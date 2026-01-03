तिरुपति के गोविंदराजस्वामी मंदिर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा: 90 ML शराब की डिमांड! वीडियो वायरल
Govindarajaswamy temple: आंध्र प्रदेश के तिरुपति के गोविंदराजस्वामी मंदिर में बीती शुक्रवार की रात को शराबी मंदिर के शिखर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया. इस घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
Drunkard ruckus at Govindarajaswamy temple: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीते दिन शुक्रवार को एक अजीब सा वाक्य देखने को मिला, जहां देर रात गोविंदराजस्वामी मंदिर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा. वहां मौजूद लोगों ने कहा कि, उसे एक क्वार्टर शराब की बोतल चाहिए तभी वह नीचे उतरेगा.
स्थानीय पुलिस ने व्यक्ति की पहचान कर ली है. तेलंगाना के निजामाबाद जिला निवासी कुट्टाडी तिरुपति जिसकी उम्र 45 के रूप में हुई है. बताया जा रहा है उसने मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर मंदिर में चुपके से घुस गया.
पुलिस ने मामले में क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि, व्यक्ति दर्शन खत्म होने के बाद नशे की हालत में मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया. मंदिर की दीवारों पर चढ़कर गोपुरम के ऊपर रखा कलश चुराने की कोशिश की थी.
बताया जा रहा है कि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों को उस आदमी को नीचे उतारने में करीब तीन घंटे का समय लगा.
Shocking a man allegedly in an Intoxicated state trespassed into the Sri Govindaraja Swamy Temple, Tirupati and climbed the Gopuram and despite security, he went undetected for hours before being detained.— Surya Reddy (@jsuryareddy) January 3, 2026
According to TTD:
Last night, a person named #Tirupati from #Nizamabad… pic.twitter.com/wn2yuBh2aw
मीडिया से कहा- मुझे 90 एमएल शराब चाहिए थी
पुलिस द्वारा नीचे उतारे जाने के बाद मीडिया ने उससे पूछा कि, क्या उसने सच में शराब की पूरी बोतल की मांग की थी. आदमी ने कहा कि मुझे केवल 90ml चाहिए थी. पुलिस आदमी को तुरंत गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई.
गोविंदराजस्वामी मंदिर का महत्व
आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के केंद्र में स्थित है प्राचीन गोविंदराजस्वामी मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी में संत रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था. भगवान विष्णु के भाई श्री गोविंदराज को ये मंदिर समर्पित है. मंदिर में गोविंदराजस्वामी की प्रतिमा सोती हुई मुद्रा में विराजमान है, जिसके सिर के नीचे गिनती करने का यंत्र रखा है.
मंदिर में विराजमान श्री गोविंदराजस्वामी की ये प्रतिमा दर्शाती है कि, भगवान गोविंदराजस्वामी भगवान वेंकटेश्वर के धन की गिनती करते करते थक गए थे और सो गए थे.
तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले भक्त यहां दर्शन करते हैं.
