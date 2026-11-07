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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील

धनु साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, बिजनेस विस्तार और वाहन-प्रॉपर्टी डील

Sagittarius Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नई जॉब, कारोबार का विस्तार, प्रॉपर्टी-वाहन योग और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:20 PM (IST)
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धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह धनु राशि के लोगों के लिए भाग्य के मजबूत साथ और फेस्टिव सीजन के जबर्दस्त उत्साह से भरा रहेगा. आपके काम करने के अंदाज में एक नई चमक और गजब की ऊर्जा दिखाई देगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य में लॉजिस्टिक्स या व्यावसायिक मामलों में कुछ हल्की रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक और दार्शनिक सोच हर बाधा को पार कर आपको शानदार नतीजे दिलाएगी.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी की बड़ी खुशखबरी: जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं या बेहतर करियर के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है. इंटरव्यू और चयन प्रक्रियाओं के परिणाम आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं.

कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा: आपकी कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता की दफ्तर में सराहना होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने से वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

कारोबार का दूसरे शहरों में विस्तार: अगर आप इस पावन अवसर पर कोई नया बिजनेस शुरू करने, नई दुकान खोलने या अपने मौजूदा काम को दूसरे शहरों तक फैलाने (एक्सपेंशन) की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अत्यंत फलदायी रहेगा. नए स्टाफ की नियुक्ति और नई व्यावसायिक प्लानिंग भविष्य में बड़ा लाभ कराएगी.

अड़चनों पर विजय और आर्थिक मजबूती: सप्ताह के आरंभ में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स या माल की डिलीवरी से जुड़ी छोटी-मोटी अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से स्थितियां संभल जाएंगी. आर्थिक दृष्टि से यह हफ्ता मुनाफा बढ़ाने वाला और धन प्रवाह को मजबूत करने वाला रहेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

वाहन, नया घर और बंपर खरीदारी: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर जमकर खरीदारी होगी. यदि आप लंबे समय से नया घर, प्लॉट या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह डील फाइनल होने के साथ आपका यह सपना साकार हो सकता है.

सकारात्मक सोच से दूर होगी मायूसी: निजी जीवन में किसी पुराने मित्र से ऐन वक्त पर अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. हालांकि, आपकी सकारात्मक सोच इस निराशा को हावी नहीं होने देगी. परिवार में प्रेम, सौहार्द और धार्मिक माहौल बना रहेगा.

मानसिक संतुलन और उत्तम स्वास्थ्य: जीवन में आशावादी रवैया रहने से मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. बदलते मौसम और त्योहारी खान-पान के बीच अपनी दिनचर्या संतुलित रखें ताकि स्वास्थ्य पूरी तरह फिट बना रहे.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

शुभ अंक: 3 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें व 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, चने की दाल व गुड़ अर्पित करें और माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
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