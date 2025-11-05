हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDev Diwali 2025 Katha: शिव का एक बाण पड़ा 3 राक्षसों पर भारी, ऐसे हुआ असुर त्रिपुरासुर का वध

Dev Diwali 2025 Katha: शिव का एक बाण पड़ा 3 राक्षसों पर भारी, ऐसे हुआ असुर त्रिपुरासुर का वध

Dev Diwali 2025 Katha: कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के भी जाना जाता है. क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था. इस उपलक्ष्य में देवताओं ने देव दिवाली मनाई थी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Dev Diwali 2025 Katha: कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज 5 नवंबर 2025 को देव दिवाली मनाई जा रही है. इस दिन विशेषरूप से भगवान शिव की पूजा करने का महत्व है. क्योंकि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से बचाया था.

त्रिपुरासुर ऐसा राक्षस था, जिसका वध असंभव था. वह एक नहीं बल्कि तीन राक्षस था, जिस कारण उसे त्रिपुरासुर कहा जाता है. त्रिपुरासुर का वध करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा. वहीं कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरासुर का वध किया गया, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. आइए जानते है आखिर कैसे एक बाण से भगवान शिव ने किया तीन राक्षसों का वध.

त्रिपुरासुर वध कथा (Tripurasur Vadh Katha in Hindi)

कैसे हुई त्रिपुरासुर की उत्पत्ति
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिपुरासुर तारकासुर के तीन पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था. शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने त्रिपुरासुर के पिता तारकासुर का वध कर दिया था, जिससे उसके तीनों बेटों ने बदला लेने के लिए गहन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा. ब्रह्मा जी बोले- यह संभव नहीं है. क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है.

ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि, जब तुम तीनों भाई एक सीध में होगे, अभिजीत नक्षत्र होगा और एक ही बाण से तीनों को कोई साथ मारेगा, तभी तुम्हारी मृत्यु संभव है. ब्रह्मा देव से ऐसा वरदान पाकर तीनों भाईयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का आतंक तीनों लोकों में बढ़ने लगा. यहां तक उन्होंने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया.

भगवान शिव ने किया त्रिपुरासुर का वध

सभी देवतागण परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे. भगवान शिव ने देवताओं का आग्रह स्वीकार किया. कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने. भगवान विष्णु बाण बनें, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी नाग से डोरी बनाई गई. अभिजीत नक्षत्र में जब त्रिपुरासुर (तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली) एक सीध में आए तो शिवजी ने धनुष चलाया और बाण से उसका वध कर दिया.  

देवताओं ने मनाई देव दिवाली

त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं को उसके आंतक से मुक्ति मिली. इस उपलक्ष्य में सभी देवता महादेव की नगरी काशी पहुंचे और गंगा घाट पर दिवाली मनाई. इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों पर दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.ो

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 05 Nov 2025 11:24 AM (IST)
Lord Shiva Ganga Ghat Dev Diwali 2025 Kartik Purnima 2025 Dev Deepawali 2025 Tripurasur Vadh
