Tula Rashifal: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (बुद्धि, संतान, कला, रचनात्मकता, बौद्धिक कौशल व प्रेम संबंध स्थान) में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के प्रभाव से आज रचनात्मक, कलात्मक और डिजाइनिंग से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी; आपकी मौलिक प्रतिभा को समाज में पहचान मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग और मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)

चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष) शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

महिला पक्ष से बड़ा लाभ, धैर्य से मिलेंगे शुभ परिणाम: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए सकारात्मक रहेगा. किसी महिला मित्र, पार्टनर या महिला क्लाइंट के सहयोग से आपको व्यापार में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी भी व्यावसायिक सौदे में जल्दबाजी दिखाने के बजाय धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें; सोच-समझकर किए गए काम आपको निश्चित रूप से लाभदायक नतीजे देंगे.

न्यू बिजनेसमैन भावनाओं पर रखें नियंत्रण: नए-नए कारोबार में कदम रखने वाले युवा उद्यमियों को अपने दिल और भावनाओं पर सख्त काबू रखना होगा; कार्यक्षेत्र में किसी के आकर्षण के चक्कर में पड़कर अपने उभरते हुए व्यापारिक करियर को खतरे में डालने से पूरी तरह बचें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ज्ञान व कौशल की होगी तारीफ, जॉब चेंज का विचार: कार्यस्थल पर आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, उत्कृष्ट ज्ञान और कौशल की सीनियर्स द्वारा मुक्तकंठ से सराहना की जाएगी. कई जातक भविष्य में बेहतर पैकेज और पदोन्नति के लिए नौकरी बदलने (Job Change) का मन बना सकते हैं.

एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स तलाशने की जरूरत: फेस्टिवल सीजन के बढ़ते खर्चों और अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरीपेशा जातकों को साइड इनकम या फ्रीलांसिंग जैसे अतिरिक्त आय स्रोतों की तलाश शुरू करनी होगी.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार में सामंजस्य, बुजुर्गों का वरदान: पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. सुखी व संतुष्ट प्रेम जीवन से मन प्रसन्न रहेगा और घर के वृद्धजनों का स्नेही आशीर्वाद आपको संबल देगा.

विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट दिन: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन स्वर्णिम और अत्यंत फलदायी रहेगा; अध्ययन में मन लगेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: करियर से जुड़ी चिंताओं और मानसिक दबाव के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है; सिरदर्द या अनिद्रा से बचने के लिए नियमित योग करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जप करें. साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन चढ़ाएं तथा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु, दूध या मिश्री का दान करें. इससे मालव्य योग के शुभ प्रभाव बढ़ेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और आर्थिक प्रगति होगी.

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