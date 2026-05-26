हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj: मैं मिलूं या न मिलू..नाम जप करते रहिए, प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील

Premanand Maharaj: मैं मिलूं या न मिलू..नाम जप करते रहिए, प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील

हम मिलें न मिलें, बोलें न बोलें, हम आप सरको बहुत प्यार करते हैं. अंतिम बात यही है कि चिंता नहीं करनी. प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद नए वीडियो से भक्त चिंता में है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 May 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

Premanand Maharaj: वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा और भक्तों के साथ होने वाली निजी भेंट बीते कुछ दिनों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. इसका कारण महाराज जी की स्वास्थ्य समस्याएं बताई जा रही हैं. भक्त भी महाराज जी की सेहत को लेकर चिंता में हैं.

इस बीच प्रेमानंद महाराज का एक नया वीडियो सामने आया है, जो भक्तों की चिंता को और अधिक बढ़ा रहा है. यूट्यबर पर जारी किए इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी भक्तों से अपील करते हुए कहते हैं (Premanand Maharaj Emotional Message)-

‘बिल्कुल चिंता न करें. हम मिलें न मिलें. हम बोलें न बोलें, लेकिन हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं. हम चाहते हैं कि सबको श्री जी की कृपा मिलती रहे और सब उनके चरणों तक पहुंचे. मैं सामने आऊं या ना आऊं. इस बात की चिंता बिल्कुन नहीं करनी कि मेरा उत्थान कैसे होगा. मैं बिना बोले ही आपके दिमाग में हूं. तुम वही सब करोगे जो गुरुदेव कहेंगे.

मौन और एकांत में प्रेमानंद महाराज 

वीडियो में प्रेमानंद जी आगे कहते हैं कि, सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो जहां जिस सेवा में है, उसी सेवा में रहिएगा. बस नाम जप करते रहो. मैं रहूं या ना रहूं. दिखूं या न दिखूं, लेकिन तुम्हारा मंगल जरूर होगा. तुम्हारा भरण पोषण ईष्ट देव द्वारा होगा. किसी व्यक्ति द्वारा नहीं और जिस दिल लगे कि उद्धार किसी व्यक्ति द्वारा हो रहा है तो, उसे छोड़ देना. आप निर्भय, निश्चिंत और निशोक होकर भजन करते रहो. जब हमारा मन होगा हम बोल देंगे, वरना मौन एकांत रहेंगे और यह मौन एकांत हम आपके लिए हैं, अपने लिए नहीं. हमारे लिए जो होना था, वो हो चुका है. अब जो हो रहा है वो आप सबके लिए हो रहा है. खूब प्रसन्न रहो और नामजप करते रहो.

प्रेमानंद महाराज का भक्तों को संदेश

  • खूब नाम जप करो
  • राधा रानी पर आश्रित रहो
  • खूब भजन करो
  • हमारा उद्धार कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करनी
  • हम चुपचाप तुम्हारे लिए एकांतवास कर रहे हैं

अचानक स्थगित हुई थी पदयात्रा

बता दें कि, प्रेमानंद महाराज की सुबह 3 बजे होने वाली नियमित पदयात्रा कुछ दिन पहले अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिसकी जानकारी केली कुंज स्थित आश्रम के सेवादारों द्वारा दी गई. महाराज जी की यात्रा बंद होने से भक्त पहले से ही मायूस थे. अब इस बीच महाराज जी का यह वीडियो भक्तों की चिंता बढ़ा रहा है कि, कहीं उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब तो नहीं हो गया. भक्त प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Ekadashi Kab Hai: आज पूरे दिन एकादशी तिथि लेकिन पद्मिनी एकादशी व्रत कल, आखिर क्यों ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 26 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Radha Rani Premanand Ji Maharaj Premanand Maharaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Premanand Maharaj: मैं मिलूं या न मिलू..नाम जप करते रहिए, प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील
Premanand Maharaj: मैं मिलूं या न मिलू..नाम जप करते रहिए, प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील
धर्म
Kamala Ekadashi 2026: अधिकमास की कमला एकादशी 27 मई को, इन कामों से विष्णु जी की सालभर बरसेगी कृपा!
अधिकमास की कमला एकादशी 27 मई को, इन कामों से विष्णु जी की सालभर बरसेगी कृपा!
धर्म
Hajj Special: ‘लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक’ की गूंज के बीच शुरू हुआ हज, अराफ़ात के लिए आज होगा कूच
Hajj Special: ‘लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक’ की गूंज के बीच शुरू हुआ हज, अराफ़ात के लिए आज होगा कूच
धर्म
Happy Bada Mangal Wishes: बड़ा मंगल का दिन होगा और भी शुभ, अपनों को भेजें बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं
Happy Bada Mangal Wishes: बड़ा मंगल का दिन होगा और भी शुभ, अपनों को भेजें बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Mahindra XEV 9s Ownership Review (Pack 2) | #mahindra #mahindraxev9s #review #autolive
US Iran Ceasefire Update: होर्मुज के पास विस्फोट या गोलीबारी? | Hormuz Strait | Breaking
Mercedes-Benz to launch it’s first plug in hybrid in India with new S-Class | #mercedes #autolive
Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
गुड न्यूज कभी भी आ सकती है! ईरान संग डील पर मार्को रुबियो का यू-टर्न, अब बोले- 'अभी कुछ भी....' 
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
स्पोर्ट्स
RCB QUALIFIER-1 IPL 2026: क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
क्वालीफायर-1 से पहले RCB को मिली बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली के साथ वापसी करेंगे फिल सॉल्ट!
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
हेल्थ
Ebola Virus: अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरल, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरल, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
शिक्षा
NEET UG Re-Exam 2026 : नीट री एग्जाम के लिए किन किन राज्यों में स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बस, यहां देख लें लिस्ट
नीट री एग्जाम के लिए किन किन राज्यों में स्टूडेंट्स को मिलेंगी फ्री बस, यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget