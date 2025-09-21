हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममूर्तिपूजा की आग में जलकर खाक हुई इजाबेल रानी! जानें बाइबिल की इस कहानी का खौफनाक अंत

मूर्तिपूजा की आग में जलकर खाक हुई इजाबेल रानी! जानें बाइबिल की इस कहानी का खौफनाक अंत

Story of jezebel: बाइबल के अनुसार इजाबेल फानीशिन राजकुमारी थी. इजाबेल टायरियन देवता बाल-मेल्कार्ट की पूजा करने और इस्राएल में बाल की पूजा को बढ़ावा देने के नाम सी भी जानी जाती है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Sep 2025 09:00 AM (IST)

Story of jezebel: बाइबल के अनुसार, इजाबेल फानीशियन राजकुमारी थी, जिसने इस्राएल के राजा अहाब से शादी की और बाल देवता की पूजा की. वह बाल के नबियों को बढ़ावा देती थी और यहोवा के नबियों को मरवाती थी.

उसने नाबोत से उसकी दाख की बारी धोखे से हथियाई और इस्राएल में मूर्तिपूजा को बढ़ावा दिया. परमेश्वर ने भविष्यवक्ता येहू को इजाबेल को सजा देने के लिए भेजा, जिसने उसे खिड़की से फेंकवाकर मरवा दिया. 

इजाबेल सीदोन के राजा एथबाल की बेटी थी और इस्राएल के राजा अहाब की पत्नी बनी. वह एक फोनीशियन थी और मूर्तिपूजक बाल देवता की पूजा करती थी. तो आइए जानें इजाबेल को मूर्तिपूजा और झूठे देवताओं का परिणाम क्या मिला?

इजाबेल की कहानी और मूर्तिपूजा की शुरुआत

विवाह और मूर्तिपूजा को बढ़ावा: इजाबेल, फोनीशिया के राजा एथबाल की बेटी थी, जिसने इस्राएल के राजा अहाब से विवाह किया. उसने अहाब को टायरियन देवता बाल-मेल्कार्ट की पूजा करने और इस्राएल में बाल की पूजा को बढ़ावा देने के लिए राजी किया.

बाल की पूजा को बढ़ावा: इजाबेल ने बाल की पूजा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और इस्राएल में यहोवा की पूजा को मिटाने का प्रयास किया.

यहोवा के नबियों का सताया जाना: बाल और यहोवा के उपासकों के बीच संघर्ष के कारण, इजाबेल ने यहोवा के नबियों को सताया और उनमें से कई को मार डाला, जिसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एलियाह था.

मूर्तिपूजा और झूठे देवताओं की पूजा के परिणाम

इज़ेबेल ने अपने पति, इसराइल के राजा अहाब को कनानी देवता बाल की पूजा करने और परमेश्वर के नबियों का उत्पीड़न करने के लिए राजी किया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें नाबोत भी शामिल था, जिसे झूठे आरोपों में फांसी दी गई थी.

इसके बाद इजाबेल का अंत भी भयानक हुआ, क्योंकि परमेश्वर के न्याय ने उस पर और उसके पूरे घर पर न्याय किया, जो मूर्तिपूजा और झूठे देवताओं की पूजा के परिणामों को दर्शाता है.

परमेश्वर के नबियों का उत्पीड़न
मूर्तिपूजा के कारण परमेश्वर के नबियों को सताया और मारा गया.

अन्याय और धोखाधड़ी
इजाबेल ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्याय और धोखाधड़ी का सहारा लिया, जिससे कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई.

अंतिम न्याय
इजाबेल और उसके पति को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ा. नाबोत की दाख की बारी के मामले में अहाब और इजाबेल के अन्यायपूर्ण कार्यों का परिणाम उनके परिवार के विनाश में हुआ.

राष्ट्र का गुमराह होना
राजा अहाब पर इजाबेल का प्रभाव दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्य पूरे राष्ट्र को परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं और मूर्तिपूजा को बढ़ावा दे सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Christianity Bible
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Oman currency: ओमान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितनी है भारत के 10000 रुपये की कीमत?
ओमान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितनी है भारत के 10000 रुपये की कीमत?
हेल्थ
Vitamin Deficiency Tredness: किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा
किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget