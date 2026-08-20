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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मUPI से मंदिर में दान करने पर भी मिलता है उतना ही पुण्य?

UPI से मंदिर में दान करने पर भी मिलता है उतना ही पुण्य?

मंदिर में UPI से दान: क्या मिलता है पूरा पुण्य? धर्म और ज्योतिष के अनुसार दान में माध्यम नहीं, भाव और ईमानदारी मुख्य है. QR कोड से किया गया दान भी गुरु ग्रह को मजबूत कर पूरा पुण्य फल देता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 20 Aug 2026 11:55 AM (IST)
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UPI Temple Donation: डिजिटल इंडिया के इस दौर में पूजा की थाली और मंदिर के दानपात्रों के पास अब क्यूआर (QR) कोड आम बात हो चुके हैं. आरती के बाद जेब से नकद रुपये निकालने के बजाय लोग सीधे स्मार्टफोन से यूपीआई (UPI) पेमेंट कर रहे हैं. सुविधा के लिहाज से यह बेहद आसान है, लेकिन कई श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल उठता है कि क्या स्क्रीन पर 'Payment Successful' दिखने से वही धार्मिक और आध्यात्मिक पुण्य मिलता है जो नकद या वस्तु दान से मिलता है?

धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर हाँ है. आइए समझते हैं कि धर्म और ग्रहों का गणित इस पर क्या कहता है.

भाव प्रधान है, माध्यम नहीं: शास्त्रों का दृष्टिकोण

सनातन धर्म में दान का महत्व किसी मुद्रा के भौतिक स्वरूप पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के ‘भाव’ (Intention) और ‘त्याग’ (Sacrifice) पर निर्भर करता है.

दान का मूल अर्थ: शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के ईश्वर या समाज कल्याण के लिए अर्पित करता है, वही सच्चा दान है.

संकल्प की शक्ति: पहले के समय में गाय, अनाज या सोने के सिक्के दान किए जाते थे, फिर कागजी नोट आए और अब डिजिटल ट्रांसफर. माध्यम समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव आज भी वही रहता है.

ज्योतिष के अनुसार क्या कहता है ग्रहों का गणित?

ज्योतिष शास्त्र में दान और धर्म-कर्म का कारक देवगुरु बृहस्पति (गुरु) को माना जाता है, जबकि आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल लेन-देन का संबंध राहु और बुध से है.

गुरु की कृपा: जब आप मंदिर के विकास, अन्नदान या सेवा कार्य के लिए यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो यह आपकी आय का सात्विक उपयोग होता है. इससे कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और भाग्य वृद्धि होती है.

राहु का सकारात्मक प्रभाव: जब आधुनिक तकनीक (राहु/बुध) का उपयोग धर्म और कल्याण (गुरु) के कार्यों में होता है, तो राहु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

कमाई की शुद्धता: ज्योतिष के अनुसार दान चाहे नकद हो या ऑनलाइन, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह धन ईमानदारी की कमाई का हो. अनैतिक तरीके से कमाए धन का दान किसी भी माध्यम से फलदायी नहीं होता.

UPI से दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • अहंकार से बचें: ऑनलाइन दान करते समय स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर दिखावा करने से बचें. गुप्त दान या शांत भाव से किया गया दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है.
  • दान का सही संकल्प: पेमेंट बटन दबाते समय मन में देवी-देवता का स्मरण करें और कृतज्ञता का भाव रखें कि ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है.
  • सही ट्रस्ट या मंदिर का चुनाव: दान हमेशा अधिकृत ट्रस्ट, मंदिर समिति या जरूरतमंद तक ही पहुंचे, इसकी पुष्टि जरूर कर लें.

तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, आस्था का पैमाना हमेशा मन की पवित्रता ही रहेगा. इसलिए आपकी भावना सच्ची है, तो क्यूआर कोड स्कैन करके दिया गया दान भी उतना ही पुण्य और दैवीय कृपा दिलाता है जितना सदियों से मिलता आया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 20 Aug 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
UPI Temple Donation Digital Daan Temple QR Code Donation Significance Of Daan
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