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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 23 October 2026: 5वें चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बिजनेस में महिला पक्ष से लाभ, नौकरी बदलने के योग व स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन

Aaj Ka Tula Rashifal 23 October 2026: 5वें चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बिजनेस में महिला पक्ष से लाभ, नौकरी बदलने के योग व स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन

Aaj Ka Tula Rashifal 23 October 2026: तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, महिला पक्ष से धन लाभ, जॉब चेंज, हेल्थ अलर्ट और पारिवारिक सुख का सटीक दैनिक राशिफल. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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Tula Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (बुद्धि, संतान, कला, रचनात्मकता, बौद्धिक कौशल व प्रेम संबंध स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आज रचनात्मक, कलात्मक और डिजाइनिंग से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी; आपकी मौलिक प्रतिभा को समाज में पहचान मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग और मालव्य योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

महिला पक्ष से बड़ा लाभ, धैर्य से मिलेंगे शुभ परिणाम: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए सकारात्मक रहेगा. किसी महिला मित्र, पार्टनर या महिला क्लाइंट के सहयोग से आपको व्यापार में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी भी व्यावसायिक सौदे में जल्दबाजी दिखाने के बजाय धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें; सोच-समझकर किए गए काम आपको निश्चित रूप से लाभदायक नतीजे देंगे.

न्यू बिजनेसमैन भावनाओं पर रखें नियंत्रण: नए-नए कारोबार में कदम रखने वाले युवा उद्यमियों को अपने दिल और भावनाओं पर सख्त काबू रखना होगा; कार्यक्षेत्र में किसी के आकर्षण के चक्कर में पड़कर अपने उभरते हुए व्यापारिक करियर को खतरे में डालने से पूरी तरह बचें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ज्ञान व कौशल की होगी तारीफ, जॉब चेंज का विचार: कार्यस्थल पर आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, उत्कृष्ट ज्ञान और कौशल की सीनियर्स द्वारा मुक्तकंठ से सराहना की जाएगी. कई जातक भविष्य में बेहतर पैकेज और पदोन्नति के लिए नौकरी बदलने (Job Change) का मन बना सकते हैं.

एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स तलाशने की जरूरत: फेस्टिवल सीजन के बढ़ते खर्चों और अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरीपेशा जातकों को साइड इनकम या फ्रीलांसिंग जैसे अतिरिक्त आय स्रोतों की तलाश शुरू करनी होगी.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में सामंजस्य, बुजुर्गों का वरदान: पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. सुखी व संतुष्ट प्रेम जीवन से मन प्रसन्न रहेगा और घर के वृद्धजनों का स्नेही आशीर्वाद आपको संबल देगा.

विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट दिन: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम और अत्यंत फलदायी रहेगा; अध्ययन में मन लगेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: करियर से जुड़ी चिंताओं और मानसिक दबाव के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है; सिरदर्द या अनिद्रा से बचने के लिए नियमित योग करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन चढ़ाएं तथा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु, दूध या मिश्री का दान करें. इससे मालव्य योग के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और आर्थिक प्रगति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
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