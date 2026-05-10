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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShree Yantra Mantra: श्री यंत्र को कैसे करें सक्रिय? जानिए सबसे प्रभावशाली मंत्र, जप विधि और पूजा के जरूरी नियम

Shree Yantra Mantra: श्री यंत्र को कैसे करें सक्रिय? जानिए सबसे प्रभावशाली मंत्र, जप विधि और पूजा के जरूरी नियम

Shree Yantra Mantra: जानिए श्री यंत्र को सक्रिय करने का सबसे प्रभावशाली मंत्र, पूजा विधि, जप के नियम और कैसे यह साधना धन, शांति व सकारात्मक ऊर्जा देती है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 10 May 2026 06:00 PM (IST)
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Shree Yantra Mantra: सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में श्री यंत्र को अत्यंत दिव्य और चमत्कारी यंत्र माना गया है. इस मंत्र को माता महात्रिपुरसुंदरी का स्वरूप कहा जाता है. मान्यता है, कि जिस स्थान पर विधिपूर्वक श्री यंत्र की स्थापना और पूजा की जाती है, वहां सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. लेकिन केवल श्री यंत्र को घर में रखने से ही इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है. इस मंत्र को जागृत या सक्रिय करने के लिए मंत्र साधना का विशेष महत्व बताया गया है.

श्री यंत्र को सक्रिय करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र यह माना जाता है:-

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः

यह मंत्र देवी ललिता त्रिपुरसुंदरी को समर्पित है और इसे श्रीविद्या साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताया गया है. इसके अलावा उच्च स्तर की साधना में पंचदशी और षोडशाक्षरी मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्हें गुरु दीक्षा के बाद ही जपने योग्य माना गया है.

श्री यंत्र केवल एक ज्यामितीय (Geometric) आकृति नहीं, बल्कि देवी शक्ति का साकार रूप है. इसमें बने त्रिकोण, बिंदु, अष्टदल और षोडशदल ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं. जब साधक श्रद्धा और नियमपूर्वक मंत्र जप करता है, तब इन शक्तियों का जागरण धीरे-धीरे होने लगता है. यही प्रक्रिया श्री यंत्र के सक्रिय होने की मानी जाती है. 

शास्त्रों के अनुसार “श्रीं”, “ह्रीं” और “क्लीं” बीज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली ध्वनियां हैं:

श्रीं को धन, समृद्धि और माता लक्ष्मी का बीज माना जाता है.
ह्रीं को शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है.
क्लीं आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला बीज मंत्र माना जाता है.

इन तीनों बीज मंत्रों के मेल से बना यह मंत्र साधक के मन, बुद्धि और वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करता है.

श्री यंत्र को सक्रिय करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी है जरूरी: 

  • प्रतिदिन स्नान के बाद शुद्ध स्थान पर पूजा करें.
  • श्री यंत्र को पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करें.
  • घी का दीपक और चंदन-अक्षत अर्पित करें.
  • कमलगट्टे या स्फटिक की माला से मंत्र जप करें.
  • मन को एकाग्र रखकर देवी ललिता का ध्यान करें. 

श्री यंत्र की साधना से मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, और साधक को धन, शांति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है.

यदि कोई व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से 108 बार इस मंत्र का जप करें, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है. कई लोग इसे आर्थिक उन्नति और कार्यों में सफलता से भी जोड़कर देखते हैं. हालांकि शास्त्रों में साफ कहा गया है कि, श्री यंत्र साधना का मतलब केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और देवी कृपा प्राप्त करना भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 May 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Shree Yantra Spiritual Energy Shree Yantra Pooja

Frequently Asked Questions

श्री यंत्र क्या है?

श्री यंत्र सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी यंत्र है, जिसे माता महात्रिपुरसुंदरी का स्वरूप माना जाता है। यह देवी शक्ति का साकार रूप है।

श्री यंत्र को सक्रिय करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है?

श्री यंत्र को सक्रिय करने के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः' है। यह मंत्र देवी ललिता त्रिपुरसुंदरी को समर्पित है।

श्री यंत्र की साधना से क्या लाभ होता है?

श्री यंत्र की साधना से मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। साधक को धन, शांति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है।

श्री यंत्र को घर में किस दिशा में स्थापित करना चाहिए?

श्री यंत्र को घर में पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद शुद्ध स्थान पर इसकी पूजा करनी चाहिए।

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