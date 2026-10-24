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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 24 October 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सरकारी कर्मचारियों को सतर्कता व टूर की तैयारी

Aaj Ka Tula Rashifal 24 October 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सरकारी कर्मचारियों को सतर्कता व टूर की तैयारी

Aaj Ka Tula Rashifal 24 October 2026: तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, रुका हुआ धन, प्रोडक्ट री-लॉन्च का शुभ समय, ऑफिशियल टूर और वीकेंड आउटिंग. पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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Tula Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, सेवा व कोर्ट-कचहरी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आज आप अपने गुप्त विरोधियों, प्रतिद्वंद्वियों और शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे; आपकी रणनीतियों के सामने विरोधी पस्त नजर आएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

  • दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग और मालव्य योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा
  • शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक
  • दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

पुराने प्रॉडक्ट को री-लॉन्च करने का शुभ समय: व्यापारिक मोर्चे पर यदि आप किसी पुराने प्रॉडक्ट को नए रंग-रूप और नए तरीके से बाजार में री-लॉन्च (Re-launch) करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) अथवा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) के मध्य का समय सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा.

सीक्रेट रखें प्लानिंग, रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद: कारोबारियों को अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाएं और वित्तीय रणनीतियां किसी भी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए; गोपनीयता बनाए रखें. बाजार में काफी समय से अटका या रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिलने की प्रबल उम्मीद बंधेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को स्वीकारें, टूर का अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को यदि दफ्तर की ओर से उनके नियमित कार्य के अतिरिक्त कोई नया टास्क या प्रोजेक्ट सौंपा जा रहा है, तो उसे लेने से बिल्कुल इनकार न करें; यह भविष्य में पदोन्नति का मार्ग खोलेगा. इसके साथ ही ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में अचानक किसी बिजनेस टूर पर जाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए अपनी पैकिंग अभी से तैयार रखें.

सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक डीलिंग में चुनौती: सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों (Government Employees) को आज जनता या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामकाज में कुछ जटिलताओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है; बातचीत में संयम और संवेदनशीलता बरतें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर की जिम्मेदारियों पर दें ध्यान, वीकेंड आउटिंग का प्लान: केवल दोस्तों और यारी-दोस्ती में ही समय न बिताएं, बल्कि परिवार और घर के प्रति जो आपके अनिवार्य कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने के लिए भी आगे बढ़ें. दोस्तों और परिजनों के साथ वीकेंड पर किसी पिकनिक स्थल या धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है; इस दौरान आप घरेलू समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे.

विद्यार्थियों के लिए मिला-जुला दिन: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा; नियमित अध्ययन का क्रम टूटने न दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: छठे भाव के चंद्रमा और विष दोष के कारण पेट संबंधी संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है; बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद वस्तु, दूध या वस्त्र दान करें और पक्षियों को दाना डालें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से शत्रुओं का भय समाप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और करियर में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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