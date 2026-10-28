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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 28 October 2026: पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त नहीं, जानें भद्रा कब से लगेगी

Aaj Ka Panchang 28 October 2026: पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त नहीं, जानें भद्रा कब से लगेगी

Aaj Ka Panchang 28 October 2026: आज का पंचांग विशेष है. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं. जानें दिल्ली में भद्रा, राहुकाल, तिथि और चंद्रोदय का समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Oct 2026 06:12 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: करवा चौथ की तैयारियों के बीच बुधवार, 28 अक्टूबर का पंचांग देख रहे हैं तो दो बातें ध्यान रखें. आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है. नई दिल्ली-NCR में दोपहर 2:36 बजे भद्रा शुरू होगी. दिन और शाम को तृतीया रहेगी. चतुर्थी आधी रात के बाद लगेगी.

आज का चंद्रोदय और कल करवा चौथ का चंद्रोदय भी अलग हैं. इसलिए व्रत की तैयारी करते समय केवल समय देखकर उसे नोट न करें, तारीख भी साथ लिखें. आज नक्षत्र, करण और योग बदलेंगे, जबकि चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे.

सर्वार्थ सिद्धि योग है, फिर भी अभिजीत मुहूर्त क्यों नहीं?

पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग आज पूरे दिन बताया जा रहा है. इसका मतलब सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की अवधि है. दूसरी ओर, आज के लिए अभिजीत मुहूर्त नहीं दिया गया है. दोनों की गणना अलग है. किसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से अभिजीत मुहूर्त होना जरूरी नहीं हो जाता.

एक और जरूरी अंतर समझें. सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 बजे की अवधि आज दुर्मुहूर्त है. इसे पिछले दिन की तरह अभिजीत मुहूर्त मानकर इस्तेमाल न करें. राहुकाल भी दोपहर 12:05 बजे शुरू होगा.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- बुधवार
पक्ष- कृष्ण पक्ष
पूर्णिमांत मास- कार्तिक
अमांत मास- आश्विन
तिथि- तृतीया, 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे तक
नक्षत्र- कृत्तिका दोपहर 1:26 तक, फिर रोहिणी
योग- व्यतीपात सुबह 7:18 तक, फिर वरीयान
करण- वणिज दोपहर 2:36 तक, फिर विष्टि
सूर्य राशि- तुला
चंद्र राशि- पूरे दिन वृषभ
सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:30-शाम 5:39
चंद्रोदय-चंद्रास्त: शाम 7:16-सुबह 8:42

वरीयान योग 29 अक्टूबर तड़के 3:40 बजे समाप्त होगा. इसके बाद परिघ योग लगेगा. विष्टि करण रात 1:06 बजे तक रहेगा, फिर बव करण शुरू होगा.

भद्रा कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी?

भद्रा दोपहर 2:36 बजे से 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे तक रहेगी. विष्टि करण की इसी अवधि को भद्रा कहा जाता है. पंचांग में आज भद्रा का वास स्वर्ग में दर्ज है.

सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन होने के बावजूद भद्रा की अवधि अलग से दी गई है. इसलिए केवल एक शुभ योग देखकर पूरे दिन को हर मांगलिक काम के लिए उपयुक्त न मानें. विवाह, गृहप्रवेश या दूसरे संस्कारों के लिए संबंधित मुहूर्त देखा जाता है. आज नक्षत्र आधारित पंचक और गंडमूल की अवधि दर्ज नहीं है.

करवा चौथ आज नहीं, कल है

आज शाम चांद निकलने के समय तृतीया रहेगी. चतुर्थी 28 अक्टूबर की रात बीतने के बाद, कैलेंडर की तारीख के अनुसार 29 अक्टूबर को रात 1:06 बजे शुरू होगी. करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को है.

नई दिल्ली में कल करवा चौथ की पूजा का समय शाम 5:38 से 6:56 बजे और चंद्रोदय रात 8:17 बजे है. आज का शाम 7:16 बजे वाला चंद्रोदय कल के व्रत के लिए न लिखें. दोनों दिनों में एक घंटे से अधिक का अंतर है.

आज अटला तद्दे का व्रत भी है

आंध्र प्रदेश की परंपरा में आज अटला तद्दे मनाया जाएगा. यह अमांत आश्विन मास की कृष्ण तृतीया से जुड़ा व्रत है. इसमें दांपत्य सुख और पति की दीर्घायु की कामना की जाती है.

इस परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते हैं. नई दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 7:16 बजे है. दूसरे शहरों का समय अलग होगा. अटला तद्दे और करवा चौथ अलग व्रत हैं, इसलिए दोनों की तारीख और चंद्रोदय को न मिलाएं.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:47-5:39
अभिजीत मुहूर्त- आज नहीं
अमृत काल- सुबह 11:15-दोपहर 12:42
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:56-2:41
गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:39-6:05
निशिता मुहूर्त- रात 11:39-29 अक्टूबर रात 12:31
राहुकाल- दोपहर 12:05-1:28
यमगण्ड- सुबह 7:54-9:17
गुलिक काल- सुबह 10:41-दोपहर 12:05
दुष्टमुहूर्त- सुबह 11:42-दोपहर 12:27
वर्ज्य- 29 अक्टूबर तड़के 3:56-5:23

विजय मुहूर्त का अंतिम हिस्सा भद्रा से मिल रहा है. वहीं, अमृत काल के दौरान गुलिक, दुर्मुहूर्त और राहुकाल की अवधियां भी आएंगी. नए काम का समय देखते समय इनका मिलान करें.

आज की 3 जरूरी बातें

1. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है.
2. भद्रा दोपहर 2:36 बजे शुरू होकर 29 अक्टूबर रात 1:06 बजे समाप्त होगी.
3. करवा चौथ कल है. दिल्ली में आज चंद्रोदय शाम 7:16 और कल रात 8:17 बजे होगा.

यह पंचांग नई दिल्ली के समय और पंचांग की गणना के आधार पर तैयार किया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्रोदय और स्थानीय मुहूर्त में अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 06:12 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Karwa Chauth 2026
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