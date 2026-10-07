Tula Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुभ योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, राजनीतिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेटवर्क व मनोकामना पूर्ति स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी नियमित इनकम और लाभ में जोरदार वृद्धि देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए अनुभवी मार्गदर्शन से रुकावटें दूर करने, राजनीतिक समर्थन और आय वृद्धि का रहेगा.

अनुभवी की सलाह से दूर होंगी रुकावटें: शुभ योग के प्रभाव से बिजनेस में आ रही पुरानी अड़चनें किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से आसानी से दूर होंगी; सही मार्गदर्शन व्यापार की गति बढ़ाएगा.

राजनीतिक सपोर्ट से विशेष सफलता: बिजनेसमैन को शासन-सत्ता या राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोगों का मजबूत सहयोग (Politics Support) प्राप्त होगा, जिससे आपको अपने कारोबार में कोई विशेष व उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी.

नेगेटिव सोच से बनाएं दूरी: कारोबारी मन में आने वाले नकारात्मक विचारों (Negative Thoughts) से पूरी तरह बचें; साथ ही ऐसे लोगों की संगति से भी दूर रहें जो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं.

पुराने पुण्यों से मान-सम्मान व प्रतिष्ठा: आपके द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्म और सामाजिक योगदान आज आपको समाज में मान-सम्मान, पुण्य और साख दिलाएंगे; इसी तरह परोपकारी और नेक काम करते रहें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्राथमिकताओं को तय करने, योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन और मार्केटिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल करने का रहेगा.

प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करें: ऑफिस का काम समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करें; आज का दिन नौकरीपेशा लोगों के लिए नए सिरे से अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं (Priorities) को तय करने का है.

योजनाओं पर दोबारा विचार करें: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर अपनी किसी भी नई योजना को तुरंत लागू करने के बजाय थोड़ा रोकें; हर पहलू को दोबारा अच्छी तरह चेक और री-एवैल्यूएट करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं.

मार्केटिंग वालों को बड़ी उपलब्धि: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के काम करने का गहरा जुनून और लगन उन्हें आज कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा वर्क-फ्रॉम-होम के बीच परिवार और निजी जिम्मेदारियों को संतुलित करने का संकेत दे रहा है.

परिवार व निजी जीवन की अनदेखी न करें: घर से काम (Work From Home) करने की व्यवस्था में आपका फोकस भले ही बहुत मजबूत बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार, जीवनसाथी और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें.

अपनों के लिए निकालें समय: काम के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करें, इससे घरेलू रिश्ते मजबूत और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन तनावमुक्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी किसी भी मानसिक दबाव या परीक्षा की टेंशन से पूरी तरह मुक्त रहते हुए अपने-अपने फील्ड में एकाग्रता से लगे रहेंगे; आपकी यह सहजता बेहतर परिणाम दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और शुभ योगों से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष और स्क्रीन पर लगातार काम करने से आंखों में खिंचाव या गर्दन में जकड़न हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा दल और मोदक/लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग दाल, फल अथवा वस्त्र का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से आय में वृद्धि होगी, मालव्य व शुभ योग से राजनीतिक सहयोग मिलेगा, मार्केटिंग में बड़ी सफलता प्राप्त होगी और ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे.

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