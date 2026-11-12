Chhath Puja Nahay Khay 2026: छठ महापर्व में हर दिन का अपना अलग महत्व होता है. चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दिन व्रत रखने वाले लोग स्नान करने के बाद साफ-सुथरा और सात्विक भोजन करते हैं. आमतौर पर इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाए जाते हैं. इस भोजन को बनाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता. खाना सेंधा नमक और देसी घी में तैयार किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नहाय-खाय पर खास तौर पर लौकी और चने की दाल ही क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता के साथ-साथ सेहत और मौसम से जुड़े कारण भी हैं.

शरीर को लंबे व्रत के लिए तैयार करती है लौकी

नहाय-खाय के बाद छठ व्रत करने वाले लोगों को लंबे समय तक उपवास रखना होता है. इस दौरान करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत भी किया जाता है. ऐसे में शरीर को पहले से तैयार रखना जरूरी होता है. लौकी में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसे खाने से शरीर को पानी और कुछ जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. इसके अलावा लौकी हल्की होती है और आसानी से पच जाती है. यही वजह है कि इसे व्रत से पहले के भोजन में शामिल किया जाता है. चने की दाल भी शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा देती है. इस तरह लौकी और चने की दाल से बना खाना पेट पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता और शरीर को पोषण भी मिलता है.

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धार्मिक मान्यता से जुड़ी है लौकी और दाल

छठ पूजा में साफ-सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है. मान्यता है कि नहाय-खाय के दिन बनने वाला भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए. इसलिए इस दिन खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता. लौकी को भी सात्विक सब्जी माना जाता है. इसे साफ तरीके से बनाकर व्रती भोजन करते हैं. वहीं चने की दाल के पीले रंग को शुभता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. पीला रंग सूर्य देव से भी जुड़ा माना जाता है. यही कारण है कि नहाय-खाय के भोजन में चने की दाल को खास जगह दी जाती है.

मौसम के हिसाब से भी सही है यह भोजन

छठ पूजा आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाई जाती है. इस समय लौकी आसानी से मिल जाती है और बाजार में ताजी सब्जियां उपलब्ध रहती हैं. मौसम बदलने के दौरान हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाना भी अच्छा रहता है. लौकी में पानी होता है, जबकि चने की दाल से प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं. दोनों को साथ खाने से भोजन में पोषण का अच्छा मेल बनता है. यही

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