Sadhavi Prem Baisa: कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा, विवादित वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आईं

Sadhavi Prem Baisa: कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा, विवादित वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आईं

Sadhavi Prem Baisa: राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है. साध्वी का एक वीडियो काफी चर्चा में रहा, इसके बाद से वह सुर्खियों में थीं. कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Jan 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

Sadhavi Prem Baisa Death: राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है. सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में साध्वी प्रेम बाईसा जाना माना नाम थीं. साध्वी की मृत्यु हुई या उन्होंने सुसाइड किया इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए जानते हैं कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा.

 
 
 
 
 
कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा

साध्वी प्रेम बाईसा संत समाज में एक जाना-पहचाना नाम थीं. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में वह कथा वाचन और भजन गायन के लिए प्रसिद्ध थीं. साध्वी ने अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और समाज सुधार को समर्पित किया.

साध्वी प्रेम बाईसा का परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले के परेऊ गांव का रहने वाला है. उनके गुरु और कोई नहीं बल्कि स्वंय उनके पिता वीरमनाथ हैं. महंत वीरमनाथ भी धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित नाम थे, जो कुटीर आश्रम में रहते थे. एक वीडियो विवाद में फंसने के बाद साध्वी चर्चा में आईं.

वीडियो वायरल होने के बाद मची हलचल

साध्वी प्रेम बाईसा बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और उनके वीडियो भी काफी वायरल हुए. उनका एक वीडियो काफी चर्चा में रहा. साध्वी के अनुसार इस वीडियो में वह अपने पिता के साथ गले मिल रही थी, उनके मुताबिक इस वीडियो को लोगों ने अश्लील बताकर प्रचारित किया.

इसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था. इस संबंध में मामला भी दर्ज हुआ था. साध्वी ने तब सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 29 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Death RAJASTHAN Sadhavi Prem Baisa
Embed widget