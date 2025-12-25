हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मक्या वाकई बाल बेचना है अशुभ? हिंदू और इस्लाम धर्म के जानकार से जानिए इसके पीछे का कारण?

क्या वाकई बाल बेचना है अशुभ? हिंदू और इस्लाम धर्म के जानकार से जानिए इसके पीछे का कारण?

Selling hair is inauspicious: बालों को बेचना सामान्य लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं! बालों को बेचना क्यों हैं अशुभ जानिए कथावाचक शिवम साधक और मुफ्ती इदरीस फलाही ने इसे लेकर क्या सलाह दी?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Selling hair is inauspicious: कभी न कभी आपने भी अपने गली-महोल्ले में बाल खरीदने वाले शख्स को देख होगा, जो बाल के बदले में आपको बर्तन या जीरा थमा देता है. आमतौर पर ये लोग साइकिल पर सवार होकर आते हैं. अगर आपके परिवार में भी कोई सदस्य टूटे हुए बालों को जमा करके बेचता है, तो उन्हें सावधान कर दीजिए. 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, बालों को बेचना अशुभ माना जाता है. दरअसल व्यक्ति की आभा शक्ति (Aura) उनके बालों में होती है. बालों के जरिए किसी भी इंसान और उसे वशीकरण में किया जा सकता है.

विशेषकर तांत्रिक लोग इन बालों को खरीदते हैं ताकि वे अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा सकें. इसके अलावा वो बालों से तमाम तरह की तांत्रिक सिद्धियों को भी हासिल करते हैं.

बालों को बेचने का ज्योतिषीय प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में बालों का संबंध चंद्र और शुक्र ग्रह से होता है. कुंडली में चंद्र और शुक्र की स्थिति मजबूत होने से जातक का भाग्य साथ देता है. इसके अलावा जातक को सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है.

वहीं, बालों को बेचने से इन दोनों ग्रह की स्थिति कमजोर होती है, और जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. 

बालों को बेचने पर कथावाचक ने क्या कहा?

बालों को बेचने को लेकर कथावाचक शिवम साधक महाराज ने बताया कि, टूटे हुए बालों को बेचने वाली महिलाओं को सोचना चाहिए कि इन्हें खरीदने वाला व्यक्ति उनका इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में कर सकता है.

संभावना है कि, उस क्रिया के जरिए आपको ऐसी बीमारी लग जाए जिसका इलाज संभव न हो. इसके अलावा आपको मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. हिंदू वैदिक परंपराओं में बालों को बेचकर पैसा कमाना निषेध है. 

बालों को बेचने पर मुफ्ती इदरीस फलाही की सलाह

हिंदू ही नहीं इस्लाम धर्म में भी बालों को बेचना हराम माना जाता है. मुफ्ती इदरीस फलाही बताते हैं कि, जो भी महिलाएं बालों को जमा करके बेचती हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए.

अगर जानें अनजानें ऐसी गलती हो चुकी है तो बाल को बेचकर आए पैसों का हिसाब करके उतना ही पैसा किसी गरीब को दान कर दें. बालों को बेचने से आप जादू टोने के शिकार हो सकते हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Dec 2025 04:15 PM (IST)
Hinduism Islam Hair

इस्लाम धर्म में बाल बेचने के बारे में क्या कहा गया है?

इस्लाम धर्म में भी बाल बेचना हराम माना जाता है। यदि अनजाने में बाल बेच दिए हों तो प्राप्त राशि गरीबों को दान कर देनी चाहिए।

