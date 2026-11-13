आज के समय में पैसे देने और लेने का तरीका काफी बदल गया है. पहले लोग कहीं भी जाते थे तो अपने पर्स में कैश जरूर रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे दे सकें. लेकिन अब मोबाइल और कार्ड की मदद से ज्यादातर जगहों पर पेमेंट करना आसान हो गया है. छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक कई जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिल जाती है. इससे बार-बार पर्स से पैसे निकालने और खुले पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप कुछ आसान तरीके अपनाकर अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.

UPI ऐप से करें पेमेंट

आजकल लगभग हर कोई मोबाइल से पेमेंट करना पसंद करता है. Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप की मदद से आप कुछ ही सेकंड में पैसे भेज सकते हैं. इसके लिए दुकान पर लगे QR कोड को मोबाइल से स्कैन करना होता है और पेमेंट हो जाता है. सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और बिजली का बिल भरने तक कई काम मोबाइल से किए जा सकते हैं. इससे हर बार पर्स से कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. इन ऐप में आपके हर पेमेंट की जानकारी भी रहती है. इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने कब और कहां कितने पैसे खर्च किए.

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी रखें साथ

अगर आप हर जगह कैश लेकर नहीं चलना चाहते तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन शॉपिंग में इनसे पेमेंट किया जाता है. डेबिट कार्ड से पैसे सीधे आपके बैंक खाते से कटते हैं. वहीं, क्रेडिट कार्ड से आप बैंक की तय सीमा तक खरीदारी कर सकते हैं और बाद में उसका बिल भर सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल वॉलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है. इन सभी तरीकों से आपके खर्च का हिसाब बना रहता है.

बचत करें और थोड़ा कैश भी रखें

सिर्फ मोबाइल से पेमेंट करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने पैसों का सही हिसाब रखना भी जरूरी है. हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचत के लिए अलग रखें. बाकी पैसों को खाने-पीने, घर के खर्च, आने-जाने और दूसरी जरूरतों के लिए बांट लें. मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट ऐप में खर्च का हिसाब देखकर आप यह भी जान सकते हैं कि आपके पैसे कहां ज्यादा खर्च हो रहे हैं. इससे फालतू खर्च कम करने में मदद मिलती है. लेकिन पूरी तरह कैश रखना छोड़ देना भी सही नहीं है. कई बार इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है या दुकान पर कार्ड मशीन काम नहीं करती. ऐसे समय में कैश काम आता है. इसलिए पर्स में जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे हमेशा रखें.

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