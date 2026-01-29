Sadhavi Prem Baisa Death: राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है. सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार में साध्वी प्रेम बाईसा जाना माना नाम थीं. साध्वी की मृत्यु हुई या उन्होंने सुसाइड किया इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए जानते हैं कौन थी साध्वी प्रेम बाईसा.

कौन थीं साध्वी प्रेम बाईसा

साध्वी प्रेम बाईसा संत समाज में एक जाना-पहचाना नाम थीं. राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में वह कथा वाचन और भजन गायन के लिए प्रसिद्ध थीं. साध्वी ने अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और समाज सुधार को समर्पित किया.

साध्वी प्रेम बाईसा का परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले के परेऊ गांव का रहने वाला है. उनके गुरु और कोई नहीं बल्कि स्वंय उनके पिता वीरमनाथ हैं. महंत वीरमनाथ भी धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित नाम थे, जो कुटीर आश्रम में रहते थे. एक वीडियो विवाद में फंसने के बाद साध्वी चर्चा में आईं.

वीडियो वायरल होने के बाद मची हलचल

साध्वी प्रेम बाईसा बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और उनके वीडियो भी काफी वायरल हुए. उनका एक वीडियो काफी चर्चा में रहा. साध्वी के अनुसार इस वीडियो में वह अपने पिता के साथ गले मिल रही थी, उनके मुताबिक इस वीडियो को लोगों ने अश्लील बताकर प्रचारित किया.

इसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था. इस संबंध में मामला भी दर्ज हुआ था. साध्वी ने तब सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है.

