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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAIIMS Video Consultation: अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल

AIIMS Video Consultation: अब वीडियो कॉल पर चेकअप करेंगे AIIMS के डॉक्टर, बार-बार नहीं आना पड़ेगा अस्पताल

AIIMS की टेलीमेडिसिन सुविधा से अब मरीज घर बैठे डॉक्टर को दिखा सकेंगे रिपोर्ट. इसकी मदद से मरीज दवाओं की जानकारी और इलाज का अपडेट ले सकेंगे. जिससे बार-बार अस्पताल जाने का खर्च कम करने में मदद मिलेगी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 11 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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आजकल टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है. बैंकिंग से लेकर शॉपिंग और पढ़ाई  तक, लगभग हर काम ऑनलाइन हो रहा है. अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसी दिशा में देश के बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में  मरीजों को वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से काउंसलिंग लेने की सुविधा दी जा रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा उन मरीजों को मिलेगा, जिन्हें इलाज के बाद बार-बार अपनी रिपोर्ट दिखाने, दवाओं की जानकारी लेने या स्वास्थ्य की स्थिति बताने के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ता है.

भारत में कई मरीज ऐसे हैं, जिन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए अपने शहर से दूर जाना पड़ता है. ऐसे में केवल रिपोर्ट दिखाने या दवा की जानकारी लेने के लिए दोबारा अस्पताल पहुंचना उनके लिए समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है. ऐसे में वीडियो कंसल्टेशन से इस परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी.

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अब घर बैठे डॉक्टर से ले सकेंगे सलाह

AIIMS में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. इसके जरिए डॉक्टर और मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं. मरीज अपनी जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़ी जानकारी डॉक्टर को दिखा सकेंगे. इसके आधार पर डॉक्टर आगे के इलाज, दवाओं में बदलाव और जरूरी सावधानियों को लेकर सलाह दे सकेंगे. इस सुविधा का उद्देश्य उन मरीजों की परेशानी कम करना है, जिन्हें केवल फॉलोअप के लिए लंबी दूरी तय करके अस्पताल आना पड़ता है. खासकर दूसरे शहरों और राज्यों से इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था राहत देने वाली है. इसकी मदद से उन्हें हर बार यात्रा, रहने और आने-जाने पर होने वाले खर्च से भी कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है.

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इन मरीजों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उन मरीजों को मिलेगा, जिनका इलाज पहले से चल रहा है और जिन्हें नियमित अंतराल पर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याओं और अन्य पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय-समय पर दवाओं और स्वास्थ्य की स्थिति का रिव्यू कराना पड़ता है. ऐसे में मरीजों के लिए हर बार अस्पताल पहुंचना जरूरी नहीं होगा, डॉक्टर उनकी स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके अलावा सर्जरी के बाद ठीक हो रहे मरीजों को भी कुछ मामलों में वीडियो कॉल से फॉलोअप की सुविधा मिल सकती है. वे अपनी रिकवरी के बारे में डॉक्टर को बता सकते हैं और जरूरी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं.

कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए जाना होगा अस्पताल

हालांकि वीडियो कॉल से होने वाला चेकअप हर तरह के इलाज का विकल्प नहीं है. कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए मरीज का अस्पताल में मौजूद होना जरूरी रहेगा. कीमोथेरेपी, सर्जरी, फिजिकल एग्जामिनेशन और ऐसी जांच या प्रक्रियाएं, जिनमें डॉक्टर को मरीज की शारीरिक जांच करनी पड़ती है, उनके लिए अस्पताल जाना होगा. इसी तरह यदि वीडियो कॉल पर डॉक्टर को लगता है कि मरीज की स्थिति का सही आकलन नहीं हो पा रहा है, तो वे उसे अस्पताल बुला सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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