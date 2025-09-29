सबसे ज्यादा यहां घूमने जाते हैं इंडियंस, जानें क्यों इतना ज्यादा पसंद आता है यह देश

Most Visited Country by Indians: दुनियाभर से लोग भारत घूमने के लिए आते हैं, जिसके चलते यहां के कई टूरिस्ट प्लेस दुनिया में टॉप पर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लोग किस देश में घूमने जाना बेहद पसंद करते हैं? यह देश है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई. वह देश है, जहां भारतीय अक्सर हॉलिडे प्लान करते हैं.

ग्लोबल ट्रैवल मार्केट प्लेस स्काईस्कैनर के मुताबिक, साल 2023 में भारतीय सबसे अधिक दुबई घूमने गए थे. 2024 में भी बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव और बैंकॉक जैसी जगहों को छोड़कर यूएई का रुख किया था. यह सिलसिला अब भी जारी है.

क्यों जाते हैं दुबई घूमने

दुबई की करेंसी काफी महंगी है, इसके बावजूद कई भारतीय छुट्टियां बिताने के लिए दुबई जाना पसंद करते हैं, जिसके पीछे कई कारण हैं. सबसे पहली बात तो यह है कि दुबई में घूमने का खर्चा और कई बड़े देशों के मुकाबले कम आता है. साथ ही दस से पंद्रह हजार के खर्चे में आप आराम से दुबई जा सकते हैं. यहां ठहरने के लिए आपको पांच से आठ हजार रूपये में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे. इतना ही नहीं यहां खाने और घूमने का खर्च भी आपकी जेब अनुसार ही आता है. बात करें अगर आने जाने और घूमने के लिए किराए की तो दिन के तकरीबन 1000-1500 खर्च करके आप आसानी से अच्छी जगहों पर घूम के आ सकते हैं.

घूमने की जगहें

यूएई में कई एक से एक घूमने की जगह हैं. जैसे- बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई मिरेकल गार्डन, डेजर्ट सफारी, दुबई फ्रेम और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर आदि. साथ ही दुबई का जाएंट व्हील 'एन दुबई' भी टूरिस्ट को आकर्षित करता है. इसके अलावा दुबई की नाइटलाइफ, बीच और नाइट शो यहां की पहचान है. आबूधाबी भी घूमने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है.

कितनी है रुपए की वैल्यू?

भारतीयों को यूएई जाना बेहद पसंद है. लेकिन आप ये बात जानकार बेहद हैरान रह जाएंगे कि यूएई में भारत के रुपए की वैल्यू काफी कम है. भारत का एक रुपया यूएई में जाकर 0.042 दिरहम हो जाता है. यानी कि भारतीय करेंसी दुबई में जाकर अपनी कीमत से काफी कम हो जाती है. ऐसे में अगर आपके पास 100 रुपए होंगे तो वो वह जाकर 4.20 हो जाते हैं.

