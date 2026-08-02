स्पाइडर-मैन प्रीमियर में 'स्पाइडी साड़ी' का ट्रेंड, टॉम-जेंडया भी छाए

Spider Man Brand New Day: फिल्म "स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे" के लंदन प्रीमियर में कई बड़े सितारों ने महंगे और शानदार आउटफिट पहने, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में एक साड़ी रही. यह साड़ी लंदन में रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर आतिफा अर्शद ने पहनी थी, जिसे लोग "स्पाइडी साड़ी" कह रहे हैं. यह काले रंग की साड़ी लंदन की लेबनानी डिजाइनर रीता करनबाख ने डिजाइन की थी, जिस पर लाल रंग की बारीक कढ़ाई से स्पाइडर-मैन के मशहूर वेब पैटर्न जैसा डिजाइन बनाया गया था.

इस साड़ी का पल्लू सबसे खास था, जिस पर बड़ा सा स्पाइडरवेब यानी मकड़ी के जाले जैसा डिजाइन बना हुआ था, जो जमीन तक फैला हुआ था. हालांकि साड़ी को डिजाइन रीता ने किया था, लेकिन इसे आतिफा के परिवार के दर्जी ने पाकिस्तान में सिला था.

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टॉम होलैंड और जेंडया ने भी दिखाई स्पाइडर-मैन थीम

इस प्रीमियर में फिल्म के मुख्य कलाकार और असल जिंदगी में कपल टॉम होलैंड और जेंडया ने भी स्पाइडर-मैन थीम को अपने कपड़ों में उतारा. टॉम होलैंड ने अपनी मरून रंग की टाई पर एक शानदार स्पाइडर ब्रोच लगाया, जिसमें कई रंगों वाला पत्थर लगा हुआ था और जिसके पैर सोने के बने हुए थे. वहीं जेंडया की गाउन की पीठ पर एक चमकदार सुनहरा स्पाइडर ब्रोच लगा हुआ था, जो स्पाइडर-मैन को खास तरीके से श्रद्धांजलि देता था.

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फैंस और सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

आतिफा अर्शद की स्पाइडी साड़ी को सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत पसंद किया और इसकी जमकर तारीफ हुई. कई फैशन जानकारों का कहना है कि इतने सारे महंगे कपड़ों के बीच एक साड़ी का सबसे ज्यादा चर्चा में आना अपने आप में बड़ी बात है. टॉम होलैंड और जेंडया की जोड़ी को भी रेड कार्पेट पर साथ पोज देते हुए फैंस ने बहुत पसंद किया, क्योंकि दोनों ने अपने कपड़ों के जरिए फिल्म की थीम को खूबसूरती से दिखाया.

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