Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलकेवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर

केवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर

राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर रेगिस्तान और रेत के टीले याद आते हैं, लेकिन राज्य में कई ऐसे शहर भी हैं जहां हरियाली, झीलें और पहाड़ देखने को मिलते हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 07 Sep 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसे लोग अक्सर रेगिस्तान से जोड़कर देखते हैं. जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे इलाकों में दूर-दूर तक फैली रेत और रेगिस्तानी नजारे देखने को मिलते हैं. लेकिन राजस्थान की पहचान सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं है. राज्य के कई हिस्सों में घने पेड़, पहाड़, झीलें और हरियाली भी देखने को मिलती है. कुछ शहर तो अपनी हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं. अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं और रेगिस्तान से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो इन 5 शहरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

उदयपुर

उदयपुर को राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है. यहां कई झीलें, पहाड़ और पेड़ों से घिरे इलाके देखने को मिलते हैं. पिछोला झील और फतेह सागर झील के आसपास का नजारा शहर की खूबसूरती को और बढ़ाता है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे उदयपुर में आपको राजस्थान का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है. बारिश के मौसम में आसपास की हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है.

माउंट आबू

राजस्थान में अगर किसी जगह को हरियाली और पहाड़ों के लिए जाना जाता है तो माउंट आबू का नाम सबसे पहले आता है. यह राज्य का एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन है और यहां का मौसम भी राजस्थान के दूसरे इलाकों से काफी अलग महसूस होता है. चारों तरफ पहाड़, पेड़ और हरियाली इस जगह को खास बनाते हैं. नक्की झील के आसपास घूमना और पहाड़ी रास्तों पर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना यहां की ट्रिप का खास हिस्सा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां

अलवर

अलवर भी राजस्थान के उन शहरों में शामिल है जहां प्रकृति और हरियाली के साथ घूमने का मौका मिलता है. शहर के आसपास अरावली की पहाड़ियां और वन क्षेत्र हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले की सबसे खास जगहों में से एक है, जहां जंगल और वन्यजीवों को देखा जा सकता है. इसके अलावा सिलिसेढ़ झील के आसपास का इलाका भी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. इसलिए प्रकृति पसंद करने वालों के लिए अलवर अच्छा विकल्प हो सकता है.

कोटा

चंबल नदी के किनारे बसा कोटा सिर्फ शिक्षा के लिए ही मशहूर नहीं है. शहर और उसके आसपास कई हरे-भरे इलाके और प्राकृतिक जगहें भी हैं. चंबल नदी के किनारे का क्षेत्र, चंबल गार्डन और आसपास के पार्क शहर को एक अलग रूप देते हैं. मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी बढ़ जाती है. अगर राजस्थान में किसी ऐसे शहर की तलाश है जहां शहरी सुविधाओं के साथ नदी और हरियाली का नजारा भी मिल सके तो कोटा को देखा जा सकता है.

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर को भले ही किले, महलों और गुलाबी रंग की इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां भी कई हरे-भरे स्थान हैं. शहर में सेंट्रल पार्क जैसे बड़े हरियाली वाले क्षेत्र हैं. इसके अलावा जयपुर के आसपास अरावली की पहाड़ियां और कई प्राकृतिक जगहें देखने को मिलती हैं. मानसून के समय पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में हरियाली बढ़ जाती है. इसलिए जयपुर घूमने पर सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, बल्कि शहर का हरियाली वाला हिस्सा भी देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: टूरिज्म से हर साल कितना कमाता है मेघालय, विवाद से कितना नुकसान?

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Tourist Places
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
कैंची धाम जाएं तो न भूलें ये जगहें, 50 KM की रेंज में हैं ये शानदार डेस्टिनेशन्स
कैंची धाम जाएं तो न भूलें ये जगहें, 50 KM की रेंज में हैं ये शानदार डेस्टिनेशन्स
ट्रैवल
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
ट्रैवल
वृंदावन जाने से पहले जान लें ये 10 बातें, पढ़ें पूरी ट्रैवल एडवायजरी
वृंदावन जाने से पहले जान लें ये 10 बातें, पढ़ें पूरी ट्रैवल एडवायजरी
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
'नाराज फूफाओं', BJP अध्यक्ष नितिन नवीन पर गुस्सा विपक्ष, बोला- 'मलबे में बच्चे, और इन्हें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती भतीजे आकाश आनंद को फिर देंगी सजा? इस कदम से मिले संकेत
मायावती भतीजे आकाश आनंद को फिर देंगी सजा? इस कदम से मिले संकेत
विश्व
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
एडल्ट कंटेंट से 30 हजार ड्रोन खरीदेगा यूक्रेन! ला रहा नया कानून
Celebrities
रेड साड़ी मे बला की खूबसूरत लगीं नीता अंबानी, दोनों बहुओं श्लोका और राधिका पर पड़ीं भारी
इवेंट में नीता अंबानी ने रेड साड़ी में बिखेरा जलवा, दोनों बहुओं से लगीं ज्यादा खूबसूरत
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
ऑस्ट्रेलिया ने किया दक्षिण अफ्रीका टूर के लिए टेस्ट टीम का एलान किया
इंडिया
बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने याद दिलाया 1946 दंगा, बोले- 'तलवारें बनाने के लिए...'
बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने याद दिलाया 1946 दंगा, बोले- 'तलवारें बनाने के लिए...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग ढहने का पहला VIDEO आया सामने, दहला देगा हादसा
ट्रेंडिंग
KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
KFC के फ्राइड चिकन में कीड़ा मिलने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget