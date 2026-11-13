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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलMoney Management: आज भी पर्स में रखते हैं कैश, पुराना कल्चर छोड़ अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

Money Management: आज भी पर्स में रखते हैं कैश, पुराना कल्चर छोड़ अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

पर्स में नोटों की गड्डी रखने का जमाना गया! अब जेब में कैश रखने के बजाय मोबाइल और कार्ड से करें हर पेमेंट. जानिए ऐसे स्मार्ट तरीके, जो खरीदारी को आसान बनाने के साथ खर्च का हिसाब भी रखेंग

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Nov 2026 07:32 AM (IST)
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आज के समय में पैसे देने और लेने का तरीका काफी बदल गया है. पहले लोग कहीं भी जाते थे तो अपने पर्स में कैश जरूर रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे दे सकें. लेकिन अब मोबाइल और कार्ड की मदद से ज्यादातर जगहों पर पेमेंट करना आसान हो गया है. छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक कई जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिल जाती है. इससे बार-बार पर्स से पैसे निकालने और खुले पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती.  आप कुछ आसान तरीके अपनाकर अपने पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.

UPI ऐप से करें पेमेंट

आजकल लगभग हर कोई मोबाइल से पेमेंट करना पसंद करता है. Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप की मदद से आप कुछ ही सेकंड में पैसे भेज सकते हैं. इसके लिए दुकान पर लगे QR कोड को मोबाइल से स्कैन करना होता है और पेमेंट हो जाता है. सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और बिजली का बिल भरने तक कई काम मोबाइल से किए जा सकते हैं. इससे हर बार पर्स से कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. इन ऐप में आपके हर पेमेंट की जानकारी भी रहती है. इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपने कब और कहां कितने पैसे खर्च किए. 

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी रखें साथ

अगर आप हर जगह कैश लेकर नहीं चलना चाहते तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन शॉपिंग में इनसे पेमेंट किया जाता है. डेबिट कार्ड से पैसे सीधे आपके बैंक खाते से कटते हैं. वहीं, क्रेडिट कार्ड से आप बैंक की तय सीमा तक खरीदारी कर सकते हैं और बाद में उसका बिल भर सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल वॉलेट भी एक अच्छा ऑप्शन है. इन सभी तरीकों से आपके खर्च का हिसाब बना रहता है. 

बचत करें और थोड़ा कैश भी रखें

सिर्फ मोबाइल से पेमेंट करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने पैसों का सही हिसाब रखना भी जरूरी है. हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचत के लिए अलग रखें. बाकी पैसों को खाने-पीने, घर के खर्च, आने-जाने और दूसरी जरूरतों के लिए बांट लें. मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट ऐप में खर्च का हिसाब देखकर आप यह भी जान सकते हैं कि आपके पैसे कहां ज्यादा खर्च हो रहे हैं. इससे फालतू खर्च कम करने में मदद मिलती है. लेकिन पूरी तरह कैश रखना छोड़ देना भी सही नहीं है. कई बार इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है या दुकान पर कार्ड मशीन काम नहीं करती. ऐसे समय में कैश काम आता है. इसलिए पर्स में जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे हमेशा रखें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
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