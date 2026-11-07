कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए नई सोच, नवाचार और फेस्टिव सीजन के जबर्दस्त उल्लास से भरा रहेगा. आपके कार्यक्षेत्र और दफ्तर में त्योहार की उमंग साफ तौर पर दिखाई देगी. सप्ताह की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ शुरुआती वित्तीय या व्यावसायिक रुकावटें सामने आ सकती हैं. लेकिन, आपकी आउट-ऑफ-द-बॉक्स और इनोवेटिव सोच इन सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लेगी और वीकेंड आते-आते स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण व पक्ष में होंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

क्रिएटिव व टेक फील्ड में नई जॉब का तोहफा: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में आधुनिक तकनीक, आईटी, मीडिया या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा शानदार ऑफर लेटर मिल सकता है. हाल ही में दी गई इंटरव्यू प्रक्रियाओं के नतीजे आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है.

मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बड़ी सफलता: मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपने जटिल प्रोजेक्ट्स और तय टारगेट्स को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपको गहरा आत्मसंतोष मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

इनोवेटिव आइडियाज से अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कैश फ्लो या कुछ व्यावसायिक उलझनों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है. लेकिन आपकी व्यवहारिक और दूरदर्शी रणनीतियां इन अड़चनों को दूर कर देंगी. कारोबार में नए प्रयोग और तकनीक का इस्तेमाल आपको प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगा.

कमर्शियल स्पेस व प्रॉपर्टी में निवेश: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए किसी नई दुकान, ऑफिस या कमर्शियल स्पेस की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में बेहतरीन सौदे फाइनल होने के शुभ योग बन रहे हैं.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार के साथ बंपर खरीदारी: फेस्टिव सीजन के चलते घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू सुख-सुविधाओं, आधुनिक गैजेट्स और त्योहार से जुड़ी सामग्रियों की जमकर शॉपिंग करेंगे.

पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम: घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ और तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. किसी पुराने विवाद का सुखद समाधान निकलेगा और सभी लोग एक-दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे.

मानसिक ताजगी और सामान्य सेहत: काम की व्यस्तता के बावजूद आपकी सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. अत्यधिक स्क्रीन टाइम या देर रात तक जागने से बचें, ताकि आंखों और नींद पर प्रतिकूल असर न पड़े.

शुभ रंग: आसमानी, इलेक्ट्रिक ब्लू और जामुनी

शुभ अंक: 8 और 11

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद शनि चालीसा का पाठ करें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के पास तिल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनिवार के दिन दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं अथवा ऊनी वस्त्र/जूते-चप्पल दान करें. साथ ही 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र की एक माला जपें. इससे राह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.