Tiger Eye Stone: सोई किस्मत जगाने में कैसे मदद करता है टाइगर आई रत्न, जानिए टाइगर आई का रहस्य

हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTiger Eye Stone: सोई किस्मत जगाने में कैसे मदद करता है टाइगर आई रत्न, जानिए टाइगर आई का रहस्य

Tiger Eye Stone: रत्न शास्त्र में टाइगर स्टोन को चमत्कारी माना जाता है. इसे पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सोया भाग्य जागता है. चलिए जानते हैं, टाइगर स्टोन पहनने के लाभ.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 27 Dec 2025 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

Tiger Eye Stone: रत्न शास्त्र में टाइगर आई स्टोन को खास महत्व दिया गया है. इसे बाघ की आंख भी कहा जाता है. यह भूरा और सुनहरे रंग का चमकदार रत्न होता है, जिसकी सतह पर धारियों जैसा पैटर्न दिखाई देता है. देखने में जितना आकर्षक है, उतना ही प्रभावशाली भी माना जाता है.

ज्योतिष और क्रिस्टल हीलिंग में इसे आत्मविश्वास, साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है. सिंह और मकर राशि वालों के लिए इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

किन ग्रहों पर पड़ता है असर

ज्योतिष के अनुसार टाइगर आई स्टोन का संबंध सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. कई मान्यताओं में मंगल, शुक्र और राहु के अशुभ प्रभाव को भी यह कम करता है. इस रत्न को पहनने से ग्रह दोषों का असर घट सकता है और जीवन में स्थिरता आती है. यह व्यक्ति को डर, भ्रम और आत्म-संदेह से बाहर निकालने में मदद करता है. जो लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं. बार-बार तनाव में रहते हैं. उनके लिए यह रत्न सहायक माना जाता है.

टाइगर आई स्टोन पहनने के फायदे

टाइगर आई स्टोन को धारण करने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है. यह मन को शांत रखता है और गुस्से व बेचैनी को कम करता है. विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यवसायियों के लिए यह रत्न फायदेमंद माना जाता है. क्रिस्टल हीलिंग की मान्यता के अनुसार यह नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और तनाव कम करता है.

इससे पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है. यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने में भी सहायक माना जाता है. साथ ही इसे धन और भाग्य को आकर्षित करने वाला रत्न कहा जाता है, जो आर्थिक स्थिरता और तरक्की के रास्ते खोलता है.

पहनने की सही विधि:

टाइगर आई स्टोन का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से पहना जाए. सूर्य को मजबूत करने के लिए इसे सोमवार के दिन अनामिका उंगली में पहनना शुभ माना जाता है. शनि ग्रह के लिए शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण किया जा सकता है.

पत्थर का वजन कम से कम सवा आठ रत्ती या लगभग एक ग्राम होना चाहिए. इसे पहनने से पहले गुनगुने पानी से धोकर साफ करें और रात भर पूर्णिमा की चांदनी में रखें. हालांकि इसे धारण करने के पहले ज्योतिष से सलाह जरूर लेना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 27 Dec 2025 07:42 PM (IST)
Astrology Remedies Gemstone Benefits Tiger Eye Stone
