Shardiya Navratri 2025 Top 10 Bhajan: इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस दौरान माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी. उत्तर भारत समेत भारतवर्ष में 10 दिन भक्तिमय माहौल रहने वाला है. 10 दिन इसलिए क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की है.

नवरात्रि का पर्व माता रानी के भजन के बिना बिल्कुल अधूरा लगता है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको नवरात्रि से जुड़े 10 ऐसे भजन की लिस्ट देने जा रहे हैं, जिससे सुनते ही आपका घर मंदिर बन जाएगा और माता रानी दौड़ी चली आएगी. इस लिस्ट में हम आपको हिंदी भजन से लेकर भोजपुरी भजन के बारे में बताने वाले हैं.

भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे

नवरात्रि में आप अपने दिन की शुरुआत 'भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे...' गाने से कर सकते हैं. वैसे इस गाने के असली गायक नरेंद्र चंचल हैं. लेकिन विधि शर्मा द्वारा गाया गया ये गीत आपके मन को सुकून और सकारात्मकता से भर देगा.

प्यार सजा है तेरा द्वार भवानी

नवरात्रि का दूसरा सबसे प्रसिद्ध भजन लखबीर सिंह लक्खा द्वारा गाया गया, 'प्यार सजा है तेरा द्वार भवानी...' यह भजन आपको माता रानी के भव्य पंडाल की याद जरूर दिला देगा, और जब भी आप माता रानी के दरबार में जाएंगे आपको यह भजन जरूर याद आएगा.

तूने मुझे बुलाया शेरावालिए

नवरात्रि का तीसरा सबसे चर्चित भजन साल 1980 में रिलीज हुई मूवी आशा फिल्म का, 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिए' है. इस गाने को मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल ने मिलकर गाया है.

बारिशों की छम-छम में तेरे दर पर आए हैं

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का, 'बारिशों की छम-छम में तेरे दर पर आए हैं' गाना है. ये गाना आपको भाव-भिवोर कर देगा.

अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी

पांचवें नंबर पर, 'अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी' गाना है. इस गाने को गायक मनीष मोनी ने गया है. इस भजन को सुनकर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं.

जग दाती पहाड़ों वाली मां

नवरात्रि के मौके पर सिंगर सोनू निगम का, 'जग दाती पहाड़ों वाली मां, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाना... सोनू निगम का यह गाना नवरात्रि के दिनों में हर घर में सुना जाता है.

अमृत की बरसे बदरिया अंबे मां की चुनरिया

सातवें नंबर पर लखबीर सिंह लक्खा का, 'अमृत की बरसे बदरिया अंबे मां की चुनरिया', गाना आज भी माता के आगमन से लेकर विदाई तक सुना जाता है.

माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा

आठवें नंबर पर भोजपुरी गायक और कलाकार पवन सिंह का, 'माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा' भजन है. इस भजन को सुनने मात्र से ही आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे.

मेरी मां के बराबर कोई नहीं

नौवें नंबर पर जुबिन नौटियाल का, 'मेरी मां के बराबर कोई नहीं' भजन जो नवरात्रि के साथ आम दिनों में भी काफी सुना जाता है. इस गाने को यूट्यूब पर 149 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है.

सातो रे बहिनिया

दसवें नंबर पर भोजपुरी गायक वेद व्यास जी का, 'सातो रे बहिनिया' गाना है. इस गाने को भी यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.