Vivah Panchami 2025 Upay: विवाह पंचमी हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण तिथियों में एक है. यह दिन भगवान श्रीराम और माता सीता के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. पंचाग के अनुसार, विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है, जोकि इस साल मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को है.

विवाह पंचमी का पावन दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा के साथ ही वैवाहिक जीवन को संवारने और रिश्तों में आई दूरियों को कम करने के लिए भी बेहद फलदायी मानी जाती है. यदि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है, रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य की कमी हो गई हो तो आप विवाह पंचमी के दिन कुछ सरल उपाय कर अपने वैवाहिक रिश्ते को मधुर बनाकर वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं.

विवाह पचंमी के उपाय

संयुक्त पूजा करे- विवाह पंचमी के शुभ दिन पर सुबह स्नान के बाद पति-पत्नी एक साथ बैठकर भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करें. माना जाता है कि, इस दिन संयुक्त पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती, जिससे संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है. पूजा के दौरान सीताराम सीताराम मंत्र का कम से कम 108 बार जप भी करें.

पूजाघर में जलाएं घी का दीप- विवाह पंचमी के दिन संध्या के समय अपने पूजाघर में कम से कम एक घी का दीपक जलाएं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपक में बातियां दो लगाएं. यह पति और पत्नी के बीच एकता का प्रतीक माना जाता है. इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में चल रही हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होगी और कलह कम होगा. दीपक जलाते समय मन में यह प्रार्थना करें कि, आपके रिश्ते में स्थिरता और मिठास बनी रहे.

एक-दूसरे को भेंट करें ये चीजें- शास्त्रों में पीला रंग खुशहाली और लाल रंग प्रेम का प्रतीक है. इससिए विवाह पंचमी के दिन पति-पत्नी एक-दूसरे को इस रंग की कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप जरूर भेंट करें. उपहार के आदान-प्रदान से भी रिश्ते के बीच बनी दूरियां कम होती हैं.

तुलसी पास बैठकर करें मनोकामना- विवाह पंचमी पर शाम के समय मंदिर या घर के आंगन में स्थित तुलसी या पीपल के पास बैठकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की प्रार्थना करें. मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से दांपत्य जीवन की समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं.

पूजा में अर्पित करें ये चीजें- विवाह पंचमी की पूजा करते समय माता सीता को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें और भगवान राम को पंचामृत का भोग लगाए. इस प्रकार विधि-विधान से पूजा और कुछ सरल उपाय कर आप अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बना सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.