Make Dosa On Normal Pan: डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट

Make Dosa On Normal Pan: भारतीय घरों में डोसा खाना हर किसी को पसंद होता है. इसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. क्योंकि यह एक ऐसा टेस्टी नाश्ता है, जिसे बच्चे हो या बड़े, सब चाव से खाते हैं. साउथ इंडिया की ये डिश अब पूरे देश में फेमस है. लेकिन कई बार घर पर डोसा बनाने का मन तो होता है, पर हमारे पास स्पेशल डोसा तवा नहीं होता. ऐसे में बहुत से लोग यह सोचकर डोसा बनाना छोड़ देते हैं कि नॉर्मल पैन या साधारण लोहे के तवे पर डोसा चिपक जाएगा और टूट जाएगा. अगर आपके पास डोसा तवा नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आप अपने घर में मौजूद नॉर्मल पैन या आम तवे पर भी क्रिस्पी और परफेक्ट डोसा बना सकते हैं.

नॉर्मल पैन पर ऐसे बनाए डोसा

अगर आप साधारण कड़ाही या फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे सीधे गैस पर रखकर डोसा का घोल न डालें. सबसे पहले पैन को गैस पर कम आंच पर गर्म करें. जब पैन गर्म हो जाए, तो उस पर आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डालें. फिर एक टिश्यू पेपर या साफ सूती कपड़े की मदद से उस तेल को पूरे पैन पर अच्छी तरह फैलाते हुए पोंछ लें. ऐसा करने से पैन की सतह चिकनी हो जाती है जिससे डोसा चिपकता नहीं है.

लोहे के नॉर्मल तवे पर कैसे बनाए

अगर आप उस तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर रोज रोटियां बनती हैं, तो उस पर डोसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इसके लिए एक बहुत पुराना और घरेलू नुस्खा है. इसमें आप सबसे पहले एक साबुत प्याज को बीच से आधा काट लें. फिर तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएं और कटे हुए प्याज को पूरे तवे पर अच्छी तरह रगड़ें. क्योंकि प्याज का रस और तेल मिलकर लोहे के तवे पर एक ऐसी परत बना देते हैं जो बिल्कुल नॉन-स्टिक तवे की तरह काम करती है. ऐसा करने से डोसा तवे पर चिपकेगा नहीं.

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कम आंच पर बनाएं डोसा

नॉर्मल पैन पर डोसा खराब होने का सबसे बड़ा कारण तवे का बहुत ज्यादा गर्म होना है. क्योंकि जब तवा बहुत गर्म हो जाता है, तो घोल डालते ही वह एक जगह चिपक जाता है और फैल नहीं पाता. साथ ही हर बार नया डोसा बनाने से पहले गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें. इससे तवे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है. पानी छिड़कने के बाद तवे को कपड़े से पोंछ लें और आंच को धीमा कर दें. इसके बाद ही डोसा का घोल तवे के बीच में डालें. जब डोसा पूरी तरह फैल जाए, उसके बाद ही गैस की आंच को तेज करें. क्योंकि तेज आंच पर ही डोसा क्रिस्पी और सुनहरा बनता है. साथ ही जब डोसा ऊपर से हल्का सूखने लगे और उसका रंग बदलने लगे, तब उस पर थोड़ा सा तेल, घी या बटर लगाएं. इससे डोसा नीचे से अच्छी तरह पकेगा और अपने आप किनारों को छोड़ने लगेगा.

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