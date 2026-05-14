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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलChar Dham Yatra: भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच कैसे करें चार धाम यात्रा? ये टिप्स आएंगे काम

Char Dham Yatra: भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच कैसे करें चार धाम यात्रा? ये टिप्स आएंगे काम

Char Dham Travel Tips: चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हिमालय के कठिन रास्तों से गुजरने वाला एक लंबा अनुभव भी है. बारिश के मौसम में यह यात्रा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 14 May 2026 04:50 PM (IST)
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How To Travel Safely During Char Dham Yatra: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के बीच प्रशासन ने चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. भारतीय मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. ऐसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सावधानी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है.

क्यों बिना मौसम की तैयारी पड़ सकती है आप पर भारी?

चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हिमालय के कठिन रास्तों से गुजरने वाला एक लंबा अनुभव भी है. बारिश के मौसम में यह यात्रा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है. लगातार बारिश, भूस्खलन, फिसलन भरे रास्ते, अचानक मौसम बदलना और सड़क बंद होने जैसी समस्याएं यात्रियों की मुश्किल बढ़ा सकती हैं.  ऐसे में बिना तैयारी यात्रा करना भारी पड़ सकता है. 

चार धाम यात्रा पर निकलते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का अपडेट लगातार देखते रहें. उत्तराखंड में मौसम कुछ घंटों में बदल सकता है. सुबह धूप रहने के बाद अचानक तेज बारिश, धुंध या ओलावृष्टि शुरू हो सकती है. अगर किसी इलाके में रेड अलर्ट जारी हो तो वहां यात्रा टालना ही बेहतर माना जाता है. 

मानसून के सीजन में यात्रा की कैसे करें तैयारी?

यात्रा का प्लान बनाते समय एक-दो अतिरिक्त दिन जरूर रखें। पहाड़ों में बारिश के दौरान सड़कें कई घंटे या कई बार पूरे दिन के लिए बंद हो जाती हैं. अगर आपका शेड्यूल बहुत टाइट होगा तो तनाव बढ़ सकता है.  इसलिए होटल बुकिंग और वापसी का प्लान थोड़ा लचीला रखना समझदारी होगी.  बारिश के मौसम में सुबह जल्दी सफर शुरू करना सबसे सुरक्षित माना जाता है.  शाम होते-होते पहाड़ों में धुंध और बारिश बढ़ने लगती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है. कोशिश करें कि लंबा सफर शाम से पहले पूरा कर लें और रात में पहाड़ी रास्तों पर यात्रा से बचें. 

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इन चीजों को अपने साथ रखना जरूरी

चार धाम यात्रा पर निकलते समय रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट, अतिरिक्त मोजे और अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज जरूर साथ रखें. खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री ट्रैक बारिश में बेहद फिसलन भरे हो जाते हैं. गलत जूते या भारी सामान यात्रा को मुश्किल बना सकते हैं. हल्का सामान रखें और सिर्फ जरूरी चीजें ही साथ ले जाएं.  बुजुर्गों और बच्चों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है.  ठंड, ऊंचाई और लगातार बारिश की वजह से सांस लेने में दिक्कत, थकान, बुखार और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों को अस्थमा, हार्ट या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन्हें यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 May 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Char Dham Yatra Char Dham Yatra In Rain Char Dham Yatra Safety Tips
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