गर्मी से बचने के लिए ये कूलकेशन हैं बेस्ट, चिलचिलाती धूप को चुटकियों में कर देते हैं रिप्लेस

भारत में रिकॉर्डतोड़ गर्मी और बढ़ते तापमान ने छुट्टियों की प्लानिंग का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब भारतीय टूरिस्ट उमस और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कूलकेशन जैसे ट्रेंड को अपना रहे हैं. जो सिर्फ एक हॉलिडे नहीं, बल्कि ठंडी वादियों में सुकून तलाशने का एक नया अंदाज है. लोग अब ऐसी अंतरराष्ट्रीय जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां मौसम सुहावना हो, भीड़ भी कम हो और नेचर के नजदीक समय बिताने का मौका मिले.

इसी कड़ी में, आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे चुनिंदा और खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय ठंडे ठिकानों के बारे में, जो इस सीजन में भारतीय पर्यटकों के लिए तपती गर्मी से राहत पाने का सबसे बेहतरीन विकल्प बन रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Char Dham Yatra: भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच कैसे करें चार धाम यात्रा? ये टिप्स आएंगे काम

ये 7 प्लेस जो गर्मी को करते हैं रिप्लेस

1. चियांग माई, थाईलैंड- पहाड़ों के बीच बसा यह शहर पर्यटकों को 22–32° सेल्सियस के बीच का सुहावना मौसम देता है.इसके साथ ही यहाँ आप प्राचीन मंदिरों,राष्ट्रीय उद्यानों और हाथियों के संरक्षण केंद्रों की सैर कर सकते हैं.

2. कैमरन हाइलैंड्स, मलेशिया- भारतीय पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय इस जगह का तापमान 15–25° सेल्सियस रहता है. यहाँ के हरे-भरे चाय के बागान,स्ट्रॉबेरी फार्म और धुंध भरे रास्ते किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं.

3. उबुद, इंडोनेशिया- समुद्र तटों से अलग उबुद की उबड़-खाबड़ और हरी-भरी वादियां जहां एक ओर 20–26° सेल्सियस के तापमान के साथ सुकून तो देती ही हैं वहीं दूसरी तरफ यह जगह चावल के खेतों और वर्षा वनों से घिरी हुई है.

4. दा लात, वियतनाम- वियतनाम के लिटिल पेरिस के नाम से मशहूर इस शहर का तापमान 16–24° सेल्सियस के बीच ही रहता है.इसके अलावा चीड़ के जंगलों,खूबसूरत झीलों और फ्रेंच औपनिवेशिक वास्तुकला का यह एक बेहतरीन मिश्रण है.

5. तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया- साल के इस समय में तस्मानिया में हल्की ठंड 8–17° सेल्सियस होती है,सुनहरे जंगलों और विरासत वाले शहरों से सजी यह जगह नेचर लवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

6. होक्काइडो, जापान- जापान का यह द्वीप भीड़भाड़ से दूर है.साथ ही 8–17° सेल्सियस के ठंडे तापमान वाले इस क्षेत्र में खूबसूरत फूलों के बाग,नेशनल पार्क और बीच सिटी हैं.

7. क्वीन्सटाउन, न्यूजीलैंड- यहाँ के ठंडे मौसम 5–15° सेल्सियस में झील की सैर,वाइनयार्ड का भ्रमण और हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Dengue Recovery Diet: अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी