Yellow Sapphire benefits: विवाह और समृद्धि का शुभ ज्योतिषीय उपाय, अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं, योग्य जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा या शादी के बाद भी मनचाही सुख-शांति नहीं मिल रही, तो ज्योतिष शास्त्र में पुखराज (Yellow Sapphire) को धारण करना अत्यंत फलदायक माना गया है. यह रत्न बृहस्पति ग्रह की शक्ति को बढ़ाकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है.

पुखराज रत्न का महत्व: पुखराज रत्न का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है- जो ज्ञान, धन, विवाह, संतान और सौभाग्य के प्रतीक हैं. इस रत्न को धारण करने से गुरु की शुभ ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शुभता आती है.

पुखराज रत्न के प्रमुख लाभ:

विवाह में देरी समाप्त करता है: कुंडली में कमजोर बृहस्पति के कारण शादी में बाधाएं आती हैं, पुखराज इन्हें दूर करता है.

जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है.

आर्थिक संकट से राहत देता है और धन प्राप्ति के योग बनाता है.

वैवाहिक संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ाता है.

पुखराज धारण करने की विधि:

दिन: गुरुवार

समय: सूर्योदय का समय

धातु: सोना या चांदी

शुद्धिकरण: रत्न को रातभर हल्दी मिश्रित जल में रखें.

मंत्र: "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप कर पहनें.

सावधानियां:

केवल प्रमाणित और असली पुखराज ही पहनें.

ही पहनें. वजन कम से कम 5.25 रत्ती होना चाहिए.

होना चाहिए. इसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें.

धारण करने से होने वाले लाभ:

शादी में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं.

जीवन में स्थिरता और पारिवारिक सुख बढ़ता है.

शिक्षा, नौकरी और करियर में प्रगति होती है.

मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है.

धारण करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह क्यों जरूरी है

हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए बिना योग्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन के पुखराज रत्न पहनना उचित नहीं है. गलत रत्न या अनुचित धारण विधि से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं. यदि विवाह, जीवन में स्थिरता या भाग्य से जुड़ी परेशानियां हैं, तो पुखराज रत्न आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना अनिवार्य है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.