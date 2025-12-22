हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म2025 में इन मंदिरों की रही धूम! राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, जानें ऐसा क्यों?

2025 में इन मंदिरों की रही धूम! राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, जानें ऐसा क्यों?

साल 2025 अब खत्म होने को है. ऐसे में इस साल जगन्नाथ धाम मंदिर से लेकर अयोध्या के राम मंदिर कई वजहों से चर्चा में रहे. जानिए अयोध्या से जगन्नाथ मंदिर तक धार्मिक स्थल 2025 में क्यों चर्चा में रहे.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नया साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचें हैं. नए साल 2025 के मौके पर देशभर के कई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे. उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर से लेकर पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ धाम मंदिर और श्री संस्थान जीवोत्तम मठ समेत कुछ मंदिरों कई अलग-अलग कारणों से खबरों की सुर्खियों में भी रहे.

लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये सभी मंदिर क्यों खबरों में थे? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे का खास कारण.

2025 में इन मंदिरों की रही धूम! राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, जानें ऐसा क्यों?

राम मंदिर (Ram Mandir)

राम मंदिर की स्थापना होने के बाद से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है. राम मंदिर साल 2025 में कई चीजों को लेकर चर्चा में रहा. इसका मुख्य कारण ध्वजारोहण समारोह था.

आपको बता दें बीते माह 25 नवंबर 2025 विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का ध्वजारोहण किया था. इस दौरान राम मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच विशेष तरह का उत्साह और उमंग देखने को मिला था. ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए गए. 

राम मंदिर का ध्वजारोहण करने के लिए 25 नवंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी. इस तिथि पर ही भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था, जिसे हर साल विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है. 

2025 में इन मंदिरों की रही धूम! राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, जानें ऐसा क्यों?

जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra)

हिंदू वैदिक पंचांग के मुताबिक, हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन जगन्नाथ रथ की शुरुआत होती है. यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर अपनी मौसी के घर और गुंडिचा मंदिर तक जाती है.

इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी शामिल होता है. दूर-दूर से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं. 

इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को शुरू हुई, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर सा चर्चा का विषय रहती है. यह धार्मिक जुलूस साल में एक बार निकलता है, जो वातावरण को शुद्ध कर देता है. 

2025 में इन मंदिरों की रही धूम! राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, जानें ऐसा क्यों?

गोवा में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण

गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, जो अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक गोवा घूमने आते हैं. इस साल श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को किया था. भगवान राम की यह मूर्ति कांसे से बनी है. प्रतिमा में रामजी धनुष और बाण धारण किए हुए है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Dec 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Hinduism Jagannath Mandir RAM MANDIR

Frequently Asked Questions

राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए 25 नवंबर की तिथि क्यों चुनी गई?

25 नवंबर को विवाह पंचमी थी, जिस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Top News: 1 बजे की बड़ी खबरें |Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Edelweiss का नया Fund: China Market की Growth में निवेश कैसे करें | Paisa Live
Yogi के दो नमूने बयान पर Akhilesh का पलटवार, कहा 'उम्मीद नहीं थी...' । UP Vidhansabha Session
National Herald Case Controversy: Sonia Gandhi की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया नोटिस |
Nitish Kumar Hijab Controversy: हिजाब विवाद में फंसे CM नीतीश ने ये कैसा जवाब दिया? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
LIVE: 'देशभक्ति दबाव नहीं दिल से निकलती है', वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
मनोरंजन
Ahaan Panday Birthday: 1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
1 फिल्म से बने स्टार, 50 करोड़ की फिल्म से बनाए 500 करोड़, दिग्गजों को दी जबरदस्त टक्कर
क्रिकेट
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में आई लग्जरी BMW कार, भारत में कितनी है कीमत? जानकर आपके उड़ जाएंगे होश
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
ब्रिटिश सेना में कितनी थी भारतीयों की संख्या, जान लीजिए जवाब
हेल्थ
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ज्यादा वर्कआउट करने से क्या कमजोर हो जाता है दिल, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget