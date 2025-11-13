Chandni Chowk Market: सोमवार की शाम दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद लाल से चांदनी चौक की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है. धमाके वाली जगह पर तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जांच से जुड़ी दूसरी एजेंसियां घटना से जुड़ी तमाम जानकारियों को इकठ्ठा कर रही हैं, जिसके चलते निजी गाड़ियों और बसों को इस इलाके में फिलहाल रोक दिया गया है. इसके अलावा मेट्रो स्टेशन को भी बंद करके रखा गया है. इसके चलते चांदनी चौक के मार्केट में बाकी दिनों की तुलना में भीड़ काफी कम हो गई है. लोग अभी यहां जाने से परहेज कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि चांदनी चौक में कब तक नहीं कर सकते शॉपिंग.

कम पहुंच रहे हैं लोग

मीडिया बातचीत में यह जानकारी दी गई कि चांदनी चौक मार्केट में 450 करोड़ से 500 करोड़ का एक दिन में बिजनेस होता है, देश में लगभग 100 से 150 आइटम्स की यह होलसेल मार्केट है. इस धमाके की वजह से यहां पर 300 से 400 करोड़ रुपये का बिजनेस टेंपरेरी तौर पर प्रभावित हुआ है. व्यापारियों के अनुसार, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, मार्केट में लोगों की रौनक फिर से लौटने की उम्मीद है.

खुले हैं मार्केट

अगर बात करें कि कब तक चांदनी चौक में शॉपिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दिनों से पूरा चांदनी चौक बाजार खुला हुआ है. प्रशासन की तरफ से सिर्फ दो मार्केट को ही बंद करवाया है. लाल किले के सामने वाली चांदनी चौक एंट्री पर पुलिस ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं. वहां न तो कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा चालू है, न ही मेट्रो स्टेशन खुला है. बसों का आवागमन भी पूरी तरह बंद है और प्राइवेट गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है. इसी कारण B2C ग्राहक बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं.

क्यों फेमस है चांदनी चौक मार्केट?

अब बात करते हैं कि दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट इतना फेमस क्यों है और इतने करोड़ों का रोज घाटा क्यों हो रहा है. चांदनी चौक मार्केट अपनी ऐतिहासिक पहचान, एशिया के सबसे बड़े होलसेल हब के रूप में जाना जाता है. वेडिंग शॉपिंग के अनगिनत विकल्प, सस्ती से महंगी हर रेंज के सामान की भरमार और पुरानी दिल्ली की खास वाइब के कारण बेहद मशहूर है. यहां कपड़े, ज्वेलरी, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर स्ट्रीट फूड तक सबकुछ एक ही जगह मिल जाता है, यही वजह है कि यह बाजार हमेशा भीड़ और रौनक से भरा रहता है.

