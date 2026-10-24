Tula Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, ऋण, सेवा व कोर्ट-कचहरी स्थान) में संचरण कर रहे हैं. छठे भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आज आप अपने गुप्त विरोधियों, प्रतिद्वंद्वियों और शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे; आपकी रणनीतियों के सामने विरोधी पस्त नजर आएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 October 2026)

दिनांक: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार

24 अक्टूबर 2026, शनिवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:37 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 08:32 बजे तक, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग और मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन चन्द्रमा-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा

चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और पूरे दिन प्रभावी रहेगा शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

पुराने प्रॉडक्ट को री-लॉन्च करने का शुभ समय: व्यापारिक मोर्चे पर यदि आप किसी पुराने प्रॉडक्ट को नए रंग-रूप और नए तरीके से बाजार में री-लॉन्च (Re-launch) करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे (अभिजीत मुहूर्त) अथवा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) के मध्य का समय सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा.

सीक्रेट रखें प्लानिंग, रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद: कारोबारियों को अपनी भविष्य की व्यावसायिक योजनाएं और वित्तीय रणनीतियां किसी भी बाहरी व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए; गोपनीयता बनाए रखें. बाजार में काफी समय से अटका या रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिलने की प्रबल उम्मीद बंधेगी.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को स्वीकारें, टूर का अवसर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को यदि दफ्तर की ओर से उनके नियमित कार्य के अतिरिक्त कोई नया टास्क या प्रोजेक्ट सौंपा जा रहा है, तो उसे लेने से बिल्कुल इनकार न करें; यह भविष्य में पदोन्नति का मार्ग खोलेगा. इसके साथ ही ऑफिशियल मीटिंग के सिलसिले में अचानक किसी बिजनेस टूर पर जाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए अपनी पैकिंग अभी से तैयार रखें.

सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक डीलिंग में चुनौती: सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों (Government Employees) को आज जनता या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामकाज में कुछ जटिलताओं और तनाव का सामना करना पड़ सकता है; बातचीत में संयम और संवेदनशीलता बरतें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर की जिम्मेदारियों पर दें ध्यान, वीकेंड आउटिंग का प्लान: केवल दोस्तों और यारी-दोस्ती में ही समय न बिताएं, बल्कि परिवार और घर के प्रति जो आपके अनिवार्य कर्तव्य हैं, उन्हें निभाने के लिए भी आगे बढ़ें. दोस्तों और परिजनों के साथ वीकेंड पर किसी पिकनिक स्थल या धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है; इस दौरान आप घरेलू समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास करेंगे.

विद्यार्थियों के लिए मिला-जुला दिन: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा; नियमित अध्ययन का क्रम टूटने न दें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: छठे भाव के चंद्रमा और विष दोष के कारण पेट संबंधी संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है; बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शनिवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष के शमन हेतु संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद वस्तु, दूध या वस्त्र दान करें और पक्षियों को दाना डालें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से शत्रुओं का भय समाप्त होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और करियर में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.

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