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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026 June: जून 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व

Pradosh Vrat 2026 June: जून 2026 में प्रदोष व्रत कब-कब है, जानें तिथि, मुहूर्त, नियम और महत्व

Pradosh Vrat June 2026 Date: जून महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे. पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ अधिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 12 जून को और दूसरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर 27 जून को पड़ रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 31 May 2026 12:48 PM (IST)
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Pradosh Vrat June 2026 Date: प्रदोष व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है. प्रदोष व्रत पर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करने का महत्व है. हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है. लेकिन इस वर्ष ज्येष्ठ महीने में अधिकमास लगा है, जिससे कि ज्येष्ठ महीने में कुल 4 प्रदोष व्रत रखे जाएंगे. 

धार्मिक मान्यता है कि, प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता आती है और नकारात्मकता दूर होती है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं, जून महीने में कब-कब और कौन सा प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसका क्या धार्मिक महत्व है.

जून में प्रदोष व्रत कब-कब (Pradosh Vrat 2026 Date June)

जून महीने का पहला प्रदोष व्रत (Shukra Pradosh Vrat 2026)- जून महीने का पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रहा है. कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार 12 जून 2026 को पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा. पंचांग (Panchang) के मुताबिक, 12 जून को शाम 07:36 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 13 जून शाम 04:07 पर समाप्त हो जाएगी. प्रदोष व्रत की पूजा संध्याकाल में मान्य होती है, इसलिए 12 जून को ही व्रत और पूजा की जाएगी. शुक्रवार का दिन होने से इस शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा. मान्यता है कि, शुक्र प्रदोष व्रत से सौभाग्य में वृद्धि होती है और संतान सुख मिलता है.
पूजा का मुहूर्त (Shukra Pradosh Vrat Puja Time)- शुक्र प्रदोष व्रत पर 12 जून को पूजा के लिए शाम 07 बजकर 36 मिनट से 09 बजकर 20 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा.

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जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत (Shani Pradosh Vrat 2026)- जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ रही है. कैलेंडर के अनुसार, शनिवार 27 जून 2026 का दिन रहेगा. वहीं पंचांग (Panchang) के मुताबिक, 26 जून को रात 10:22 से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 28 जून को रात 12:43 पर इसका समापन होगा. प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए 26 जून को ही जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा. शनिवार का दिन होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, शनिवार के दिन अगर शनि प्रदोष व्रत पड़े तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे भगवान शिव के साथ शनि देव की कृपा भी मिलती है.

पूजा का मुहूर्त (Shani Pradosh Vrat Puja Time)- शनि प्रदोष व्रत पर 26 जून को पूजा के लिए शाम 07 बजकर 23 मिनट से रात 09 बजकर 23 मिनट तक का मुहूर्त रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 31 May 2026 12:48 PM (IST)
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