हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomwar Upay: शिवजी की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत में अपनाएं राशि अनुसार ये उपाय

Somwar Upay: शिवजी की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत में अपनाएं राशि अनुसार ये उपाय

Somwar Upay: सोमवार को राशि के अनुसार भगवान शिव का पूजन करने से भक्तों को विशेष पुण्य, सुख, शांति, धन, स्वास्थ्य, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति का शुभ फल प्राप्त होता है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Dec 2025 06:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Somwar Upay: सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है. मान्यता है कि यदि शिवजी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है. सोमवार का व्रत सभी राशियों के लिए शुभ फल देता है.

अगर पूजा और अभिषेक राशि के अनुसार किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है. सोमवार भगवान शिव और चंद्रमा से जुड़ा दिन है. इसलिए इस दिन किए गए उपाय से आपके राशि और ग्रह-नक्षत्र पर भी प्रभाव पड़ता है. विशेष रूप से मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी है. आइए जानते हैं राशि के अनुसार पूजा विधि-

पूजा विधि

  • मेष राशि: मेष राशि के जातक सोमवार को शिवलिंग पर शहद या गुड़ मिला जल चढ़ाएं. लाल रंग के फूल अर्पित करें. इससे आत्मबल बढ़ता है और रुके हुए काम पूरे होते हैं.
  • वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को दूध, दही और चंदन से अभिषेक करना चाहिए. सफेद फूल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पारिवारिक सुख बढ़ता है.
  • मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक गंगाजल में दूर्वा मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे मानसिक तनाव कम होता है और वाणी में मधुरता आती है.
  • कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए दूध, दही या घी से अभिषेक शुभ माना गया है. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है.
  • सिंह राशि: सिंह राशि के जातक गुड़ मिले जल या शहद से अभिषेक करें. मान्यता है कि इस दिन शिव मंदिर में घी का दीपक जलाने और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है. इससे मान-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है.
  • कन्या राशि: कन्या राशि वालों को गन्ने के रस या भांग के पत्ते से अभिषेक करना चाहिए. “ॐ नमः शिवाय” का नियमित जाप करने से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है.
  • तुला राशि: तुला राशि के जातक इत्र मिले जल या शुद्ध घी से अभिषेक करें. शिव सहस्रनाम का पाठ करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है.
  • वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए सुगंधित दूध या गंगाजल-दूर्वा से अभिषेक लाभकारी है. इससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है.
  • धनु राशि: धनु राशि के जातक केसर युक्त दूध या कच्चे दूध से अभिषेक करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करता है.
  • मकर राशि: मकर राशि वालों को जल में गेहूं या काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए. साथ ही गेहूं का दान करें. इससे शनि दोष में राहत मिलती है.
  • कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक सफेद तिल मिले जल या गन्ने के रस से अभिषेक करें. साथ ही “ॐ नमः शिवाय!” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं. 
  • मीन राशि: मीन राशि वालों को कच्चे दूध में भांग के पत्ते या गन्ने का रस मिलाकर अभिषेक करना चाहिए. शिवलिंग पर पीपल का पत्ता चढ़ाने से विशेष फल मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 06:10 AM (IST)
Lord Shiva Worship Shiv Puja Vidhi Monday Fast Zodiac Remedies
