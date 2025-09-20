हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJudith: जूडिथ एक विधवा औरत की रहस्यमयी कहानी! जिसने दुश्मन के सेनापति का सिर काटकर पूरे शहर को बचाया

Judith: जूडिथ एक विधवा औरत की रहस्यमयी कहानी! जिसने दुश्मन के सेनापति का सिर काटकर पूरे शहर को बचाया

Judith story: जूडिथ की कहानी एक यहूदी विधवा की काल्पनिक कथा है, जिसने अपने शहर को बचाने के लिए दुश्मनों के जनरल से दोस्ती की और कैसे उनकी कहानी ईसाई धर्म में आज भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Sep 2025 06:16 PM (IST)

Judith Story: जूडिथ की कहानी एक युवा, बुद्धिमान और धार्मिक विधवा की है, जिसने असीरियन सेनापति होलोफर्नेस को अपने स्वभाव और बुद्धि से बहकाया, फिर उसके शिविर में उसकी तलवारों से हत्या कर दी, जिससे असीरियन सेना को हार का सामना करना पड़ा और इजराइल बच गया.

यह कहानी "जूडिथ की किताब" में पाई जाती है, जो बाइबिल का एक भाग है, जिसे कुछ ईसाई संप्रदाय मान्यता देते हैं और यहूदी इसे गैर-प्रामाणिक मानते हैं.

जूडिथ ने ऐसे बचाया अपने शहर को

जूडिथ जिसने अपने शहर बेथुलिया पर आसीरियन आक्रमण से बचने के लिए एक असीरियन जनरल होलोफर्नेस को अपनी सुंदरता और सुंदरता का उपयोग करके धोखे से मार डाला था.

उन्होंने जनरल को अपनी ओर आकर्षित किया और नींद में ही जनरल के सिर को अलग कर दिया, जिससे इजरायलियों को जीत मिली और यरूशलेम विनाश से बच गया.

जूडिथ की रहस्यमयी कहानी

जूडिथ की कहानी एक यहूदी विधवा की काल्पनिक है, जिसने सेनापति होलोफर्नेस की हत्या करके अपने शहर बेथुलिया की कहानी बताई. यह कथा यहूदियों के एक समुदाय के नैतिक संघर्ष के दौरान अशशूरियों की घेराबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें जूडिथ अपनी प्रतिभा और साहस का प्रयोग करती है, उसे अपने शिविर में ले जाया जाता है.

नशे में धुत्त होने पर सिर काट दिया जाता है और इस प्रकार इजरायलियों को जीत मिलती है. यह कहानी नैतिक शिक्षा सिद्धांतों की है ईश्वर के आदर्श का पालन करना प्रेरणा के दबाव में भी महत्वपूर्ण है. 

जूडिथ ने पूरे शहर को बचाया

घेराबंदी: असीरियन सेनापति होलोफर्नेस, बेबीलोन के राजा नबूकडनसर के आदेश पर, इज़राइल पर आक्रमण करता है और शहर बेथुलिया की घेराबंदी करता है. 

जूडिथ का साहसिक कार्य: यहूदी समुदाय का विरोध और विघटन से प्रभावित है. जूडिथ, एक सुंदर और ईश्वर-भक्त विधवा, अपनी सुंदरता और अद्भुत उपयोग करके होलोफर्नेस के शिविर में प्रवेश करती है. 

विश्वासपात्र और हत्या: होलोफर्नेस जूडिथ की फिल्म की नायिका हो जाती है और उसे एक भोज के लिए आमंत्रित करती है. जब वह नशे में धुत होकर सो जाता है, तो जूडिथ अपनी तलवार उठाती है और जनरल का सिर धड़ से अलग कर देती है.  

जीत: जूडिथ अपने साथ होलोफर्नेस का सिर लेकर लौटती है, जिससे असीरियन सेना में एक्सपोजर-निर्माता मच जाता है. इस अराजकता का लाभ गठबंधन, इज़राइली सेना पर हमला करता है और असीरियन हार जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 20 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Christianity Widow Women Bible
