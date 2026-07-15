Aaj Ka Panchang 15 July 2026: आज गुप्त नवरात्रि पर घटस्थापना मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Panchang 15 July 2026: आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 15 July 2026: आज से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. इसमें गोपनीय तरीके से पूजा की जाती है. मां दुर्गा और दस महाविद्याओं की आराधना से भय, नकारात्मकता और बाधाओं से रक्षा मिलने की मान्यता है. इस दौरान देवी मंत्रों का जाप और पूजा करने से कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं.
आज का व्रत - गुप्त नवरात्रि के 9 दिन दस महाविद्या की पूजा होती है. पहले दिन तांत्रिक घटस्थापना करते हैं. इस नवरात्रि में गृहस्थ जीवन वाले भी कलश स्थापना कर सकते हैं.
घटस्थापना मुहूर्त - सुबह 5.33 - सुबह 10.09
15 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 July 2026)
- तिथि - प्रतिपदा (14 जुलाई 2026, दोपहर 3.12 - 15 जुलाई 2026, सुबह 11.50)
- वार- बुधवार
- नक्षत्र- पुष्य
- योग- हर्षण, वज्र
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 6.20
- चंद्रोस्त- शाम 8.19
- चंद्र राशि- कर्क
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.33 - सुबह 9.00
- शाम का चौघड़िया - रात 8.20 - रात 11.11
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
- यमगण्ड काल- सुबह 7.17 - सुबह 9.00
- आडल योग - सुबह 5.33 - रात 9.46
- विडाल योग - रात 9.46 - सुबह 5.34, 15 जुलाई
- गुलिक काल - सुबह 10.44 - दोपहर 12.27
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - कर्क
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
15 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
हरा रंग
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