Aaj Ka Panchang: करवा चौथ की तैयारियों के बीच बुधवार, 28 अक्टूबर का पंचांग देख रहे हैं तो दो बातें ध्यान रखें. आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है. नई दिल्ली-NCR में दोपहर 2:36 बजे भद्रा शुरू होगी. दिन और शाम को तृतीया रहेगी. चतुर्थी आधी रात के बाद लगेगी.

आज का चंद्रोदय और कल करवा चौथ का चंद्रोदय भी अलग हैं. इसलिए व्रत की तैयारी करते समय केवल समय देखकर उसे नोट न करें, तारीख भी साथ लिखें. आज नक्षत्र, करण और योग बदलेंगे, जबकि चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे.

सर्वार्थ सिद्धि योग है, फिर भी अभिजीत मुहूर्त क्यों नहीं?

पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग आज पूरे दिन बताया जा रहा है. इसका मतलब सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की अवधि है. दूसरी ओर, आज के लिए अभिजीत मुहूर्त नहीं दिया गया है. दोनों की गणना अलग है. किसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से अभिजीत मुहूर्त होना जरूरी नहीं हो जाता.

एक और जरूरी अंतर समझें. सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 बजे की अवधि आज दुर्मुहूर्त है. इसे पिछले दिन की तरह अभिजीत मुहूर्त मानकर इस्तेमाल न करें. राहुकाल भी दोपहर 12:05 बजे शुरू होगा.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- बुधवार

पक्ष- कृष्ण पक्ष

पूर्णिमांत मास- कार्तिक

अमांत मास- आश्विन

तिथि- तृतीया, 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे तक

नक्षत्र- कृत्तिका दोपहर 1:26 तक, फिर रोहिणी

योग- व्यतीपात सुबह 7:18 तक, फिर वरीयान

करण- वणिज दोपहर 2:36 तक, फिर विष्टि

सूर्य राशि- तुला

चंद्र राशि- पूरे दिन वृषभ

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:30-शाम 5:39

चंद्रोदय-चंद्रास्त: शाम 7:16-सुबह 8:42

वरीयान योग 29 अक्टूबर तड़के 3:40 बजे समाप्त होगा. इसके बाद परिघ योग लगेगा. विष्टि करण रात 1:06 बजे तक रहेगा, फिर बव करण शुरू होगा.

भद्रा कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी?

भद्रा दोपहर 2:36 बजे से 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे तक रहेगी. विष्टि करण की इसी अवधि को भद्रा कहा जाता है. पंचांग में आज भद्रा का वास स्वर्ग में दर्ज है.

सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन होने के बावजूद भद्रा की अवधि अलग से दी गई है. इसलिए केवल एक शुभ योग देखकर पूरे दिन को हर मांगलिक काम के लिए उपयुक्त न मानें. विवाह, गृहप्रवेश या दूसरे संस्कारों के लिए संबंधित मुहूर्त देखा जाता है. आज नक्षत्र आधारित पंचक और गंडमूल की अवधि दर्ज नहीं है.

करवा चौथ आज नहीं, कल है

आज शाम चांद निकलने के समय तृतीया रहेगी. चतुर्थी 28 अक्टूबर की रात बीतने के बाद, कैलेंडर की तारीख के अनुसार 29 अक्टूबर को रात 1:06 बजे शुरू होगी. करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को है.

नई दिल्ली में कल करवा चौथ की पूजा का समय शाम 5:38 से 6:56 बजे और चंद्रोदय रात 8:17 बजे है. आज का शाम 7:16 बजे वाला चंद्रोदय कल के व्रत के लिए न लिखें. दोनों दिनों में एक घंटे से अधिक का अंतर है.

आज अटला तद्दे का व्रत भी है

आंध्र प्रदेश की परंपरा में आज अटला तद्दे मनाया जाएगा. यह अमांत आश्विन मास की कृष्ण तृतीया से जुड़ा व्रत है. इसमें दांपत्य सुख और पति की दीर्घायु की कामना की जाती है.

इस परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते हैं. नई दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 7:16 बजे है. दूसरे शहरों का समय अलग होगा. अटला तद्दे और करवा चौथ अलग व्रत हैं, इसलिए दोनों की तारीख और चंद्रोदय को न मिलाएं.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:47-5:39

अभिजीत मुहूर्त- आज नहीं

अमृत काल- सुबह 11:15-दोपहर 12:42

विजय मुहूर्त- दोपहर 1:56-2:41

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:39-6:05

निशिता मुहूर्त- रात 11:39-29 अक्टूबर रात 12:31

राहुकाल- दोपहर 12:05-1:28

यमगण्ड- सुबह 7:54-9:17

गुलिक काल- सुबह 10:41-दोपहर 12:05

दुष्टमुहूर्त- सुबह 11:42-दोपहर 12:27

वर्ज्य- 29 अक्टूबर तड़के 3:56-5:23

विजय मुहूर्त का अंतिम हिस्सा भद्रा से मिल रहा है. वहीं, अमृत काल के दौरान गुलिक, दुर्मुहूर्त और राहुकाल की अवधियां भी आएंगी. नए काम का समय देखते समय इनका मिलान करें.

आज की 3 जरूरी बातें

1. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

2. भद्रा दोपहर 2:36 बजे शुरू होकर 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे समाप्त होगी.

3. करवा चौथ कल है. दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 7:16 और कल रात 8:17 बजे होगा.

यह पंचांग नई दिल्ली के समय और पंचांग की गणना के आधार पर तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

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