धार्मिक ग्रंथों पर पेन से हाईलाइट करना क्यों गलत? कथावाचक शिवम साधक ने समझाया

धार्मिक ग्रंथों पर पेन से हाईलाइट करना क्यों गलत? कथावाचक शिवम साधक ने समझाया

धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ते समय अक्सर कई लोग महत्वपूर्ण अंश को पेन से हाईलाइट करते हैं, ताकि भविष्य में फिर से देख सकें. जानिए कथावाचक शिवम साधक महाराज से ऐसा करना सही है या गलत?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rules for reading religious texts: धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते समय उनके प्रति सम्मान की भावना रखना तमाम धर्मों में अहम माना गया है. ग्रंथ केवल ज्ञान का स्त्रोत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का भी प्रतीक है.

धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से हमारी समझ और ध्यान में इजाफा होता है. अक्सर कई लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते समय पेन या हाईलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि महत्वपूर्ण अंशों को याद रखा जा सके और भविष्य में आसानी से देख सकें. 

यह तरीका आधुनिक पद्धति में सही तो माना जाता है, लेकिन धार्मिक लिहाज से ऐसा करना गलत है. कथावाचक शिवम साधक महाराज के अनुसार धार्मिक ग्रंथों पर पेन या पेंसिल से हाईलाइट करना सही नहीं है. जानिए उन्होंने इस विषय में क्या कहा?

कथावाचक शिवम साधक महाराज ने क्या कहा?

कथावाचक शिवम साधक के अनुसार, 'शास्त्रों या श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते समय अक्सर अच्छे श्लोकों को हाईलाइट कर देते हैं. लेकिन ग्रंथों पर पेन चलाने चलाने का मतलब है श्री कृष्ण पर पेन चलाना.

अनेक कथाओं में हमें ऐसा मिलता है कि किसी भक्त ने गलती से अगर ग्रंथ पर पेन चलाया तो ठाकुर जी के हृदय पर अथवा मुख पर पेन चल गया. तो कभी भी हमें ग्रंथ पर पेन नहीं चलाना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'वह ग्रंथ क्या है या श्रीमद भगवत गीता क्या है? श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण के मुखारविंद से प्रत्येक शब्द निकला है तो उस पर अगर कोई लाइन आप खींच रहे हैं तो निश्चित ही श्री कृष्ण के मुखारविंद अथवा हृदय पर आप लाइन खींच रहे हैं. यह बहुत बड़ा दोष आपको लग सकता है.

मन में उतारिए, कोई अच्छी बात लग रही है, जीवन पर उतारिए. भूलने का भय है तो किसी दूसरे कागज पर उतार लीजिए लेकिन ग्रंथ पर कभी भूलकर पेन नहीं चलाइए.'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 11 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Hinduism Religious Shivam Sadhak

Frequently Asked Questions

धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण बातों को कैसे याद रखें?

यदि आपको कोई बात अच्छी लगे और आप उसे याद रखना चाहते हैं, तो उसे किसी दूसरे कागज पर उतार लें। भूलने के भय से ग्रंथ पर कभी भी पेन न चलाएं।

