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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 15 July 2026: आज गुप्त नवरात्रि पर घटस्थापना मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 15 July 2026: आज गुप्त नवरात्रि पर घटस्थापना मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 15 July 2026: आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 15 July 2026: आज से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. इसमें गोपनीय तरीके से पूजा की जाती है. मां दुर्गा और दस महाविद्याओं की आराधना से भय, नकारात्मकता और बाधाओं से रक्षा मिलने की मान्यता है. इस दौरान देवी मंत्रों का जाप और पूजा करने से कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं. 

आज का व्रत - गुप्त नवरात्रि के 9 दिन दस महाविद्या की पूजा होती है. पहले दिन तांत्रिक घटस्थापना करते हैं. इस नवरात्रि में गृहस्थ जीवन वाले भी कलश स्थापना कर सकते हैं.

घटस्थापना मुहूर्त - सुबह 5.33 - सुबह 10.09

 

15 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 July 2026)

  • तिथि - प्रतिपदा (14 जुलाई 2026, दोपहर 3.12 - 15 जुलाई 2026, सुबह 11.50)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- पुष्य
  • योग- हर्षण, वज्र
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 6.20
  • चंद्रोस्त- शाम 8.19
  • चंद्र राशि- कर्क

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.33 - सुबह 9.00
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.20 - रात 11.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
  • यमगण्ड काल-  सुबह 7.17 - सुबह 9.00
  • आडल योग - सुबह 5.33 - रात 9.46
  • विडाल योग - रात 9.46 - सुबह 5.34, 15 जुलाई
  • गुलिक काल - सुबह 10.44 - दोपहर 12.27

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - कर्क
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

15 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

आज का उपाय

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से आज आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार और नौकरी में सहयोग मिलेगा तथा रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

आज कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा मिलेगी और नई योजनाओं में सफलता के योग हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)

आज व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन आय बढ़ने से आर्थिक संतुष्टि मिलेगी. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

कर्क राशि (Cancer)

आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत होगी. व्यापार और नौकरी में प्रगति के अवसर मिलेंगे तथा परिवार का सहयोग प्राप्त होगा.

सिंह राशि (Leo)

रुका हुआ धन मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं. व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में सम्मान मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

कन्या राशि (Virgo)

आज उपलब्धियां मिलने के साथ परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी और विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra)

आज लाभ और सफलता के योग बन रहे हैं, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं तथा आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज नए अवसर और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. नौकरी और व्यापार में जिम्मेदारियों को स्वयं निभाएं तथा वित्तीय मामलों में सावधानी रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यापार और नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा तथा परिवार का सहयोग बना रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

आज परिवार का सहयोग और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. परिवार, प्रेम जीवन और धार्मिक गतिविधियों में सुखद समय बीतेगा.

मीन राशि (Pisces)

आज मानसिक दबाव और कार्यभार अधिक रह सकता है, इसलिए धैर्य से निर्णय लें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और वाणी पर संयम रखकर परिवार में सामंजस्य बनाए रखें. 

आज का उपाय

गुप्त नवरात्रि शाम की पूजा के समय घी के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं. धार्मिक मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है.

आज का लकी कलर

हरा रंग

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Gupt Navratri 2026
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