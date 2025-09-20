हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!

Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!

Shardiya Navratri 2025 Bhajan: शारदीय नवरात्रि 2025 में अब कुछ ही दिन बचें हैं, ऐसे में माता रानी की भक्ति करने हम आपके लिए खोजकर लाए हैं नवरात्रि स्पेशल टाप 10 भजन, जिसे सुने बिना नवरात्रि अधूरी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Sep 2025 12:02 PM (IST)

Shardiya Navratri 2025 Top 10 Bhajan: इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस दौरान माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी. उत्तर भारत समेत भारतवर्ष में 10 दिन भक्तिमय माहौल रहने वाला है. 10 दिन इसलिए क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की है.

नवरात्रि का पर्व माता रानी के भजन के बिना बिल्कुल अधूरा लगता है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको नवरात्रि से जुड़े 10 ऐसे भजन की लिस्ट देने जा रहे हैं, जिससे सुनते ही आपका घर मंदिर बन जाएगा और माता रानी दौड़ी चली आएगी. इस लिस्ट में हम आपको हिंदी भजन से लेकर भोजपुरी भजन के बारे में बताने वाले हैं.

भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे

नवरात्रि में आप अपने दिन की शुरुआत 'भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे...' गाने से कर सकते हैं.  वैसे इस गाने के असली गायक नरेंद्र चंचल हैं. लेकिन विधि शर्मा द्वारा गाया गया ये गीत आपके मन को सुकून और सकारात्मकता से भर देगा.

प्यार सजा है तेरा द्वार भवानी

नवरात्रि का दूसरा सबसे प्रसिद्ध भजन लखबीर सिंह लक्खा द्वारा गाया गया, 'प्यार सजा है तेरा द्वार भवानी...' यह भजन आपको माता रानी के भव्य पंडाल की याद जरूर दिला देगा, और जब भी आप माता रानी के दरबार में जाएंगे आपको यह भजन जरूर याद आएगा.

तूने मुझे बुलाया शेरावालिए

नवरात्रि का तीसरा सबसे चर्चित भजन साल 1980 में रिलीज हुई मूवी आशा फिल्म का, 'तूने मुझे बुलाया शेरावालिए' है. इस गाने को मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल ने मिलकर गाया है.

बारिशों की छम-छम में तेरे दर पर आए हैं

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का, 'बारिशों की छम-छम में तेरे दर पर आए हैं' गाना है. ये गाना आपको भाव-भिवोर कर देगा.

अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी

पांचवें नंबर पर, 'अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी' गाना है. इस गाने को गायक मनीष मोनी ने गया है. इस भजन को सुनकर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं.

जग दाती पहाड़ों वाली मां

नवरात्रि के मौके पर सिंगर सोनू निगम का, 'जग दाती पहाड़ों वाली मां, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाना... सोनू निगम का यह गाना नवरात्रि के दिनों में हर घर में सुना जाता है.

अमृत की बरसे बदरिया अंबे मां की चुनरिया

सातवें नंबर पर लखबीर सिंह लक्खा का, 'अमृत की बरसे बदरिया अंबे मां की चुनरिया', गाना आज भी माता के आगमन से लेकर विदाई तक सुना जाता है.

माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा

आठवें नंबर पर भोजपुरी गायक और कलाकार पवन सिंह का, 'माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा' भजन है. इस भजन को सुनने मात्र से ही आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे.

मेरी मां के बराबर कोई नहीं

नौवें नंबर पर जुबिन नौटियाल का, 'मेरी मां के बराबर कोई नहीं' भजन जो नवरात्रि के साथ आम दिनों में भी काफी सुना जाता है. इस गाने को यूट्यूब पर 149 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है.

सातो रे बहिनिया

दसवें नंबर पर भोजपुरी गायक वेद व्यास जी का, 'सातो रे बहिनिया' गाना है. इस गाने को भी यूट्यूब पर 50 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 20 Sep 2025 12:02 PM (IST)
