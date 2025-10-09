Weekend getaways from Delhi: देश की राजधानी दिल्ली अपने अंदर एक कला और प्राचीन इतिहास को समेटकर रखी हुई है. जितनी बार भी यहां आते हैं, यह शहर आपको नयापन और अपनापन महसूस कराता है. आप यहां कम पैसे में लाइफ को इंज्वाय कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के बाहर रहते हैं और दीवाली के आसपास दिल्ली के आसपास के लिए एक लंबा वीकेंड प्लान बना रहे हैं, तो चलिए आपको कुछ जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपनी छुट्टी आराम से काट सकते हैं और साथ ही आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कुछ नया ट्राई कर सकते हैं.

कौन सी जगहों को कर सकते हैं एक्सप्लोर

इसमें पहला नाम लैंसडाउन इलाके का आता है. यह दिल्ली से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, साथ ही यह गढ़वाल की ठंडी वादियों में बसा शांत हिल स्टेशन है. यहां पेड़ों से घिरी वादियां, खुले आकाश और शांत वातावरण आपको सुकून देंगे. पाइन और ओक के जंगलों में वॉक करके आप प्रकृति को बहुत नजदीक से देख सकते हैं. इसका प्लान आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं: रविवार शाम को दिल्ली से निकलें, सोमवार को आप यहां के तमाम इलाकों को एक्सप्लोर करें, मंगलवार को आप आराम से वापसी कर सकते हैं.

दूसरे नम्बर पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का नाम आता है. दिल्ली से यहां की दूरी 380 किलोमीटर की है. अगर आपको जंगल सफारी का मजा लेना है, तो फिर बैग पैक करिए और निकल जाइए राजा-महाराजाओं के शहर राजस्थान के इस इलाके का टूर करने. आप लैंसडाउन की तरह एक-दो दिन का यहां भी प्लान करके जा सकते हैं.

पहाड़ों की रानी

अगर आप ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ जाना चाहते हैं, तो बैग पैक करिए और उत्तराखंड के मसूरी निकल जाइए. यह एक ऐसा इलाका है, जो आपके तनाव और ऑफिस के प्रेशर को खत्म कर देगा. दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी आप कार से 6 से 7 घंटे में पहुंच सकते हैं. आप यहां मॉल रोड, गन हिल प्वाइंट, केम्प्टी फॉल्स और लैंडौर विजिट कर सकते हैं. अगर खर्च की बात करें, तो यहां 6 से 9 हजार के बीच आप 2 से 3 दिन का ट्रिप निकाल सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके से इतना दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक विकल्प के तौर पर राजस्थान का नीमराना हो सकता है. यह दिल्ली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. आप आराम से कार से 2 से लेकर 3 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं. अगर घूमने की जगहों की बात करें, तो आप यहां नीमराना फोर्ट पैलेस, ज़िपलाइनिंग और हेरिटेज वॉक विजिट कर सकते हैं.

