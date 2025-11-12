हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhirendra Shastri health update: धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?

Dhirendra Shastri health update: धीरेंद्र शास्त्री को 100 डिग्री बुखार, जानें इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक?

Dhirendra Shastri: हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज बुधवार को पांचवें दिन में पहुंची. हालांकि इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

Dhirendra Shastri fever: हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज बुधवार (12 नवंबर) को पांचवें दिन में पहुंची. यह यात्रा पलवल के तुमसरा गांव से शुरू हुई थी, लेकिन आगे बढ़ते हुए खटेला सराय गांव के पास शास्त्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उन्हें तेज बुखार आ गया, जिसके चलते वे सड़क पर ही लेट गए. डॉक्टरों को तुरंत मौके पर बुलाया गया. जांच में उनका तापमान 100 डिग्री से ज्यादा पाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें दो दिन आराम करने की सलाह दी, ताकि शरीर पूरी तरह ठीक हो सके. हालांकि, कुछ समय दवाई लेकर आराम करने के बाद भी शास्त्री ने पदयात्रा को बीच में नहीं रोका और दोबारा यात्रा शुरू कर दी. चलिए आपको बताते हैं कि इसको इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है. 

कितना खतरनाक हो सकता है इग्नोर करना

बुखार को हल्के में लेना यानी उसे इग्नोर करना कई बार बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. शरीर का तापमान बढ़ना अपने आप में एक संकेत है कि शरीर किसी इंफेक्शन या थकान से लड़ रहा है. अगर इस वक्त शरीर को आराम न दिया जाए, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. अगर आप दवा खाकर इसको इग्नोर करते रहते हैं, तो दवा से थोड़ी देर के लिए आराम हो सकता है. हालांकि शरीर को बाद में इसके चलते काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है. 

कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

Mayo Clinic की रिपोर्ट के अनुसार, बुखार को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह शरीर में किसी इंफेक्शन या बीमारी का संकेत होता है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर शरीर का तापमान लगातार बढ़ा रहे या 103°F लगभग 39.4°C से अधिक हो जाए, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए. यह इस बात का संकेत होता है कि शरीर किसी गंभीर संक्रमण या सूजन से लड़ रहा है.

वहीं, University of Pittsburgh Medical Center की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर बुखार 105°F लगभग 40.6°C से ऊपर चला जाए या इसके साथ बेहोशी, दौरे या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखें, तो यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है. ऐसे मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर ब्रेन पर असर, अंगों की काम करने की क्षमता में कमी और कभी-कभी जान का खतरा भी हो सकता है.

तबीयत को लेकर डॉक्टर ने क्या कहा

मीडिया से बातचीत में उनकी हेल्थ पर नजर रखने वाले  डॉ. विजेन्द्र सिंह ने बताया कि "धीरेंद्र शास्त्री की तबीयत पिछले दो दिनों से ठीक नहीं है. आज जांच करने पर उनका तापमान 100 डिग्री से ज्यादा पाया गया और उनके गले में भी तकलीफ है." उन्हें कम से कम दो से तीन दिन आराम करने की सलाह दी है, ताकि पूरी तरह से ठीक हो सकें. हालांकि, तबीयत ठीक न होने के बावजूद वह बिना रुके अपनी पदयात्रा जारी रखे हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 12 Nov 2025 08:24 PM (IST)
