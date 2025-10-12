2026 में घूमने के लिए भारत के बेस्ट हिडन जेम्स, टॉप नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन

आज के समय में जब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर देखी हुई भीड़-भाड़ वाली जगहों पर घूमते हैं, वहीं अब एक नया ट्रेंड चल रहा है. अब लोग घूमने का मतलब सिर्फ फोटो खिंचवाना या फेमस जगहों पर जाना नहीं मानते, बल्कि वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां शांति हो, संस्कृति हो, और एक निजी जुड़ाव महसूस हो. 2026 के लिए स्काईस्कैनर की ट्रैवल रिपोर्ट में ऐसे ही कई हिडन जेम्स की बात की गई है, जहां भारतीय यात्रियों की दिलचस्पी तेज से बढ़ रही है. इस रिपोर्ट से साफ है कि अब लोग अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से ज्यादा अपने देश के अंदर ही ट्रिप प्लान कर रहे हैं. इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो जगहें बेस्ट मानी गई हैं, वो नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी जगहें 2026 में घूमने के लिए भारत के बेस्ट हिडन जेम्स मानी जा रही हैं.

2026 में घूमने के लिए टॉप नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन

1. जोरहाट, असम: जोरहाट पूर्वोत्तर भारत का दिल कहे जाने वाले असम में बसा है, जो अब सर्फ एक छोटा-सा शहर नहीं, बल्कि एक नया ट्रैवल ट्रेंड बन चुका है. जोरहाट से कुछ ही दूरी पर माजुली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है. यहां आपको असली असमिया संस्कृति, जनजातीय जीवन और सादगी देखने को मिलेगी. यहां के हरियाली चाय बागान सिर्फ देखने लायक नहीं हैं, बल्कि इनमें टोकलाई जैसे रिसर्च सेंटर भी हैं जहां आप जान सकते हैं कि आपकी चाय कैसे बनती है. यहां मौजूद वैष्णव मठों में जाकर आप असम की धार्मिक परंपराओं और कलाओं से जुड़ सकते हैं.अब यहां इको-लॉज और बुटीक स्टे भी बन गए हैं जो आपको प्रकृति के और करीब ले जाते हैं.

2. वाराणसी, उत्तर प्रदेश: वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक केंद्र मानते आए हैं, लेकिन अब ये शहर एक नए अंदाज में उभर रहा है. युवा भी इस शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सिर्फ पूजा-पाठ के लिए नहीं, बल्कि इसके संस्कृति, कला, संगीत और पाक-परंपराओं को महसूस करने के लिए.अब गंगा किनारे आपको सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि सुंदर और शांत बुटीक स्टे मिलते हैं जो शहर से एक खास जुड़ाव बनाते हैं.वाराणसी की गलियों में घूमते हुए इतिहास को जानना, और चाट, कचौड़ी, मलाईयो जैसे स्ट्रीट फूड का मजा लेना, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. अब यहां योग, संगीत, लेखन और कला से जुड़े छोटे-छोटे रिट्रीट भी होने लगे हैं. यहां की गलियां, बाजार, और गंगा आरती जैसे एक्सपीरियंस आज के यात्रियों को एक गहरी, निजी यात्रा का एक्सपीरियंस देते हैं.

3. माजुली द्वीप, असम: जोरहाट से नाव के जरिए पहुंचा जा सकने वाला यह द्विप, एकदम अलग दुनिया लगता है. यहाँ की जनजातीय परंपरा, मिट्टी के घर, हाथ से बने मुखौटे और पारंपरिक नृत्य एकदम अनोखे एक्सपीरियंस देते हैं. यहां साफ नदी, शांत वातावरण और बिना दिखावे की संस्कृति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

4. जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश: अगर आप वाकई कुछ अनोखा और शांत तलाश रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली आपके लिए एकदम परफेक्ट है. धुंध से ढकी पहाड़ियां, चावल के खेत, और अपातानी जनजाति की अनोखी लाइफस्टाइल, इसे एक सच्चा हिडन जेम बनाती है. यहां हर साल होने वाला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल भी अब धीरे-धीरे दुनिया भर में फेमस हो रहा है.

5. चंपारण, बिहार: गांधीजी की पहली प्रयोग भूमि बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार का चंपारण सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि एक सार्थक यात्रा के रूप में भी उभर रहा है. यहां जाकर आप जान सकते हैं कि कैसे पहला आंदोलन यहीं शुरू किया था. इस ट्रेंड में चंपारण बेस्ट मानी गई हैं.

