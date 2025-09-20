हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSharadiya Navratri 2025: माँ दुर्गा के 9 महाशक्तिशाली मंत्र 9 दिन में पाएं धन, बुद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति!

Sharadiya Navratri 2025: माँ दुर्गा के 9 महाशक्तिशाली मंत्र 9 दिन में पाएं धन, बुद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति!

Chanting Mantras: नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की साधना और मंत्र-जाप से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संतान और भय-मुक्ति की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में..

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Sep 2025 04:30 PM (IST)

Sharadiya Navratri 2025: शक्ति की साधना के लिए शारदीय नवरात्रा में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है. जिसमें पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चन्द्रघण्टा, चौथे दिन कूष्माण्डा, पांचवें दिन स्कन्दमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी एवं नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की जाती है.       

इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितम्बर 2025 अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 अक्टूबर महानवमी तक हैं. नवरात्रि में साधना-अनुष्ठान व मंत्र-जाप से हम सुख, समृद्धि, शांति पाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं. देवी माँ प्रसन्न हों, बाधा, व्याधि, कष्ट, आपदा से हम सुरक्षित रहें, कोई भी भय, दुःख, अभाव न हो. इसके लिए देवी दुर्गा के कुछ शक्तिशाली मंत्र हैं, नवरात्रि में इन मंत्रों का जाप करने से देवी प्रसन्न होकर आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी. साथ ही इन मंत्रों के जाप से शक्ति, धन, संपत्ति, संतान, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में....

  • नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री माता को समर्पित है. इस दिन माता की पूजा और ध्यान करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. घी के दीपक जलाकर और गाय के घी से बने नैवेद्य अर्पित करके “ऊँ हृं श्रीं शैलपुत्री देव्यै नमः” मंत्र का एक माला जाप करें.
  • दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा दीर्घायु और जीवन की स्थिरता के लिए की जाती है. इस दिन शक्कर का भोग अर्पित करें और श्रद्धानुसार शक्कर का दान करें. मंत्र “ऊँ हृं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः” का जाप करें.
  • तीसरे दिन चन्द्रघण्टा माता की पूजा दुःखों से मुक्ति के लिए होती है. इस दिन दूध से बने प्रसाद का भोग लगाकर “ऊँ हृं श्रीं चन्द्रघण्टा देव्यै नमः” मंत्र का एक माला जाप करें.
  • चौथे दिन कूष्माण्डा माता का ध्यान और पूजा ज्ञान व बुद्धि के विकास के लिए किया जाता है. इस दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पित करें और ब्राह्मण को दान करें. मंत्र “ऊँ हृं श्रीं कूष्माण्डा देव्यै नमः” का जाप करें.
  • पंचमी तिथि स्कन्दमाता माता को समर्पित है, जिनकी साधना व्यापार में लाभ और लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक होती है. केले का भोग अर्पित करके और ब्राह्मण को दान करके “ऊँ हृं श्रीं स्कन्धमाता देव्यै नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.
  • षष्ठी तिथि कात्यायनी माता के लिए है, जिनकी पूजा आकर्षण, सुंदरता और शीघ्र विवाह हेतु की जाती है. मधु का भोग अर्पित करके मंत्र “ऊँ हृं श्रीं कात्यायनी देव्यै नमः” का एक माला जाप करें.
  • सप्तमी तिथि कालरात्रि माता के लिए है, जिनकी साधना शोक मुक्ति और आकस्मिक विपत्ति से सुरक्षा के लिए होती है. इस दिन गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें और ब्राह्मण को गुड़ दान करें. मंत्र “ऊँ हृं श्रीं कालरात्रि देव्यै नमः” का जाप करें.
  • अष्टमी तिथि महागौरी माता की पूजा संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति के लिए की जाती है. इस दिन नारियल का भोग अर्पित करें और दान करें. मंत्र “सर्वमंगलमंगल्ये षिवे सवार्थसाधिके. शरणये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते..” का एक माला जाप करें.
  • नवमी तिथि सिद्धिदात्री माता को समर्पित है, जिनकी साधना भय, चिंता और आत्मशक्ति वृद्धि के लिए की जाती है. इस दिन काले तिल का भोग अर्पित करें और काले तिल का दान करने से अकाल मृत्यु और अज्ञात भय समाप्त होते हैं. मंत्र “ऊँ हृं श्रीं सिद्धिदात्री देव्यै नमः” का एक माला जाप करें.

इस प्रकार, नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता के विशेष रूप का ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, व्यापार, ज्ञान, संतान और सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं. मंत्र-जाप और श्रद्धा के साथ साधना करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Sep 2025 04:30 PM (IST)
