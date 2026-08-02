#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMake Dosa On Normal Pan: डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट

Make Dosa On Normal Pan: डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट

Make Dosa On Normal Pan: अगर आप भी डोसा खाने के शौकीन है और इसे घर पर बनाना चाहते है. तो बिना डोसा तवा के नॉर्मल पैन पर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 02 Aug 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

Make Dosa On Normal Pan: भारतीय घरों में डोसा खाना हर किसी को पसंद होता है. इसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. क्योंकि यह एक ऐसा टेस्टी नाश्ता है, जिसे बच्चे हो या बड़े, सब चाव से खाते हैं. साउथ इंडिया की ये डिश अब पूरे देश में फेमस है. लेकिन कई बार घर पर डोसा बनाने का मन तो होता है, पर हमारे पास स्पेशल डोसा तवा नहीं होता. ऐसे में बहुत से लोग यह सोचकर डोसा बनाना छोड़ देते हैं कि नॉर्मल पैन या साधारण लोहे के तवे पर डोसा चिपक जाएगा और टूट जाएगा. अगर आपके पास डोसा तवा नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आप अपने घर में मौजूद नॉर्मल पैन या आम तवे पर भी क्रिस्पी और परफेक्ट डोसा बना सकते हैं. 

नॉर्मल पैन पर ऐसे बनाए डोसा

अगर आप साधारण कड़ाही या फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे सीधे गैस पर रखकर डोसा का घोल न डालें. सबसे पहले पैन को गैस पर कम आंच पर गर्म करें. जब पैन गर्म हो जाए, तो उस पर आधा चम्मच कुकिंग ऑयल डालें. फिर एक टिश्यू पेपर या साफ सूती कपड़े की मदद से उस तेल को पूरे पैन पर अच्छी तरह फैलाते हुए पोंछ लें. ऐसा करने से पैन की सतह चिकनी हो जाती है जिससे डोसा चिपकता नहीं है. 

लोहे के नॉर्मल तवे पर कैसे बनाए

अगर आप उस तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर रोज रोटियां बनती हैं, तो उस पर डोसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन इसके लिए एक बहुत पुराना और घरेलू नुस्खा है. इसमें आप सबसे पहले एक साबुत प्याज को बीच से आधा काट लें. फिर तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएं और कटे हुए प्याज को पूरे तवे पर अच्छी तरह रगड़ें. क्योंकि प्याज का रस और तेल मिलकर लोहे के तवे पर एक ऐसी परत बना देते हैं जो बिल्कुल नॉन-स्टिक तवे की तरह काम करती है. ऐसा करने से  डोसा तवे पर चिपकेगा नहीं.

यह भी पढ़ें: मखाने की खीर में डाल दें बस यह चीज, दोगुना हो जाएगा स्वाद

कम आंच पर बनाएं डोसा

नॉर्मल पैन पर डोसा खराब होने का सबसे बड़ा कारण तवे का बहुत ज्यादा गर्म होना है. क्योंकि जब तवा बहुत गर्म हो जाता है, तो घोल डालते ही वह एक जगह चिपक जाता है और फैल नहीं पाता. साथ ही हर बार नया डोसा बनाने से पहले गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें. इससे तवे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है. पानी छिड़कने के बाद तवे को कपड़े से पोंछ लें और आंच को धीमा कर दें. इसके बाद ही डोसा का घोल तवे के बीच में डालें. जब डोसा पूरी तरह फैल जाए, उसके बाद ही गैस की आंच को तेज करें. क्योंकि तेज आंच पर ही डोसा क्रिस्पी और सुनहरा बनता है. साथ ही जब डोसा ऊपर से हल्का सूखने लगे और उसका रंग बदलने लगे, तब उस पर थोड़ा सा तेल, घी या बटर लगाएं. इससे डोसा नीचे से अच्छी तरह पकेगा और अपने आप किनारों को छोड़ने लगेगा. 

यह भी पढ़ें: आलू के छिलके फेंक देते हैं? इससे बना सकते हैं ये कुरकुरे स्नैक्स

Published at : 02 Aug 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Food Dosa On Normal Pan Crispy Dosa Perfect Dosa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Make Dosa On Normal Pan: डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट
डोसा तवा नहीं है? नॉर्मल पैन पर भी बनेगा परफेक्ट
फूड
How To Make Puffed Poori: पूड़ी नहीं फूलती? बेलते वक्त ये गलती तो नहीं कर रहे आप
पूड़ी नहीं फूलती? बेलते वक्त ये गलती तो नहीं कर रहे आप
फूड
Non Stick Tawa Tips: तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
तवे पर बार-बार चिपक रहा डोसा, जानें बाजार वालों के साथ क्यों नहीं होता ऐसा?
फूड
Restaurant Style Dal: ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
ऐसे बनेगी रेस्तरां जैसी दाल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JPNIC को लेकर बोले अखिलेश यादव, 'पूरी सरकार ठेके पर...'
JPNIC को लेकर बोले अखिलेश यादव, 'पूरी सरकार ठेके पर...'
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
इंडिया
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
जनरल नॉलेज
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget