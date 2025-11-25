हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVivah Panchami 2025: माता सीता का स्त्री शक्ति मंत्र, मॉर्डन युग की महिलाओं के लिए है बेस्ट

Vivah Panchami 2025: माता सीता का स्त्री शक्ति मंत्र, मॉर्डन युग की महिलाओं के लिए है बेस्ट

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर आज राम-सीता का वैवाहिक उत्सव मनाया जा रहा है. माता सीता सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं बल्कि आज के युग की महिलाओं के लिए शक्ति, संयम, मर्यादा व आत्मसम्मान का प्रतीक भी हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 25 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vivah Panchami 2025: देवी सीता को जनक नंदनी और भगवान राम की अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता है. मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के साथ माता सीता का विवाह हुआ था. लेकिन माता सीता केवल रामायण का पात्र और उनका जीवन केवल प्राचीन कथा नहीं, बल्कि वो महिलाओं के लिए शक्ति, संयम, साहस, निर्भीक और आत्मसम्मान का प्रतीक है.

आज की मार्डन युग की महिलाओं को माता सीता के जीवन में इन चीजों की प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए. माता सीता के प्रतीक हर स्त्री के लिए शक्ति मंत्र की तरह हैं, जो उनके जीवन में बहुत काम आएंगी.

देवी सीता के शक्ति मंत्र (Goddess Sita 5 Power Mantras for Women)

आत्मसम्मान- स्वाभिमान या आत्मस्मान ही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे उन्हें कभी समझौता नहीं करना चाहिए. माता सीता के जीवन में कई अलग-अलग परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया. चाहे रावण का प्रलोभन हो, कठिन वनवास हो या समाज की कठोर दृष्टि, उन्होंने अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा.

संकट में निर्णय क्षमता- सही फैसला ही दिशा बदल देता है. माता सीता संकट में भी भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सही और समयानुसार निर्णय लेने का उदाहरण हैं. अशोक वाटिका में रावण के समक्ष उनका दृढ़ निर्णय ही धर्म की विजय का आधार बना. इसी तरह महिलाओं को भी कठिन परिस्थितियों में डरकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और तर्क के साथ निर्णय लेना चाहिए. यह गुण आपको करियर, बिजनेस, रिश्ते और जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगा.

धैर्य- माता सीता के जीवन से इस बात की सीथ मिलती है कि, कठिन समय में संयम ही ढाल बनता है. 14 वर्ष का वनवास, अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा. उनका शांत स्वभाव परिस्थितियों को संभालने की बड़ी शक्ति बना.

पारिवारिक कर्तव्य के प्रति निष्ठा- माता सीता ने पति, परिवार और समाज के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा के साथ संतुलन बनाए रखा. उन्होंने कभी भी कर्तव्य को कमजोरी नहीं बनने दिया. आज की महिला जब घर और करियर दोनों संभाल रही है, तब यह बेहद जरूरी हो जाता है कि, वह पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखे और स्वयं की पहचान व सम्मान को कभी न खोए.

अन्याय पर विरोध- सीता जी ने अन्याय और गलत चीजों को कभी स्वीकार नहीं किया. उन्होंने रावण के अत्याचार के विरुद्ध स्पष्ट विरोध किया और दृढ़ता दिखाई. महिलाओं को उत्पीड़न, भेदभाव या अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. क्योंकि आवाज उठाना ही, समस्या के समाधान का पहला कदम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 25 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Women Empowerment Ram Sita Vivah Motivational Tips Vivah Panchami 2025 Women Inspiration
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - एबीपी न्यूज डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - एबीपी न्यूज डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - एबीपी न्यूज डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी
ABP Southern Rising Summit: दक्षिण भारत से मिला प्यार बेहद प्रेरणादायक - एबीपी न्यूज डायरेक्टर ध्रुबा मुखर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
इंडिया
'आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को कमजोर बनाने के लिए...', ABP Summit में गरजे उदयनिधि स्टालिन, सरकार पर लगाए ये आरोप
'आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों को कमजोर बनाने के लिए...', ABP Summit में गरजे उदयनिधि स्टालिन, सरकार पर लगाए ये आरोप
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
लाइफस्टाइल
Billionaire Routine: अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
शिक्षा
अयोध्या के राम मंदिर में कैसे बनते हैं पुजारी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
अयोध्या के राम मंदिर में कैसे बनते हैं पुजारी, कम से कम कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget