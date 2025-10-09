हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलPlaces to visit near Delhi in October: दीवाली छुट्टियों में कहां जाएं? दिल्ली-एनसीआर के पास बेस्ट वीकेंड गेटवे

Places to visit near Delhi in October: दीवाली छुट्टियों में कहां जाएं? दिल्ली-एनसीआर के पास बेस्ट वीकेंड गेटवे

Best hill stations: दिल्ली दुनियाभर के लोग घूमने आते हैं, यहां आपको कई टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलते हैं. लेकिन आप दिल्ली एनसीआर के आसपार इलाकों में छुट्टी बिताना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 09 Oct 2025 05:13 PM (IST)
Weekend getaways from Delhi: देश की राजधानी दिल्ली अपने अंदर एक कला और प्राचीन इतिहास को समेटकर रखी हुई है. जितनी बार भी यहां आते हैं, यह शहर आपको नयापन और अपनापन महसूस कराता है. आप यहां कम पैसे में लाइफ को इंज्वाय कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के बाहर रहते हैं और दीवाली के आसपास दिल्ली के आसपास के लिए एक लंबा वीकेंड प्लान बना रहे हैं, तो चलिए आपको कुछ जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपनी छुट्टी आराम से काट सकते हैं और साथ ही आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कुछ नया ट्राई कर सकते हैं.

कौन सी जगहों को कर सकते हैं एक्सप्लोर

इसमें पहला नाम लैंसडाउन इलाके का आता है. यह दिल्ली से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, साथ ही यह गढ़वाल की ठंडी वादियों में बसा शांत हिल स्टेशन है. यहां पेड़ों से घिरी वादियां, खुले आकाश और शांत वातावरण आपको सुकून देंगे. पाइन और ओक के जंगलों में वॉक करके आप प्रकृति को बहुत नजदीक से देख सकते हैं. इसका प्लान आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं: रविवार शाम को दिल्ली से निकलें, सोमवार को आप यहां के तमाम इलाकों को एक्सप्लोर करें, मंगलवार को आप आराम से वापसी कर सकते हैं.

दूसरे नम्बर पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का नाम आता है. दिल्ली से यहां की दूरी 380 किलोमीटर की है. अगर आपको जंगल सफारी का मजा लेना है, तो फिर बैग पैक करिए और निकल जाइए राजा-महाराजाओं के शहर राजस्थान के इस इलाके का टूर करने. आप लैंसडाउन की तरह एक-दो दिन का यहां भी प्लान करके जा सकते हैं.

पहाड़ों की रानी

अगर आप ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ जाना चाहते हैं, तो बैग पैक करिए और उत्तराखंड के मसूरी निकल जाइए. यह एक ऐसा इलाका है, जो आपके तनाव और ऑफिस के प्रेशर को खत्म कर देगा. दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी आप कार से 6 से 7 घंटे में पहुंच सकते हैं. आप यहां मॉल रोड, गन हिल प्वाइंट, केम्प्टी फॉल्स और लैंडौर विजिट कर सकते हैं. अगर खर्च की बात करें, तो यहां 6 से 9 हजार के बीच आप 2 से 3 दिन का ट्रिप निकाल सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके से इतना दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक विकल्प के तौर पर राजस्थान का नीमराना हो सकता है. यह दिल्ली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. आप आराम से कार से 2 से लेकर 3 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं. अगर घूमने की जगहों की बात करें, तो आप यहां नीमराना फोर्ट पैलेस, ज़िपलाइनिंग और हेरिटेज वॉक विजिट कर सकते हैं.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 05:13 PM (IST)
Diwali 2025 Long Weekend Trips Weekend Getaways From Delhi Best Hill Stations Near Delhi NCR
