Aaj Ka Tula Rashifal 5 March 2026: तुला राशि खर्चों पर लगाम लगाएं, आज भागदौड़ अधिक रहेगी

स्वास्थ्य राशिफल

आज ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव का खतरा रह सकता है. तनाव, अधिक नमक और कैफीन से दूरी रखें. यदि दवा चल रही है तो नियमित रूप से लें और समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक करते रहें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

व्यापार और करियर राशिफल

व्यापार में कर्मचारियों या लेबर के साथ तालमेल की कमी के कारण परेशानियां आ सकती हैं. विरोधियों से सतर्क रहें और लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें. ग्रह स्थिति अनुकूल न होने से भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स या ग्रुपबाजी के कारण अलगाव महसूस हो सकता है. ऐसे में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और एक-दो भरोसेमंद सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें. उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें. बनते कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन सूझबूझ से समस्याओं का समाधान संभव है.

वित्त राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. अनावश्यक खर्च और गलत निवेश से बचें. उधार या लेन-देन में स्पष्टता रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

कठिन परिस्थितियों में परिवार का सहयोग जरूरी रहेगा. हालांकि संबंधों में तनाव आ सकता है, लेकिन धैर्य और संवाद से स्थिति सुधर सकती है. किसी दुखद समाचार से मन व्यथित हो सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है. क्रोध और अधीरता से बचें, तभी करियर में सुधार होगा.

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

लकी रंग: क्रीम

उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और श्वेत वस्त्र का दान करें, मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज खर्च बढ़ सकते हैं?

हाँ, अनावश्यक खर्चों की संभावना है, बजट का ध्यान रखें.

2. क्या नौकरी में परेशानी आएगी?

उच्च अधिकारियों की नाराजगी या ऑफिस राजनीति से तनाव हो सकता है.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखें और तनाव से दूर रहें.