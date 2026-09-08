Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलकम बजट में घूमना है? भारत की इन जगहों पर होटल और खाना दोनों सस्ते

कम बजट में घूमना है? भारत की इन जगहों पर होटल और खाना दोनों सस्ते

कम पैसों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन जगहों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, यहां ठहरने से लेकर खाने-पीने तक का खर्च काफी कम और आपके बजट के अनुसार हो सकता है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 08 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

आज के स्ट्रेस भरे माहौल में घूमने का मन तो हर किसी का होता है, लेकिन कई बार ज्यादा खर्च की वजह से लोग ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देते हैं. अगर आपका भी ट्रिप का बजट कम है, तो जरूरी नहीं कि आप घूमने का प्लान ही कैंसिल कर दें भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आपको कम पैसों में घूमने का शानदार अनुभव मिल सकता है, रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था होती है. यहां महंगे होटल की जगह बजट होटल और होमस्टे भी मिल सकते हैं , वहीं कई जगहों पर खाना भी ज्यादा महंगा नहीं होता. आइए जानते हैं भारत में ऐसी ही कुछ खुबसूरत जगहों के बारे में. जिन्हें आप अपने कम बजट में भी घूमनें का प्लान बना रहे हैं.

ऋषिकेश

 भारत के उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून ज़िले में गंगा नदी के किनारे बसा एक प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थस्थल है ऋषिकेश कम बजट में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है.  यहां आपको कई बजट होटल, हॉस्टल और होमस्टे मिल जाते हैं. गंगा किनारे घूमना, घाटों पर समय बिताना और आसपास की जगहों को देखना बिना ज्यादा पैसे खर्च किए किया जा सकता है. यहां लोकल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड में भी कई आपके बजट के हिसाब से  विकल्प मिल जाते हैं.

वाराणसी

उत्तर प्रदेश का वाराणसी घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम सुहाना होता है. यह शहर अपनी संस्कृति, घाटों और मंदिरों के लिए जाना जाता है. कशी विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग मंदिरों में यहां का मुख्य आकर्षण है. कम बजट में घूमने वालों के लिए यह शहर अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां कई सस्ते होटल और धर्मशालाएं मिलती हैं. इसके अलावा लोकल दुकानों और छोटे रेस्टोरेंट में खाना भी ज्यादा महंगा नहीं होता. गंगा आरती और घाटों पर घूमने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती.

यह भी पढ़ें : केवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बजट ट्रैवल के लिए अच्छा विकल्प है.  इस शहर का मुख्य आकर्षण यहां के किले और एतिहासिक धरोहर है. जयपुर में महंगे होटलों के साथ कई बजट होटल और हॉस्टल भी मौजूद हैं. यहां आपको लोकल मार्केट में किफायती खाना भी मिल सकता है. हवा महल के आसपास घूमना, बाजार देखना आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट को देखना और वहां का इतिहास जानना. शहर की पुरानी गलियों को एक्सप्लोर करना कम खर्च में किया जा सकता है.

पुष्कर

 पुष्कर अपनी खूबसूरती और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. यहां रहने के लिए कई बजट होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं. यहां भारत का एकलौता भगवान भ्रह्मा का मन्दिर है और यहाँ का पंच कुंड और पुष्कर झील के पवित्र जलाशय बेहद प्रसिद्ध हैं.  अगर आप पहली बार पुष्कर  जा रहें है तो यहां की लोकल गलियों में घूमना और बाजार देखना भी खास अनुभव होगा. यहां कई छोटे कैफे और लोकल रेस्टोरेंट भी  हैं, जहां कम बजट में खाना खाया जा सकता है.

हम्पी

कर्नाटक का हम्पी इतिहास और प्राचीन वास्तुकला पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद खास जगह है. यह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और आज यहां कई पुराने मंदिर, महल, बाजार और ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिलते हैं. हम्पी के विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, स्टोन चैरियट और हेमकूट हिल्स यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. कम बजट में घूमने वालों के लिए हम्पी अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहां बजट गेस्ट हाउस और होमस्टे के साथ लोकल खाने के कई किफायती विकल्प मिल जाते हैं.

कम बजट में ट्रिप प्लान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप कम खर्च में घूमना चाहते हैं तो होटल की जगह हॉस्टल, होमस्टे या बजट गेस्ट हाउस चुन सकते हैं. इसके अलावा लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से भी यात्रा का खर्च कम किया जा सकता है. बाहर खाने के लिए महंगे कैफे और रेस्टोरेंट के बजाय लोकल ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट बेहतर विकल्प हो सकते हैं. ट्रिप पर जाने से पहले होटल और यात्रा की कीमतों की तुलना जरूर कर लें. अगर संभव हो तो वीकेंड और पीक सीजन के बजाय सामान्य दिनों में ट्रिप प्लान करें. इससे होटल और ट्रांसपोर्ट दोनों पर पैसे बचाए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Budget Travel In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
केवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर
केवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर
ट्रैवल
कैंची धाम जाएं तो न भूलें ये जगहें, 50 KM की रेंज में हैं ये शानदार डेस्टिनेशन्स
कैंची धाम जाएं तो न भूलें ये जगहें, 50 KM की रेंज में हैं ये शानदार डेस्टिनेशन्स
ट्रैवल
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
विश्व
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
बवाल के बाद फ्रांस का एफिल टावर बंद! हिंदू डेलिगेशन के दौरे के वक्त हटाईं महिला कर्मचारी
Home Tips
How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget