, मात्र 2550 में मिल रहा पूरा पैकेज

Maa Kamakhya Tour Package: मां कामाख्या के दर्शन करने हैं तो IRCTC ले आया बेहतरीन प्लान, मात्र 2550 में मिल रहा पूरा पैकेज

इस बार भी आईआरसीटीसी मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक खास टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत श्रद्धालु सिर्फ 2550 रुपये में प्रति व्यक्ति मां कामाख्या के दर्शन कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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Maa Kamakhya Tour Package: आईआरसीटीसी समय-समय पर देश में श्रद्धालुओं के लिए कई शानदार और किफायती धार्मिक टूर पैकेज लॉन्च करता है. इस बार भी आईआरसीटीसी मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए एक खास टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत श्रद्धालु सिर्फ 2550 रुपये में प्रति व्यक्ति मां कामाख्या के दर्शन कर सकते हैं. यह पैकेज एक रात और 2 दिन का है, जिसकी शुरुआत गुवाहाटी से होगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए आईआरसीटीसी के 2550 रुपये के पैकेज में क्या-क्या शामिल है.

क्यों खास है कामाख्या मंदिर?

असम की राजधानी गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह शक्तिपीठ देवी सती से जुड़ा है.  तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के लिए भी यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है.

2550 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

आईआरसीटीसी के इस स्पेशल पैकेज में सिर्फ मंदिर दर्शन ही नहीं, बल्कि यात्रा से जुड़ी कई सुविधा भी शामिल की गई है. गुवाहाटी में एक रात होटल में ठहरने की सुविधा, नाश्ता और डिनर, स्थानीय जगह घूमना और दर्शन के लिए वाहन, ट्रैवल इंश्योरेंस, टोल टैक्स, पार्किंग और जीएसटी और रोजाना एक लीटर पैक पानी की बोतल मिलेगी. यानी श्रद्धालुओं को होटल, भोजन और स्थानीय यात्रा की अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. सभी चीज इस पैकेज में शामिल होगी.

कैसे शुरू होगी यात्रा?

आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के अनुसार इस यात्रा में पहले दिन गुवाहाटी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को होटल ले जाया जाएगा. समय मिलने पर शाम को प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में भी घुमाया जाएगा. इसके बाद गुवाहाटी में रात्रि विश्राम होगा, वहीं दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेक आउट कराया जाएगा. इसके बाद श्रद्धालु मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करेंगे. दर्शन के बाद उमानंद मंदिर भी ले जाया जाएगा. शाम को यात्रियों को गुवाहाटी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा.

पैकेज में शामिल नहीं है वीआईपी दर्शन

आईआरसीटीसी के ऑफिशल नोटिफिकेशन के अनुसार वीआईपी दर्शन पास इस पैकेज का हिस्सा नहीं है. अगर कोई श्रद्धालु विशेष दर्शन करना चाहता है तो उसे अलग से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. इसके लिए कम से कम 15 दिन पहले टिकट बुक करने की सलाह दी गई है.

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कौन-कौन उठा सकते हैं 2550 रुपये वाले पैकेज का फायदा

2550 रुपये प्रति व्यक्ति का विशेष किराया तभी लागू होगा, जब एक साथ चार लोग यात्रा करेंगे. इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी के लिए फीस अलग-अलग है. जैसे सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 10,650 रुपये, डबल ऑक्यूपेंसी के लिए 5,580 रुपये, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 4,370 रुपये प्रति व्यक्ति और चार यात्रियों के ग्रुप के लिए 2550 रुपये प्रति व्यक्ति होगा.

किन चीजों के लिए अलग से करना होगा खर्च

आईआरसीटीसी के पैकेज में एयर टिकट या ट्रेन टिकट शामिल नहीं है. इसके अलावा लंच, पर्सनल खर्च, बोटिंग या फेरी का खर्च, कैमरा फीस, टिप, लॉन्ड्री और वीआईपी दर्शन का खर्च यात्रियों को खुद वहन करना होगा. वहीं इस पैकेज की बुकिंग के लिए यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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