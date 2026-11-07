ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुंभ साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई जॉब, प्रॉपर्टी डील और टारगेट पूरे होने के योग

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई जॉब, प्रॉपर्टी डील और टारगेट पूरे होने के योग

Kumbh Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नई नौकरी, बिजनेस में तरक्की, कमर्शियल प्रॉपर्टी डील और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए नई सोच, नवाचार और फेस्टिव सीजन के जबर्दस्त उल्लास से भरा रहेगा. आपके कार्यक्षेत्र और दफ्तर में त्योहार की उमंग साफ तौर पर दिखाई देगी. सप्ताह की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ शुरुआती वित्तीय या व्यावसायिक रुकावटें सामने आ सकती हैं. लेकिन, आपकी आउट-ऑफ-द-बॉक्स और इनोवेटिव सोच इन सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लेगी और वीकेंड आते-आते स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण व पक्ष में होंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
मकर साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग
फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग
धर्म
Diwali Lakshmi Puja 2026 LIVE: शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट और घर पर पूजा की आसान विधि
Diwali Lakshmi Puja 2026 LIVE: शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट और घर पर पूजा की आसान विधि
धर्म
धनु साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील
फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील
धर्म
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ
फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ

करियर और नौकरी (Career & Job)

क्रिएटिव व टेक फील्ड में नई जॉब का तोहफा: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में आधुनिक तकनीक, आईटी, मीडिया या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा शानदार ऑफर लेटर मिल सकता है. हाल ही में दी गई इंटरव्यू प्रक्रियाओं के नतीजे आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है.

मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बड़ी सफलता: मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपने जटिल प्रोजेक्ट्स और तय टारगेट्स को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपको गहरा आत्मसंतोष मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

इनोवेटिव आइडियाज से अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कैश फ्लो या कुछ व्यावसायिक उलझनों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है. लेकिन आपकी व्यवहारिक और दूरदर्शी रणनीतियां इन अड़चनों को दूर कर देंगी. कारोबार में नए प्रयोग और तकनीक का इस्तेमाल आपको प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगा.

कमर्शियल स्पेस व प्रॉपर्टी में निवेश: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए किसी नई दुकान, ऑफिस या कमर्शियल स्पेस की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में बेहतरीन सौदे फाइनल होने के शुभ योग बन रहे हैं.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार के साथ बंपर खरीदारी: फेस्टिव सीजन के चलते घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू सुख-सुविधाओं, आधुनिक गैजेट्स और त्योहार से जुड़ी सामग्रियों की जमकर शॉपिंग करेंगे.

पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम: घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ और तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. किसी पुराने विवाद का सुखद समाधान निकलेगा और सभी लोग एक-दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे.

मानसिक ताजगी और सामान्य सेहत: काम की व्यस्तता के बावजूद आपकी सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. अत्यधिक स्क्रीन टाइम या देर रात तक जागने से बचें, ताकि आंखों और नींद पर प्रतिकूल असर न पड़े.

शुभ रंग: आसमानी, इलेक्ट्रिक ब्लू और जामुनी

शुभ अंक: 8 और 11

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद शनि चालीसा का पाठ करें और संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के पास तिल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनिवार के दिन दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं अथवा ऊनी वस्त्र/जूते-चप्पल दान करें. साथ ही 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र की एक माला जपें. इससे राह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
मकर साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग
फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग
धर्म
Diwali Lakshmi Puja 2026 LIVE: शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट और घर पर पूजा की आसान विधि
Diwali Lakshmi Puja 2026 LIVE: शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट और घर पर पूजा की आसान विधि
धर्म
धनु साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील
फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील
धर्म
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ
फेस्टिव सीजन में बिजनेस विस्तार, टारगेट पूरा और संपत्ति लाभ
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
पंजाब: परविंदर झोटा का हुआ पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार, 2 करोड़ मुआवजे की मांग
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
IAF ने 13629 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उतार रचा इतिहास, चीन की बढ़ेगी टेंशन!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
टेक्नोलॉजी
Tankless Geyser: कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद
कैसे काम करता है टैंकलेस गीजर? जानें कितना फायदेमंद
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget