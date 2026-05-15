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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSurya Gochar 2026: सूर्य का वृषभ राशि में गोचर, अगले 1 महीने तक मौज में रहेंगी ये 5 राशियां, खत्म होगा संघर्ष

Surya Gochar 2026: सूर्य का वृषभ राशि में गोचर, अगले 1 महीने तक मौज में रहेंगी ये 5 राशियां, खत्म होगा संघर्ष

Surya Gochar 2026: सूर्य 15 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे. सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा ,साथ ही देश और दुनिया में इसका क्या असर होगा ज्योतिषाचार्य से जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 May 2026 08:02 AM (IST)
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Surya Gochar in Vrishabh 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह के राशि परिवर्तन से हर राशि के जातकों के जीवन पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसी तरह सूर्य के गोचर होने से भी कुछ राशियों को अपार लाभ मिलेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही 15 मई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसके साथ वृषभ राशि में पूरे एक माह यानी 15 जून तक रहेंगे. सूर्य के इस गोचर से 6 राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा.

ज्योतिष में सूर्य को तेज, मान-सम्मान और यश, उच्च पद-प्र तिष्ठा, आदि का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है.  जिसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है. सिंह राशि के स्वामी सूर्य तुला राशि में नीचराशि तथा मेष राशि में उच्चराशिगत संज्ञक माने गए हैं. उच्च भाव में ग्रह अधिक मजबूत और बलशाली होते हैं. जबकि नीच राशि में ये कमजोर हो जाते हैं.

सूर्य का शुभ - अशुभ प्रभाव

सूर्य के शुभ प्रभाव से जॉब और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं और लीडरशीप करने का मौका भी मिलता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्माकारक ग्रह कहा गया है. इसके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है. पिता, अधिकारी और शासकिय मामलों में सफलता भी सूर्य के शुभ प्रभाव से मिलती है.

वहीं सूर्य का अशुभ प्रभाव असफलता देता है. जिसके कारण कामकाज में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं. धन हानि और स्थान परिवर्तन भी सूर्य के कारण होता है. सूर्य के अशुभ प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है. 

देश-दुनिया में बड़े बदलाव

  • 15 मई से 15 जून तक दुनिया भर में प्राकृतिक आपदा अधिक रहेगी. भारत में भी हिंसा हो सकती है.
  • दुनिया भर में धार्मिक आस्था के कारण लोग सड़क पर होंगे. इस साल भारी बारिश होने की संभावना अधिक रहेगी.
  • सरकार में मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम होंगे और जून जुलाई का समय थोड़ा कठिन रहेगा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मोदी पीएम मोदी की यात्रा में थोड़ा बदलाव होगा.
  • रियल स्टेट के कारोबार में वृद्धि होगी. विदेशों में राजनीतिक उठापटक सत्ता परिवर्तन इत्यादि होने की संभावना.
  • भारतीय बाजारों में अचानक तेजी आएगी और व्यापार बढ़ेगा. अचानक किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे और बाजार से वह वस्तु गायब होगी.
  • प्राकृतिक आपदा के साथ अग्नि कांड भूकंप गैस दुर्घटना वायुयान दुर्घटना होने की संभावना. 
  • होटल रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा. सांस्कृतिक रूप से कोई कोई विवाद या उत्तल पुथल होने की संभावना.

उपाय

भगवान श्री विष्णु की उपासना करें. बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं. रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें. रविवार के दिन उपवास रखे. रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें . जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें . भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें .

सूर्य के वृषभ राशि में जाने पर सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव.

मेष राशि

अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना पारिवारिक संबंध खराब होंगे. हालांकि धन स्थान में गोचर होने के कारण इनके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. दांपत्य जीवन में मनमुटाव, तनाव पैदा होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृषभ राशि

स्वभाव में क्रोध की अधिकता होगी. किसी प्रकार का पुराना रोग उभरने की आशंका है, इसलिए स्वास्थ्यगत लक्षणों पर बारीकी से नजर बनाए रखें. इस राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी इच्छा पूरी होगी.

मिथुन राशि

पारिवारिक जीवन के लिए यह समय ज्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता. जीवनसाथी की बीमारी पर खर्च करना होगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें. इस राशि के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी.

कर्क राशि

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संतानपक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की, पदोन्न्ति मिलने के योग हैं. अपनी कमाई से मकान, भूमि, वाहन खरीदने के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों में गर्माहट आएगी.

सिंह राशि

आलस्य का त्याग करें और परिवार की सलाह जरूर लें. नौकरी में तरक्की, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. बेरोजगारों को अच्छा जॉब मिल सकता है. अविवाहितों के विवाह की बात बन जाएगी. नए प्रेम संबंध प्राप्त होंगे.

कन्या राशि

रोगों से मुक्ति भी मिलने वाली है. इस राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार का गलत कार्य, चोरी, झूठ बोलना या विवाहेत्तर संबंधों से बचें वरना प्रतिष्ठा धूमिल होते देर नहीं लगेगी.

तुला राशि

वाहन से दुर्घटना चोट लगने की आशंका है. निवेश किया गया पैसा डूब सकता है. दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है. प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है. हालांकि इन्हें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि सूर्य के इस गोचर के अंतिम सात दिनों में इन्हें कोई बड़ा लाभ मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

विद्यार्थियों को कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. जिन लोगों के विवाह में रूकावट आ रही है वह दूर होगी. भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी लेकिन इसमें जीवनसाथी का सहयोग आवश्यक रहेगा.

धनु राशि

कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर ठीक नहीं कहा जा सकता. बाहरी खान-पान का ध्यान रखें. अधिक मात्रा में भोजन करना दुखदायी हो सकता है.

मकर राशि

जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य का गोचर मकर राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा. पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी. बीमारियों पर हो रहा खर्च बंद होगा.

कुंभ राशि

भौतिक सुख-सुविधाएं, संपत्ति, वाहन सुख प्राप्त होगा. जो लोग कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो वक्त अच्छा है, कार्य शुरू कर सकते हैं. पार्टनरशिप में भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है. जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं वे बदलाव कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से वक्त सुधार का है.

मीन राशि

दंपतियों के बीच मनमुटाव चल रहा है उनके मतभेद दूर होंगे और फिर से अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. स्वास्थ्य के लिहाल से समय बेहतरी का है. रोगों पर होने वाला खर्च कम होगा.

सूर्य को जल चढ़ान के लाभ

  • सेहत के नजरिये से भी महत्वपूर्ण सूर्य को जल चढ़ाना सेहत के लिए भी फायदेमंद है. उगते हुए सूर्य को चल चढ़ाने से शरीर को विटामिन डी की भरपूर मात्रा में मिलता है. सूर्य की किरणें शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को दूर कर निरोगी बनाने का काम करती हैं. इससे शरीर स्वस्थ रहता है.
  • इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना होता है. इनमें एक तत्व अग्नि भी है. सूर्य को अग्नि का कारक माना गया है. इसलिए सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणें पूरे शरीर पर पड़ती हैं. इससे हार्ट, स्कीन, आंखें, लिवर और दिमाग जैसे सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं.
  • शरीर के ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने में मददगार ज्योतिष ग्रंथों में भी सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है. इसलिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव के दर्शन से मन प्रसन्न होता है.
  • इससे सकारात्मक रहने और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है. सूर्य पूजा से शरीर में स्फूर्ति भी आती है.
  • उगते हुए सूर्य की किरणें हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है. ये हमारे शरीर के ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने में भी मदद करती हैं.
  • सूर्य को जल चढ़ाने से मन में अच्छे विचार आते हैं, जिससे प्रसन्नता महसूस होती है. इससे सोचने-समझने की शक्ति भी बढ़ती है.
  • ये व्यक्ति की इच्छाशक्ति को मजबूत करने का भी काम करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 15 May 2026 08:02 AM (IST)
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