केवल रेगिस्तान ही नहीं, हरियाली से लदे हैं राजस्थान के ये 5 शहर

राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसे लोग अक्सर रेगिस्तान से जोड़कर देखते हैं. जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे इलाकों में दूर-दूर तक फैली रेत और रेगिस्तानी नजारे देखने को मिलते हैं. लेकिन राजस्थान की पहचान सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं है. राज्य के कई हिस्सों में घने पेड़, पहाड़, झीलें और हरियाली भी देखने को मिलती है. कुछ शहर तो अपनी हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं. अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं और रेगिस्तान से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो इन 5 शहरों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

उदयपुर

उदयपुर को राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है. यहां कई झीलें, पहाड़ और पेड़ों से घिरे इलाके देखने को मिलते हैं. पिछोला झील और फतेह सागर झील के आसपास का नजारा शहर की खूबसूरती को और बढ़ाता है. अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे उदयपुर में आपको राजस्थान का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है, जो रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है. बारिश के मौसम में आसपास की हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है.

माउंट आबू

राजस्थान में अगर किसी जगह को हरियाली और पहाड़ों के लिए जाना जाता है तो माउंट आबू का नाम सबसे पहले आता है. यह राज्य का एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन है और यहां का मौसम भी राजस्थान के दूसरे इलाकों से काफी अलग महसूस होता है. चारों तरफ पहाड़, पेड़ और हरियाली इस जगह को खास बनाते हैं. नक्की झील के आसपास घूमना और पहाड़ी रास्तों पर प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना यहां की ट्रिप का खास हिस्सा हो सकता है.

अलवर

अलवर भी राजस्थान के उन शहरों में शामिल है जहां प्रकृति और हरियाली के साथ घूमने का मौका मिलता है. शहर के आसपास अरावली की पहाड़ियां और वन क्षेत्र हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले की सबसे खास जगहों में से एक है, जहां जंगल और वन्यजीवों को देखा जा सकता है. इसके अलावा सिलिसेढ़ झील के आसपास का इलाका भी हरियाली और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. इसलिए प्रकृति पसंद करने वालों के लिए अलवर अच्छा विकल्प हो सकता है.

कोटा

चंबल नदी के किनारे बसा कोटा सिर्फ शिक्षा के लिए ही मशहूर नहीं है. शहर और उसके आसपास कई हरे-भरे इलाके और प्राकृतिक जगहें भी हैं. चंबल नदी के किनारे का क्षेत्र, चंबल गार्डन और आसपास के पार्क शहर को एक अलग रूप देते हैं. मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी बढ़ जाती है. अगर राजस्थान में किसी ऐसे शहर की तलाश है जहां शहरी सुविधाओं के साथ नदी और हरियाली का नजारा भी मिल सके तो कोटा को देखा जा सकता है.

जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर को भले ही किले, महलों और गुलाबी रंग की इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां भी कई हरे-भरे स्थान हैं. शहर में सेंट्रल पार्क जैसे बड़े हरियाली वाले क्षेत्र हैं. इसके अलावा जयपुर के आसपास अरावली की पहाड़ियां और कई प्राकृतिक जगहें देखने को मिलती हैं. मानसून के समय पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में हरियाली बढ़ जाती है. इसलिए जयपुर घूमने पर सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, बल्कि शहर का हरियाली वाला हिस्सा भी देखा जा सकता है.