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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममकर साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग

मकर साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी की खुशखबरी, बिजनेस विस्तार और मांगलिक योग

Makar Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नई जॉब, बिजनेस की नई शुरुआत, मार्केटिंग टारगेट और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:30 PM (IST)
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मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मकर राशि के लोगों के लिए नई उम्मीदें और कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन की रौनक आपके दफ्तर और कारोबार में सकारात्मक माहौल बनाए रखेगी. लेकिन, सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं या छोटी-मोटी अड़चनें काम की गति को धीमा कर सकती हैं. अपनी लगन और धैर्य के बल पर आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे और अंततः नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी और जॉइनिंग की खुशखबरी: जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं या वर्तमान नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में किसी प्रतिष्ठित कंपनी से मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर या जॉइनिंग से जुड़ी कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है.

मार्केटिंग और मैनेजमेंट में शानदार प्रदर्शन: मार्केटिंग, सेल्स और मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह बेहद फलदायी रहेगा. आप अपनी रणनीतियों से कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी और सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपकी पीठ थपथपाएंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए व्यापार की शुरुआत और विस्तार: अगर आप इस पावन अवसर पर कोई नया बिजनेस शुरू करने, अपनी नई दुकान या प्रतिष्ठान का शुभारंभ करने, अथवा व्यापार विस्तार के लिए नई हायरिंग और प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा. इस दिशा में किया गया पूंजी निवेश भविष्य में बड़ा आर्थिक मुनाफा दिलाएगा.

तकनीकी अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कुछ तकनीकी खामियों या वेंडर्स से जुड़ी दिक्कतों के कारण काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. धैर्य से काम लें, सप्ताह के मध्य तक सभी अड़चनें दूर होंगी और आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

मांगलिक कार्यक्रम और पारिवारिक एकजुटता: घर-परिवार में किसी बड़े मांगलिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. सभी सदस्य मिल-जुलकर तैयारियों में जुटेंगे, जिससे आपसी प्रेम, सामंजस्य और नजदीकियां और अधिक बढ़ेंगी.

त्योहारी माहौल और खरीदारी: परिवार के साथ मिलकर फेस्टिव सीजन की जरूरी खरीदारी की योजना बनेगी. घरेलू सुख-सुविधाओं की वृद्धि पर धन खर्च होगा, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

संतुलित दिनचर्या और सेहत: काम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है. मौसमी बदलाव और त्योहारी खान-पान में संयम बरतें, ताकि पाचन तंत्र और ऊर्जा का स्तर पूरी तरह दुरुस्त बना रहे.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और स्लेटी

शुभ अंक: 4 और 8

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल व काले तिल अर्पित करें. शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या गर्म वस्त्र दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal
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