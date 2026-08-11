Ranchi Travel Tips : रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया. छात्र पूरे दिन विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद शाम को उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे. ऐसे में अगर आप दिल्ली से रांची जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने ट्रेन, फ्लाइट, बस और कार जैसे कई ऑप्शन हैं. दिल्ली से रांची की दूरी करीब 1,032 से 1,189 किलोमीटर के बीच है, जबकि सड़क से यह दूरी लगभग 1,160.6 किलोमीटर है. ऐसे में यात्रा का साधन चुनते समय आपको अपने बजट और उपलब्ध समय को ध्यान में रखना होगा. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से रांची पहुंचने का सबसे आसान और सस्ता रास्ता कौनसा है.

दिल्ली से रांची पहुंचने का सबसे आसान और सस्ता रास्ता कौनसा है

अगर आपका बजट कम है और आप आराम से लंबी यात्रा कर सकते हैं, तो ट्रेन सबसे सस्ता ऑप्शन हो सकता है. नई दिल्ली से रांची के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है. ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और रांची स्टेशन तक पहुंचती है. ट्रेन से सफर में करीब 19 घंटे 10 मिनट से 19 घंटे 20 मिनट तक का समय लग सकता है. टिकट की कीमत लगभग 600 रुपये से 4,500 रुपये तक है.

फ्लाइट से दिल्ली से रांची कैसे पहुंचें

अगर आप कम समय में रांची पहुंचना चहाते हैं, तो फ्लाइट सबसे तेज ऑप्शन है. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ली जा सकती है. दिल्ली से रांची की उड़ान में करीब 1 घंटा 35 मिनट का फ्लाइट टाइम है, जबकि ट्रांसफर सहित कुल यात्रा करीब 3 घंटे 20 मिनट में पूरी हो सकती है. फ्लाइट का खर्च लगभग 6,000 से 13,000 रुपये तक हो सकता है.

यह भी पढ़ें - IRCTC Japan Tour Package: कम बजट में करें जापान की सैर! IRCTC लाया 10 दिन का स्पेशल पैकेज

बस से दिल्ली से रांची की यात्रा

रूट के अनुसार दिल्ली से पहले वाराणसी और फिर वाराणसी से रांची जाना होता है. बस से पूरी यात्रा में करीब 24 घंटे 58 मिनट लग सकते हैं. बस सेवा दिल्ली के करोल बाग टर्मिनल-दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी के रास्ते रांची तक पहुंचती है.

कार से दिल्ली से रांची जाएं

अगर आप अपनी कार से सफर करना चाहते हैं, तो दिल्ली से रांची की सड़क दूरी करीब 1,160.6 किलोमीटर है. कार से यात्रा में लगभग 14 घंटे का समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें - Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?