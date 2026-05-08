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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में परिक्रमा, 7 बार सूत लपेटना सहित जरुरी है ये 4 काम, इसके बिना अधूरी है पूजा

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में परिक्रमा, 7 बार सूत लपेटना सहित जरुरी है ये 4 काम, इसके बिना अधूरी है पूजा

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को है. इस दिन सुहागिनों को कुछ खास चीजों का जरुर ध्यान रखना चाहिए. इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 May 2026 10:20 AM (IST)
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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को है. सुहागिनों के लिए वट सावित्रि व्रत किसी वरदान के कम नहीं माना जाता, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटा दिए थे. कहते हैं जो विवाहिता इस दिन वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं उनके पति की रक्षा स्वंय यमराज करते हैं और लंबी आयु का वरदान मिलता है. वट सावित्री व्रत के दिन कुछ खास बातों का ध्यान जरुर रखें नहीं तो व्रत अधूरा रह जाएगा.

वट सावित्री व्रत में 4 काम जरुर करें

  • श्रृंगार में उधारी न करें-  वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनों को दुल्हन की तरह श्रृंगार कर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य प्राप्ति का व्रत है. लाल, पीली, या हरे रंग की साड़ी पहनें. ध्यान रहे इस दिन किसी से उधार लिया श्रृंगार सामान न पहने न ही लगाएं. जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी आदि.
  • परिक्रमा का महत्व -  वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की परिक्रमा जरुर करें. आमतौर पर महिलाएं 7 बार परिक्रमा करती है. जो सात जन्मों के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. कुछ महिलाएं 21 या 108 बार भी परिक्रमा करती हैं. ये महज एक रीति वट वृक्ष की परिक्रमा जीवन में स्थिरता और वैवाहिक संबंधों में मजबूती का प्रतीक मानी जाती है.
  • कच्चा सूत क्यों लपेटते हैं-  वट सावित्री व्रत में पूजा के दौरान परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत जरुर लपेटा जाता है. दरअसल कच्चा सूत प्राकृतिक और सादा होता है. पूजा-पाठ में ऐसी वस्तुओं को अधिक शुभ माना जाता है जो प्राकृतिक और शुद्ध हों. धार्मिक कर्मकांडों में मौली, जनेऊ और कई पूजा विधियों में भी सूती धागे का उपयोग इसी कारण किया जाता है. कच्चा सूत जितनी परिक्रमा करें उतनी बार लपेटा जाता है.
  • कथा के बिना अधूरा व्रत - वट सावित्री व्रत की पूजा कथा का जरुर श्रवण करें.इसके बिना व्रत निष्फल रहता है. वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें.

स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत का महत्व

वट सावित्री व्रत  भविष्योत्तर पुराण में वट सावित्री व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा और विधिपूर्वक यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है

वटस्य पूजनं कृत्वा सावित्र्याः कथामिमाम्. शृणुयाद् भक्तिभावेन सा भवेत् सौभाग्यवती॥”

अर्थात जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री कथा को भक्तिभाव से सुनती या पढ़ती है, वह सौभाग्यवती बनी रहती है.

“सावित्रीव्रतमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम्. आयुर्भाग्यप्रदं नॄणां पुत्रपौत्रविवर्धनम्॥”

अर्थात - सावित्री व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, आयु, सौभाग्य तथा संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है, पति-पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और परिवार में समृद्धि आती है. इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधती हैं और माता सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Vat Savitri Vrat 2026 Vat Purnima 2026 Vat Amavasya 2026
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