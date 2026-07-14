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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 15 July 2026: गुप्त नवरात्रि इन 5 राशियों लकी, सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 15 July 2026: गुप्त नवरात्रि इन 5 राशियों लकी, सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल

Rashifal 15 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 14 Jul 2026 07:19 PM (IST)
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Rashifal 15 July 2026: आज 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि ,दोपहर 01 बजकर 23 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वितीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि और बुध और सूर्य मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.

चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. परिवार में किसी सदस्य के साथ छोटी-सी कहासुनी हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा और सभी सदस्यों के बीच मेल-मिलाप बढ़ेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आपके मन में नए-नए व्यावसायिक विचार आएंगे, जिनसे भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. समय-समय पर आराम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करें. सुबह की सैर या हल्का व्यायाम करने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर चलेंगे तो भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और पारिवारिक सुख-शांति से भरपूर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर में नई वस्तुओं की खरीदारी होने से सकारात्मक वातावरण बनेगा. ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार या आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बन सकती हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक भोजन लें. बाहर का तला-भुना भोजन कम करें. योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. ससुराल पक्ष या किसी रिश्तेदार से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय भी संतुलित बनी रहेगी. निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और दोनों के बीच आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है. पुराने मतभेद समाप्त होने से रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें. इससे धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता के बावजूद परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे घर के सदस्यों के साथ समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें खुशी देगी. किसी छोटे विवाद को समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी जरूरी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. नए ग्राहकों से संपर्क बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर पूरे करने की आवश्यकता होगी.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत करने का है. अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और समय पर भोजन करें. यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी अनावश्यक खर्च से बचें. यदि निवेश करना चाहते हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने के संकेत हैं.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.
  • कर्क राशि
  • पारिवारिक जीवन: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार में सामंजस्य बनाए रखने का रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे वाणी और व्यवहार में संयम रखने से रिश्ते मजबूत होंगे. यदि परिवार में किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को अपने कार्यों की स्पष्ट योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा. संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षक का मार्गदर्शन मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी प्रशिक्षण या नई स्किल को सीखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचने की आवश्यकता है. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद लें. पेट से संबंधित छोटी-मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. योग और ध्यान मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. संपत्ति संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी पालने से बचें और खुलकर संवाद करें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे.
  • सिंह राशि
  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए परिवार में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. यदि परिवार में किसी पुराने विवाद को लेकर तनाव चल रहा था, तो उसे सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप व्यापार में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान बढ़ाने वाला रहेगा. किसी नए विषय को सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि काम के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपके लिए लाभदायक रहेगा. आंखों और सिरदर्द जैसी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
  • आर्थिक स्थिति: आज आय के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत की योजना बनाएं. आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ दिलाएगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है. रिश्तों में ईर्ष्या और अहंकार से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे मान-सम्मान और सफलता में वृद्धि होगी.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार में सुख और संतोष लेकर आएगा. घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. संतान आपकी किसी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेगी, वहीं आप भी उनकी किसी महत्वपूर्ण मांग को पूरा कर सकते हैं.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आने वाला है. यदि आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, तो कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यदि आप किसी नए कोर्स या कौशल को सीखना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए खानपान पर विशेष ध्यान दें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. पुराने कर्ज को चुकाने में सफलता मिल सकती है. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों को मनपसंद साथी मिलने की संभावना है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इससे सुख-समृद्धि और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल सुखद बना रहेगा. किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में रौनक बढ़ सकती है. ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते समय संयमित भाषा का प्रयोग करें. परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों के कार्य से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन शानदार रहेगा. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. अधिक तनाव लेने से बचें और नियमित व्यायाम करें. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आप नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान या लैपटॉप जैसी उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें ताकि भविष्य में आर्थिक संतुलन बना रहे.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा. अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना है. रिश्तों में संवाद बनाए रखें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें. इससे धन, वैभव और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार के साथ सुखद समय बिताने का रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहे थे, तो उन्हें बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से नए निवेश या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना सफल हो सकती है. यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो उसके वापस मिलने के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पौष्टिक भोजन करें. योग और ध्यान मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होंगे. यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रॉपर्टी या निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आप अपने साथी के लिए कोई विशेष उपहार खरीद सकते हैं, जिससे रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को भी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: मरून
  • उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और "महामृत्युंजय मंत्र" का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे सभी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत और लगन से काम करने का है. नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें. पौष्टिक भोजन करें और अधिक तैलीय भोजन से बचें. नियमित योग और ध्यान करने से मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन किसी अजनबी की सलाह पर धन निवेश करने से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों और पारिवारिक सौहार्द से भरपूर रहेगा.आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा. रिश्तेदारों और मित्रों का आना-जाना लगा रहेगा. संतान की शिक्षा या करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. बॉस की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं. किसी प्रशिक्षण या नई स्किल को सीखना भविष्य में लाभदायक रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. मौसम के अनुसार खानपान में सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आय में वृद्धि होने की संभावना है और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को काले तिल का दान करें. इससे करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: कुंभ राशि के जातकों को आज परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी.आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे किसी पुराने मित्र के लंबे समय बाद मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो, तो धैर्य और समझदारी से अपनी बात रखें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश सोच-समझकर करें. कानूनी मामलों में लापरवाही करने से बचें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर पूरे करने होंगे.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुशासन और नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. मानसिक तनाव और अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम करें. बाहर के भोजन से बचें और संतुलित आहार अपनाएं.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी योजना में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक लेन-देन से बचें. सही योजना बनाकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे बातचीत से दूर किया जा सकता है. अविवाहित लोगों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: आसमानी
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को नीले वस्त्र या भोजन का दान करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार में खुशियां लेकर आएगा.आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है, जिससे परिवार के सभी सदस्य उत्साहित रहेंगे. छोटे बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को आज सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी. विरोधी आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ उन्हें सफल नहीं होने देगी. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनेंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभदायक साबित होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें. नियमित योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. पर्याप्त पानी पीना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हल्का पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा पीले चने का दान करें. इससे सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 14 Jul 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 15 July 2026
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