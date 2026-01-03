हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मViral Bhajan: नेत्रहीन सुनील लोधी के बुंदेली भजन ने मचाई धूम, भक्ति में डूबा सोशल मीडिया!

Viral Bhajan: नेत्रहीन सुनील लोधी के बुंदेली भजन ने मचाई धूम, भक्ति में डूबा सोशल मीडिया!

सोशल मीडिया पर नेत्रहीन युवक द्वारा गाया गया गीत काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल सुनील लोधी नामक दृष्टिहीन युवक ने हनुमान जी का बुंदलेखंडी लोकगीत गाया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Jan 2026 07:38 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

बीते कुछ दिनों से नेत्रहीन युवक सुनील लोधी का बुंदेली लोक गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. गाने का नाम है, “ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट प्रभु है”, सुनील ने इस गीत को बेहद सादगी और भक्ति भाव से गाया है.

बता दें कि सुनील देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास है कि, वीडियो में साफ महसूस किया जा सकता है. बिना किसी आधुनिक संगीत उपकरण, भारी अरेंजमेंट या तकनीकी तामझाम के, सुनील ने बुंदेली लोकधुन में हनुमान जी के इस भजन को बड़ी ही सहजता के साथ प्रस्तुत किया है.

यही कारण है कि, यह वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया पर पसंद किया जा रहा है. 

सुनील का गीत बुंदेलखंड की लोकसंस्कृति का प्रतीक

यह गीत मात्र भजन नहीं, अपितु बुंदेलखंड की लोकसंस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है. “ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान” जैसी पंक्तियां भक्ति-भावना को दर्शाती हैं, जहां लोग आज भी संकट के समय में हनुमान जी को अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं. सुनील द्वारा गाया गया ये भजन लोगों को पसंद आ रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों जमकर सुनील लोधी की तारीफ कर रहे हैं. हर कोई उनके संघर्ष को सलाम कर रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ये भी कहा रहे हैं कि, प्रतिभा किसी भी शारीरिक कमी की मोहताज नहीं होती. सुनील ने यह साबित कर दिया कि, लगन सच्ची हो तो आपको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है. 

वायरल भजन के बोल

पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप,
राम लखन सीता सहित, ह्रदय बसहुँ सुर भूप।
बोलिये संकट मोचन हनुमान की-जय !

ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु,

ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु,
अरे अंजनी पुत्र केसरी नंदन,
तुम जग जग के काटत बंधन,
तुम्हरे ह्रदय बसे रघुनन्दन,
हाँ अंजनी पुत्र केसरी नंदन,
तुम जग जग के काटत बंधन,
तुम्हरे ह्रदय बसे रघुनन्दन,
की तुमरे ह्रदय में,
हाँ तुम्हारे ह्रदय में बैठे सीताराम,
हमारे संकट काटो प्रभु,
ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु।

जय हो!

अरे तुमको जानत है जग सारो,
संकट मोचन नाम तुम्हारो,
आके संकट हरो हमारो,
हाँ तुमको जानत है जग सारो,
संकट मोचन नाम तुम्हारो,
आके संकट हरो हमारो,
की तुमको संकट मोचन,
हाँ तुमको संकट मोचन मानत हे भगवान,
हमारे संकट काटो प्रभु,
ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु।

जय हो !

अरे बड़े बड़े दानव सब मारे,
रामचंद्र के काज सँवारे,
आ के संकट हरो हमारे,
हाँ बड़े बड़े दानव सब मारे,
रामचंद्र के काज सँवारे,
आ के संकट हरो हमारे,
की लक्ष्मण जी के,
अरे हाँ लक्ष्मण जी के,
बचा लै तुमने प्राण,
हमारे संकट काटो प्रभु,
मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु,
ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान,
हमारे संकट काटो प्रभु।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Bhajan Hanuman VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

सोशल मीडिया पर कौन सा बुंदेली लोक गीत वायरल हो रहा है?

हाल ही में नेत्रहीन युवक सुनील लोधी का

सुनील लोधी की गाने की क्या खासियत है?

सुनील लोधी की आवाज़ में जबरदस्त आत्मविश्वास है और उन्होंने बिना किसी आधुनिक संगीत उपकरण के, बड़ी ही सादगी और भक्ति भाव से यह बुंदेली लोकधुन प्रस्तुत की है।

यह वायरल भजन किस चीज़ का प्रतीक है?

यह भजन केवल एक गीत नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की लोकसंस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जो संकट के समय में हनुमान जी को सहारा मानने की परंपरा को दर्शाता है।

वीडियो वायरल होने के बाद लोग सुनील लोधी के बारे में क्या कह रहे हैं?

वीडियो वायरल होने के बाद लोग सुनील लोधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि प्रतिभा किसी शारीरिक कमी की मोहताज नहीं होती।

