हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSharadi Navratri 2025: नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा को गुड़हल का फूल क्यों हैं प्रिय? जानिए इसका कारण

Sharadi Navratri 2025: नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा को गुड़हल का फूल क्यों हैं प्रिय? जानिए इसका कारण

Sharadi Navratri 2025: नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की होती है, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है. आइए जानते हैं इस फूल का क्या महत्व है?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Sep 2025 05:11 PM (IST)

Sharadi Navratri 2025: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है. यह नौ दिन का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है.

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार से हो रही है. इस बार चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की है.

नवरात्रि में मां दुर्गा को गुड़हल का फूल क्यों चढ़ाया जाता है?
नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि लाल रंग साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा के स्वरूप से मेल खाता है. गुड़हल को मां दुर्गा का प्रिय फूल माना जाता है. इसके अलावा, यह मनोकामनाओं को पूरा करने, सफलता और समृद्धि दिलाने वाला भी माना जाता है.

गुड़हल का फूल चढ़ाने के कारण और लाभ

  • शक्ति का प्रतीक: लाल रंग शक्ति ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. लाल गुड़हल का फूल मां दुर्गा की उग्र ऊर्जा और उनकी शक्ति का प्रतीक है.
  • मनोकामना पूर्ति: गुड़हल का फूल मां दुर्गा को चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है.
  • सुख-समृद्धि: गुड़हल का फूल चढ़ाने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है.
  • नकारात्मकता दूर होती है: इस फूल को अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है.
  • सच्चा प्यार: गुड़हल का फूल प्रेम और स्नेह का प्रतीक भी है, इसलिए मां दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाने से व्यक्ति को सच्चा प्रेम और सुख मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 20 Sep 2025 05:11 PM (IST)
