हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म'स्वास्तिक' नफरत नहीं आस्था है, कनाडा ने बदला कानून धार्मिक प्रतीक को नाजी नफरत से अलग किया गया

'स्वास्तिक' नफरत नहीं आस्था है, कनाडा ने बदला कानून धार्मिक प्रतीक को नाजी नफरत से अलग किया गया

कनाडा ने कानून में बड़ा बदलाव करते हुए हिंदू-जैन स्वास्तिक को नाज़ी प्रतीक से अलग किया है. जानिए यह फैसला क्यों आया, धार्मिक स्वतंत्रता पर इसका क्या असर होगा और पूरा विवाद क्या है?

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Dec 2025 03:17 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कनाडा ने Bill C-9 में संशोधन कर 'स्वास्तिक' शब्द को पूरी तरह हटा दिया है. अब कानून केवल नाजी हकेनक्रॉइज जैसे घृणा प्रतीकों पर लागू होगा, धार्मिक स्वास्तिक पर नहीं.

कनाडा में स्वास्तिक को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. देश की संसद की स्थायी समिति ने Bill C-9 में बड़ा संशोधन करते हुए Swastika शब्द को बिल के मसौदे से पूरी तरह हटा दिया है.

इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि कानून का निशाना केवल नाजी हकेनक्रॉइज जैसे घृणा-प्रेरित प्रतीक होंगे, न कि हिंदू, जैन या बौद्ध धर्म में प्रयुक्त धार्मिक स्वास्तिक. यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक सम्मान और बहुसांस्कृतिक समझ से जुड़ा एक अहम कदम माना जा रहा है.

स्वास्तिक का धार्मिक महत्व क्या है?

स्वास्तिक हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र प्रतीक है. संस्कृत में इसका अर्थ है 'जहां शुभता हो.' पूजा-पाठ, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश और पर्वों की शुरुआत स्वास्तिक से होती है

यह चार दिशाओं, चार वेदों और चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का प्रतीक है. जैन और बौद्ध परंपराओं में भी स्वास्तिक शांति, कल्याण और सौभाग्य का संकेत माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से स्वास्तिक का संबंध मंगल, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा से है. इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो नाजी जर्मनी से बहुत पहले का है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

कनाडा में घृणा-विरोधी कानूनों को सख़्त बनाने के उद्देश्य से लाए गए Bill C-9 के शुरुआती मसौदे में 'Swastika' शब्द का उल्लेख किया गया था. पश्चिमी संदर्भ में स्वास्तिक को अक्सर नाजी जर्मनी के प्रतीक Hakenkreuz के समान मान लिया जाता है.

यहीं से विवाद खड़ा हुआ. इस पर हिंदू समुदाय ने सवाल उठाया कि क्या मंदिरों में बना स्वास्तिक नफ़रत का प्रतीक माना जाएगा? क्या धार्मिक पर्वों और पूजा-स्थलों पर कानूनी आपत्ति आ सकती है?

ताजा अपडेट के अनुसार Bill C-9 में क्या बदला?

10 दिसंबर 2025 को कनाडा की संसदीय समिति ने बड़ा फैसला लिया कि Bill C-9 के अंग्रेज़ी मसौदे से 'Swastika' शब्द पूरी तरह हटा दिया गया है. अब कानून में केवल नाजी Hakenkreuz जैसे प्रतीकों का उल्लेख रहेगा. धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में प्रयुक्त स्वास्तिक कानून के दायरे से बाहर रहेगा. इस बदलाव का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नफरत के खिलाफ कानून धार्मिक आस्था को नुकसान न पहुंचाए.

यह बदलाव क्यों ज़रूरी था?

धार्मिक विशेषज्ञों और समुदायों का कहना था कि धार्मिक स्वास्तिक और नाजी प्रतीक के बीच ऐतिहासिक, वैचारिक और नैतिक रूप से कोई समानता नहीं है. प्रतीक को उसके संदर्भ से अलग करके देखना आस्था के साथ अन्याय है.

इस मुद्दे पर केवल हिंदू संगठनों ने ही नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध और कई यहूदी मानवाधिकार समूहों ने भी समर्थन दिया. यह बहस धीरे-धीरे एक इंटरफेथ और बहुसांस्कृतिक सम्मान के आंदोलन में बदल गई.

Bill C-9 का असली उद्देश्य क्या है?

Bill C-9 का उद्देश्य केवल प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाना नहीं है. इसका व्यापक लक्ष्य है कि घृणा-आधारित अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करना. धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को डराने या निशाना बनाने को अपराध मानना. केवल उन्हीं प्रतीकों पर कार्रवाई करना जिनका इस्तेमाल नफ़रत फैलाने के इरादे से किया जाता है. इसी वजह से धार्मिक स्वास्तिक को इस कानून से अलग रखना ज़रूरी माना गया.

धार्मिक और सामाजिक प्रभाव

  • यह संशोधन हिंदू, जैन और बौद्ध समुदायों के लिए बड़ी राहत है
  • इससे यह संदेश गया कि कानून बनाते समय संस्कृति और इतिहास को समझना जरूरी है
  • कनाडा के बहुसांस्कृतिक ढांचे में धार्मिक प्रतीकों के सम्मान को मजबूती मिली

स्वास्तिक नफ़रत का प्रतीक नहीं है. यह आस्था, मंगल और शांति का चिन्ह है. कनाडा का यह ताज़ा फैसला यह साबित करता है कि लोकतंत्र में नफ़रत के खिलाफ लड़ाई और धार्मिक स्वतंत्रता, दोनों साथ-साथ चल सकती हैं, बशर्ते प्रतीकों को उनके सही ऐतिहासिक और धार्मिक अर्थ में समझा जाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Canada Swastika Astro Special Bill C-9 Astro Explained
और पढ़ें
Embed widget